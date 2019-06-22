محمود علاء: بذلت جهدًا كبيرًا من أجل هذه اللحظة

تحرير:مصطفى البنا ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ ص

منتخب مصر

حصد محمود علاء، مدافع منتخب مصر، على جائزة أفضل لاعب في مباراة زيمبابوي التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر بداية من اليوم وحتى 19 يوليو المقبل، أحرز هدف اللقاء الوحيد محمود حسن تريزيجيه على طريقة الـ "R.TWO " الشهيرة لتحصد مصر 3 نقاط تتصدر بها المجموعة الأولى، منتخب مصر قدم عرضا متواضعا من الناحية الفنية حيث ظهر بشكل جيد في الربع ساعة الأولى من اللقاء، ما منح الفرصة لدخول لاعبي زيمبابوي في اللقاء، لكن سرعان ما ظهرت خطورة صلاح وتريزيجيه الذي كلل جهوده بهدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 40.

وظهر محمود علاء بشكل متميز خلال مباراة مصر وزيمبابوي خاصة في الجانب الدفاعي، حيث كان أحد اللاعبين المتميزين من جانب الفريقين، وظهر بمستوى ثابت طول عمر المباراة، وتمكن من إفساد العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى محمد الشناوي. من جانبه أعرب محمود علاء عن سعادته بحصد لقب أفضل لاعب في المباراة، مشيرًا إلى