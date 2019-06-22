رانيا يوسف تحتفل بفوز مصر: تنظيم رائع ومنتخب مشرف

تحرير:محمد عودة ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٠ ص

رانيا يوسف

أشادت الفنانة رانيا يوسف بتنظيم حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية، وبأداء المنتخب الوطنى فى مباراته أمام زيمبابوى، والتى انتهت بفوز المنتخب المصري بهدف دون رد. ونشرت رانيا يوسف صورة لها وهى ترتدى قميص المنتخب الوطنى، وتحمل فى يدها علم مصر، عبر صفحتها الرسمة على موقع التوصل الاجتماعى «فيسبوك»، وكتبت عليها: «تنظيم أكثر من رائع، منتخب مشرف فى بلد عظيمة.. كبيرة طول عمرك يا بلد». وأضافت رانيا يوسف خلال منشورها: «هنكمل المشوار ورا المنتخب فى باقى المباريات، وبإذن الله الكأس لينا».

وتغلب المنتخب المصرى على نظيره الزيمبابوى بهدف مقابل لاشىء، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد القاهرة، فى افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تنظمها مصر بداية من الجمعة 21 يونيو الحالى، وحتى 19 يوليو المقبل.أحرز هدف اللقاء الوحيد محمود حسن تريزيجيه على طريقة الـ«R.TWO» الشهيرة، لتحصد مصر أول