لم أقصد أي إساءة.. ياسمين صبري تعتذر لأصحاب «داون»

تحرير:التحرير ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ ص

ياسمين صبري

اعتذرت الفنانة الشابة ياسمين صبري عن تعليقها الذي كانت قد نشرته، واتُهمت بموجبه بالإساءة لأصحاب متلازمة داون. وكتبت ياسمين صبري تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قالت فيها: «اعتذاري لكل من أسأت إليهم.. لم أقصد أي إساءة». وكانت الفنانة ياسمين صبري، قد نشرت عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام» صورة لها أثناء وجودها في صالة الألعاب الرياضية «الجيم»، وهي تقف على رأسها، ما جعل الجمهور يشيد بلياقتها البدنية، ولكن تعليقا لها عرّضها للانتقادات.

فحينما علق متابع بقوله: «قمت بهذه الحركة في عمر 6 سنوات»، ردت عليه قائلة: «أراهن أنك قمت بذلك ولهذا أنت مصاب بمتلازمة داون»، وهو ما عُدَّ إساءة وسخرية من أصحاب المتلازمة، وسط مطالبات بأن تقدم اعتذارا رسميا رغم أنها لاحقًا قامت بحذف التعليق، ولم يكن الهجوم على ياسمين صبري من قبَل