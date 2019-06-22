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لم أقصد أي إساءة.. ياسمين صبري تعتذر لأصحاب «داون»

تحرير:التحرير ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ ص
ياسمين صبري
ياسمين صبري
اعتذرت الفنانة الشابة ياسمين صبري عن تعليقها الذي كانت قد نشرته، واتُهمت بموجبه بالإساءة لأصحاب متلازمة داون. وكتبت ياسمين صبري تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قالت فيها: «اعتذاري لكل من أسأت إليهم.. لم أقصد أي إساءة». وكانت الفنانة ياسمين صبري، قد نشرت عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام» صورة لها أثناء وجودها في صالة الألعاب الرياضية «الجيم»، وهي تقف على رأسها، ما جعل الجمهور يشيد بلياقتها البدنية، ولكن تعليقا لها عرّضها للانتقادات.
فحينما علق متابع بقوله: «قمت بهذه الحركة في عمر 6 سنوات»، ردت عليه قائلة: «أراهن أنك قمت بذلك ولهذا أنت مصاب بمتلازمة داون»، وهو ما عُدَّ إساءة وسخرية من أصحاب المتلازمة، وسط مطالبات بأن تقدم اعتذارا رسميا رغم أنها لاحقًا قامت بحذف التعليق، ولم يكن الهجوم على ياسمين صبري من قبَل
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شاهد.. حكيم يقود التشجيع في مدرجات استاد القاهرة

نشر الفنان حكيم، مساء اليوم الجمعة، مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل "انستجرام" من داخل استاد القاهرة، الذي يستضيف حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية، والمباراة الأولى في البطولة، والتي ستجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الزيمبابوي. وظهر "حكيم" في الفيديو وهو يلوح بيده إلى الجمهور الذي ملأ جنبات المدرج، ومع حركاته ترتفع صيحات التشجيع، لينجح الفنان الذي اختير لتمثيل مصر في حفل الافتتاح، في إشعال حماس الجمهور، الذي يأمل في بداية قوية لمنتخب الفراعنة.
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«القومي للمرأة» يتلقى عشرات الشكاوى ضد ياسمين صبري

تلقى المجلس القومي للمرأة، عشرات الشكاوى من أمهات أطفال مصابين بـ"متلازمة داون"، بسبب ما وصفنه بـ"التصريحات المسيئة" للفنانة ياسمين صبري بحق المصابين بهذا المرض. وعبرت رئيس المجلس، الدكتورة مايا مرسي، في تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن استيائها مما فعلته "ياسمين"، قائلة: "عليها أن تشعر بالخجل، ولذا طالبتها بكتابة اعتذار، وليس عيبًا أن يخطئ الإنسان، لكن العيب أن يتجاهل الخطأ، ولا يعتذر، مشددة على أن الإعلامي والممثل يعتبران قدوة، ويجب أن يكونا على قدر المسئولية.
شبكة MBC

MBC تكشف حقيقة إطلاقها قناة خاصة بلبنان

أصدرت مجموعة قنوات MBC، اليوم الجمعة، بيانًا توضيحيًا حول ما تردد عن إطلاقها لقناة جديدة تحمل اسم MBC Lebanon، ما استلزم التوضيح من قبل إدارة القناة. ونشر مازن الحايك المتحدث الرسمي لمجموعة قنوات MBC، البيان عبر حسابه على موقع "تويتر"، وفيه: "بما أن التحليلات والتوقعات لدى بعض المهتمين بالشأن الإعلامي في لبنان تتمحور اليوم حول قرب إطلاق ما سمي بقناة MBC Lebanon، والانعكاسات المفترضة جراء ذلك على القطاعين الإعلامي والإعلاني، يهم مجموعة MBC التأكيد على عدة أمور".
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ياسمين-صبرى

رد ياسمين صبري على اتهام الإساءة لأصحاب متلازمة داون

منذ يومين، نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها بـ"إنستجرام" صورة لها في أثناء وجودها في صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، وهي تقف على رأسها، ما جعل الجمهور يشيد بلياقتها البدنية، ولكن تعليقا لها عرّضها للانتقادات، فحينما علق متابع بقوله: "قمت بهذه الحركة في عمر 6 سنوات"، ردت عليه قائلة: "أراهن أنك قمت بذلك ولهذا أنت مصاب بمتلازمة داون"، وهو ما عُدَّ إساءة وسخرية من أصحاب المتلازمة، وسط مطالبات بأن تقدم اعتذارا رسميا رغم أنها لاحقًا قامت بحذف التعليق، ولم يكن الهجوم على ياسمين صبري من قبَل عامة رواد الشبكات الاجتماعية فقط، وإنما شارك فيه مشاهير.
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ريهام سعيد تهاجم ياسمين صبري بسبب متلازمة دوان

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، قبل قليل، صورة من تعليق الفنانة ياسمين صبري، عن متلازمة داون، الذي قامت بحذفه، بعد تعرضها للهجوم، وكتبت عليه: «الداون سندروم اسمهم ميتحطش في هزار ولا ينفع تسخري منهم.. مايعرفوش يتشقلبوا لكن عندهم أخلاق و قلب»، ويأتي ذلك على خلفية قيام «ياسمين» بنشر صورة لها وهي واقفة على رأسها، وقدماها مرفوعتان لأعلى، من داخل صالة الألعاب الرياضية، أمس الأربعاء، ليعلق أحد الأشخاص على الصورة، ويقول لها: «إن فعل هذه الحركة عندما كان عمره 6 سنوات»، لترد هي: «نعم أراهن أنك فعلت هذا هو السبب في أن لديك الآن متلازمة داون».
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ياسمين صبري تسخر من أصحاب «متلازمة داون» لهذا السبب

انتقادات لاذعة وجهها رواد مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة ياسمين صبري، صباح اليوم الخميس، وذلك بعد قيامها بالرد على أحد التعليقات التي جاءتها على صورتها التي نشرتها مؤخرا على حساباتها بالسوشيال ميديا، من داخل صالة الألعاب الرياضية، حيث سخرت من المصابين بمتلازمة داون، وهو ما رفضه الجمهور، لتقوم سريعًا بحذف هذا التعليق الذي فتح النار عليها، ولكن لم يكن هذا كافيا حيث طالبها متابعوها بالخروج والاعتذار إلى مرضى «متلازمة داون»، وربط المتابعون بين تعليقها وتنصيبها مؤخرا «سفيرة للمرأة الإفريقية»، ووجد أن ما قالته ينتقص من جماهيريتها -على حد وصفهم-.
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نقل ياسمين صبري إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

تعرضت الفنانة ياسمين صبرى لوعكة صحية استدعت نقلها إلى المستشفى. ونشرت ياسمين صبرى عددًا من الصور على خاصية «الاستورى» الخاص بحسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت فى إحداها وهى ترتدى ملابس التعقيم داخل أحد المستشفيات، وأظهرت أخرى الأسورة التى تحمل بيانات المريض وقد ارتدتها ياسمين فى يدها، وفى الأخيرة نشرت صورة لباقة من الزهور. ولم توضح الفنانة ياسمين صبرى أسباب نقلها إلى المستشفى إذ لم تكشف مزيدا من التفاصيل بخلاف تلك الصور فقط.
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