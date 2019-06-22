رياضة

عبدالله السعيد يوجه رسالة للجماهير بعد لقاء زيمبابوي

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ ص
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
طمأن عبد الله السعيد، نجم المنتخب الوطني الأول، جماهير الكرة المصرية على أداء الفراعنة خلال مواجهة زيمبابوي، التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر بداية من اليوم وحتى 19 يوليو المقبل، أحرز هدف اللقاء الوحيد محمود حسن تريزيجيه على طريقة الـ "R.TWO " الشهيرة لتحصد مصر 3 نقاط يتصدر بها المجموعة الأولى. وحقق منتخب مصر فوزًا باهتًا على منتخب زيمبابوي بهدف دون رد، وسيواجه منتخب الكونغو الديموقراطية، في المباراة الثانية بالمجموعة الأولى.
وقال السعيد خلال تصريحاته عقب المباراة لبرنامج ستاد إفريقيا، عبر قناة أون سبورت، إن الأداء كان متواضعًا بالفعل، لكن في مثل هذه المباريات تحتاج الفوز بأي نتيجة وتحقيق الثلاثة نقاط. وواصل السعيد:" تخطينا حمى البداية كما يقال، العديد من اللاعبين لم يخوضوا مباراة تحت ضغط كبير، والأهم هو الفوز لصدارة المجموعة". وأتم:"
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صامويل كالو

القسطرة تنقذ لاعب نيجيريا بعد توقف عضلة القلب

كشفت مستشفى مبرة العصافرة شرق الإسكندرية، تفاصيل الحالة الصحية للنجم الدولي النيجيري صامويل كالو، الذي تعرض لأزمة قلبية خلال تدريبات جماعية لمنتخب بلاده مساء الجمعة، استعدادًا لمواجهة بوروندي، في افتتاحية مباريات المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية، إذ تعرض اللاعب لتوقف في عضلة القلب خلال المران المسائي، وسقط مغشيًا عليه، وهو ما أثار فزع زملائه، واستدعى الأمر تدخل اللجنة الطبية المرافقة لبعثة المنتخب، ليتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل، وفى الأخير خضع اللاعب لقسطرة في القلب.
هانى-رمزى

هانى رمزى عن الأداء المتواضع: اهدرنا الكثير من الفرص

يرى هانى رمزى المدرب العام للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، فى تصريحات له على أن المنتخب أهدر الكثير من الفرص فى مباراة اليوم التى خاضها فى أولى خطواته فى بطولة أمم أفريقيا، والتى انتهت بفوز المنتخب الوطنى بهدف نظيف على نظيره الزيمبابوى، سجل هدف المباراة محمود حسن تريزيجه لاعب خط وسط المنتخب . وقال المدرب العام للمنتخب فى تصريحات لقناة "أون سبورت":"بدأنا المباراة اليوم بشكل جيد، وعلى الرغم من اهدار الكثير من الفرص، تفوقنا فى الشوط الأول وسجلنا هدف ".
محمد-أبو-تريكة

أبو تريكة: أنا تحت أمر مصر وأخدمها بقلبي (فيديو)

شكر محمد أوبو تريكة، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، الجماهير المصرية، التي هتفت بأسمه خلال مباراة مصر وزيمبابوي التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر بداية من اليوم وحتى 19 يوليو المقبل، أحرز هدف اللقاء الوحيد محمود حسن تريزيجيه على طريقة الـ "R.TWO " الشهيرة لتحصد مصر 3 نقاط تتصدر بها المجموعة الأولى، أبوتريكة علق على هتافات الجماهير في الدقيقة 22 من عمر المباراة قائلًا:"الشعب المصري هو اللي عملني و عمل وائل جمعة وهو اللي صنع أسمنا".
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وصول-انفانتينو ‎

إنفانتينو يصل القاهرة لحضور حفل افتتاح كأس الأمم

وصل السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلى القاهرة لحضور افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، والذي سيبدأ بمواجهة منتخب زيمبابوي، على استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وتوجه إنفانتينو من مطار القاهرة، رفقة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، إلى فندق الإقامة وسط القاهرة، تمهيدًا لانتقاله إلى استاد القاهرة لحضور مباراة الافتتاح.
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هل يفك مدرب زيمبابوي لعنة الفراعنة بكان 2019؟

يستعد المدرب صنداي شيدزامبوا لقيادة منتخب زيمبابوي في مشاركتها الرابعة بكأس الأمم الإفريقية التي تنطلق اليوم الجمعة، حيث يستهل مشواره بمواجهة المنتخب الوطني في المباراة الافتتاحية للبطولة، ولعب شيدزامبوا مدافعا في صفوف ديناموز الذي توج معه بلقب الدوري في زيمبابوي 5 مرات، ولعب في صفوف منتخب زيمبابوي الذي شارك معه في تصفيات كأس العالم 1982، وبعد الاعتزال درب ديناموز، قبل أن يتولى تدريب منتخب بلاده الذي تأهل معه لكأس الأمم للمرة الأولى في تاريخ زيمبابوي في نسخة تونس 2004.
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الأزمة انتهت.. زيمبابوي تعلن خوض مباراة مصر

انتهت أزمة خوض منتخب زيمبابوي مباراته مع المنتخب الوطني المقرر إقامتها في العاشرة مساء الجمعة، في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعد تمرد عدد من اللاعبين بعد رفضهم خوض المران الأخير قبل اللقاء وتهديدهم بالانسحاب من اللقاء بسبب عدم التزام اتحاد الكرة في بلادهم بصرف المكافآت الخاصة بالتأهل للبطولة وفقا للموعد الذي تم تحديده من قبل، وعقد اللاعبون جلسة مطولة مع كريستوفر مايينجا سفير زيمبابوي، ووعدهم بإنهاء الأزمة بعد المباراة.
منتخب زيمبابوي

الأزمة مستمرة.. جلسة بين سفير زيمبابوي واللاعبين

علمت "التحرير" أن كريستوفر مايينجا سفير زيمبابوي في مصر يعقد في الوقت الحالي جلسة مع لاعبي منتخب بلاده في فندق إقامتهم حيث رفض عدد من لاعبي منتخب زيمبابوي خوض مباراتهم مع المنتخب الوطني المقرر إقامتها في العاشرة مساء الجمعة، في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ويرغب لاعبو منتخب زيمبابوى في الانسحاب من اللقاء بسبب عدم التزام اتحاد الكرة في بلادهم بصرف المكافآت الخاصة بالتأهل للبطولة وفقا للموعد الذي تم تحديده من قبل.
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