عبدالله السعيد يوجه رسالة للجماهير بعد لقاء زيمبابوي

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ ص

عبد الله السعيد

طمأن عبد الله السعيد، نجم المنتخب الوطني الأول، جماهير الكرة المصرية على أداء الفراعنة خلال مواجهة زيمبابوي، التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر بداية من اليوم وحتى 19 يوليو المقبل، أحرز هدف اللقاء الوحيد محمود حسن تريزيجيه على طريقة الـ "R.TWO " الشهيرة لتحصد مصر 3 نقاط يتصدر بها المجموعة الأولى. وحقق منتخب مصر فوزًا باهتًا على منتخب زيمبابوي بهدف دون رد، وسيواجه منتخب الكونغو الديموقراطية، في المباراة الثانية بالمجموعة الأولى.

وقال السعيد خلال تصريحاته عقب المباراة لبرنامج ستاد إفريقيا، عبر قناة أون سبورت، إن الأداء كان متواضعًا بالفعل، لكن في مثل هذه المباريات تحتاج الفوز بأي نتيجة وتحقيق الثلاثة نقاط. وواصل السعيد:" تخطينا حمى البداية كما يقال، العديد من اللاعبين لم يخوضوا مباراة تحت ضغط كبير، والأهم هو الفوز لصدارة المجموعة". وأتم:"