رياضة

تريزيجيه يكشف سر احرازه هدف الفوز على زيمبابوي

تحرير:محمد جمال ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ ص
تريزيجيه
تريزيجيه
علق محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر وصاحب الهدف الوحيد في مباراة المنتخب الوطنى، على الهدف الذي أحرزه في نظيره الزيمبابوي خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر بداية من اليوم وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، لتحصد مصر 3 نقاط تتصدر بها المجموعة الأولى . وقال تريزيجيه فى تصريحات لشبكة بى ان سبورت:"كنا نبحث عن الثلاث نقاط ، وكان الهدف الرئيسى الخروج بها من المباراة" .
وأضاف صاحب الـ24 عاما عن الهدف قائلا:"قررت التسديد من أول استلام للكرة، والحمد لله وفقت وسجلت الهدف". وأنهى تصريحاته قائلا:"المباراة كانت صعبة ونحن لا نبحث عن الأهداف بقدر البحث عن الخروج بالثلاث نقاط، نريد إسعاد الشعب المصرى ولذلك نبحث عن تحقيق البطولة " . وأحرز هدف اللقاء الوحيد تريزيجيه على طريقة
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القسطرة تنقذ لاعب نيجيريا بعد توقف عضلة القلب

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