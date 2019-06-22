أجيري: راضٍ عن الأداء وكنا الأقرب لإحراز هدف آخر

تحرير:مصطفى البنا ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠١ ص

مؤتمر أجيري

كشف المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب المصرى، فى المؤتمر الصحفى الذى أعقب المباراة، عن رضاه على المستوى الذى ظهر به المنتخب فى أولى خطواته فى بطولة أمم إفريقيا، والتى واجهه فيها زيمبابوى، وتغلب عليه بهدف دون رد سجله محمود حسن تريزيجيه لاعب خط وسط المنتخب. وعلق أجيري على تراجع المستوى البدني في الشوط الثاني: «المستوى بالنسبة لي كان مرضيا والمشكلة كانت في بعض المساحات التي تواجدت في الشوط الثاني». وأضاف: «المستوى كان طيبا لأن هناك ضغوط تعرض لها اللاعبون لأن المباراة على ارضنا ووسط هذه الجماهير الكبيرة ولا بد من تحقيق الفوز».

وعن أجواء المباراة قال أجييرى: «بدأنا المباراة بشكل أفضل وحققنا الفوز من الشوط الأول والمنافس حسن من مستواه في الشوط الثاني، ومن ثم المباراة كانت متكافئة، وفي نهاية الشوط الأول أحرزنا الهدف وكان هناك اكثر من فرصة لتعزيزه بهدف ثانٍ لكن التوفيق لم يحالفنا». على الجانب الآخر، أكد صنداى، مدرب