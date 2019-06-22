رياضة

محمود علاء: بذلت جهدًا كبيرًا من أجل هذه اللحظة

تحرير:مصطفى البنا ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ ص
منتخب مصر
منتخب مصر
حصد محمود علاء، مدافع منتخب مصر، على جائزة أفضل لاعب في مباراة زيمبابوي التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر بداية من اليوم وحتى 19 يوليو المقبل، أحرز هدف اللقاء الوحيد محمود حسن تريزيجيه على طريقة الـ "R.TWO " الشهيرة لتحصد مصر 3 نقاط تتصدر بها المجموعة الأولى، منتخب مصر قدم عرضا متواضعا من الناحية الفنية حيث ظهر بشكل جيد في الربع ساعة الأولى من اللقاء، ما منح الفرصة لدخول لاعبي زيمبابوي في اللقاء، لكن سرعان ما ظهرت خطورة صلاح وتريزيجيه الذي كلل جهوده بهدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 40.
وظهر محمود علاء بشكل متميز خلال مباراة مصر وزيمبابوي خاصة في الجانب الدفاعي، حيث كان أحد اللاعبين المتميزين من جانب الفريقين، وظهر بمستوى ثابت طول عمر المباراة، وتمكن من إفساد العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى محمد الشناوي. من جانبه أعرب محمود علاء عن سعادته بحصد لقب أفضل لاعب في المباراة، مشيرًا إلى
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مصر-وزيمبابوي (10)

بعد فوز مصر.. الصحف العالمية تصف تريزيجيه بـ«البطل»

تناولت الصحف العالمية مباراة المنتخب الوطني مع زيمبابوي، التي انتهت بفوز الفراعنة على الضيوف بهدف نظيف، أحرزه تريزيجيه، فى المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر بداية من الجمعة 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، لتحصد مصر 3 نقاط تتصدر بها المجموعة الأولى. وحظيت مباراة افتتاح الكان رقم 32 باهتمام كبير، في ظل ما تمتلكه منتخبات القارة السمراء من نجوم متألقين في الدوريات الأوروبية.
مصر-وزيمبابوي (9)

ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن محمد صلاح وفوز مصر؟

تناولت الصحف الإنجليزية مباراة الافتتاح بين مصر وزيمابوى، التى أقيمت على ستاد القاهرة، وفاز فيها المنتخب الوطنى على مضيفه بهدف نظيف، سجله محمود حسن تريزيجيه، لاعب خط وسط المنتخب الوطنى المحترف في قاسم باشا التركي، لتحصد مصر 3 نقاط تتصدر بها المجموعة الأولى. وتغنت تقارير الصحف الإنجليزية بالنجم المصرى وأدائه الرائع، وأكدت أيضًا على أنها تفتقد لنجم ليفربول الإنجليزى وهداف البريمرليج والمنتخب محمد صلاح، الذى قاد فريقه مؤخرا للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.
صامويل كالو

القسطرة تنقذ لاعب نيجيريا بعد توقف عضلة القلب

كشفت مستشفى مبرة العصافرة شرق الإسكندرية، تفاصيل الحالة الصحية للنجم الدولي النيجيري صامويل كالو، الذي تعرض لأزمة قلبية خلال تدريبات جماعية لمنتخب بلاده مساء الجمعة، استعدادًا لمواجهة بوروندي، في افتتاحية مباريات المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية، إذ تعرض اللاعب لتوقف في عضلة القلب خلال المران المسائي، وسقط مغشيًا عليه، وهو ما أثار فزع زملائه، واستدعى الأمر تدخل اللجنة الطبية المرافقة لبعثة المنتخب، ليتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل، وفى الأخير خضع اللاعب لقسطرة في القلب.
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مصر-وزيمبابوي (9)

أداء تجاري.. منتخب مصر يتغلب على زيمبابوي

بأداء تجاري تغلب منتخب مصر على نظيره الزيمبابوي بهدف مقابل لاشئ في المباراة، التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر بداية من اليوم وحتى 19 يوليو المقبل، أحرز هدف اللقاء الوحيد محمود حسن تريزيجيه على طريقة الـ "R.TWO " الشهيرة لتحصد مصر 3 نقاط تتصدر بها المجموعة الأولى. منتخب مصر قدم عرضا متواضعا من الناحية الفنية حيث ظهر بشكل جيد في الربع ساعة الأولى من اللقاء، ما منح الفرصة لدخول لاعبي زيمبابوي في اللقاء، لكن سرعان ما ظهرت خطورة صلاح وتريزيجيه الذي كلل جهوده بهدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 40.
منتخب-مصر‎

مفاجأة جديدة في تشكيل مصر أمام زيمبابوي

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري التشكيلة الأساسية التي يخوض بها مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 أمام زيمبابوي، المقرر إقامتها في الساعة العاشرة مساء اليوم باستاد القاهرة. وأوقعت القرعة مصر في المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، حيث تستضيف البطولة التي سيتم افتتاحها مساء اليوم وحتى يوم 19 يوليو المقبل، في النسخة التي تشهد شماركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة التي كانت تقام في الماي بمشاركة 16 منتخبا فقط.
زيمبابوي‎ (4)

كان 2019.. بيليات يقود خط هجوم زيمبابوي أمام مصر

أعلن سنداي شيدزامبو المدير الفني لمنتخب زيمبابوي تشكيل الفريق والذي سيخوض به مباراة مصر في افتتاح بطولة أمم إفريقيا والمقرر لها اليوم الجمعة في العاشرة مساء على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسبق أن تواجه المنتخبان في 14 مواجهة سابقة، حققت خلالها مصر الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي بمواجهتين، ولم يتواجه المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.
وصول-انفانتينو ‎

إنفانتينو يصل القاهرة لحضور حفل افتتاح كأس الأمم

وصل السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلى القاهرة لحضور افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، والذي سيبدأ بمواجهة منتخب زيمبابوي، على استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وتوجه إنفانتينو من مطار القاهرة، رفقة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، إلى فندق الإقامة وسط القاهرة، تمهيدًا لانتقاله إلى استاد القاهرة لحضور مباراة الافتتاح.
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