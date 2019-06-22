أبو تريكة: أنا تحت أمر مصر وأخدمها بقلبي (فيديو)

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١١ ص

أبو تريكة

شكر محمد أوبو تريكة، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، الجماهير المصرية، التي هتفت بأسمه خلال مباراة مصر وزيمبابوي التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر بداية من اليوم وحتى 19 يوليو المقبل، أحرز هدف اللقاء الوحيد محمود حسن تريزيجيه على طريقة الـ "R.TWO " الشهيرة لتحصد مصر 3 نقاط تتصدر بها المجموعة الأولى، أبوتريكة علق على هتافات الجماهير في الدقيقة 22 من عمر المباراة قائلًا:"الشعب المصري هو اللي عملني و عمل وائل جمعة وهو اللي صنع أسمنا".

وقامت الجماهير بتوجيه هتافات إلى محمد أبو تريكة، خلال الدقيقة 22 من زمن مباراة مصر وزيمبابوي. وتابع أبو تريكة خلال تواجده في الاستوديو التحليلي لقناة beIN SPORTS قائلًا:" أعطي قلبي وعيني إلى مصر إذا طلبت، والشعب المصري هو من صنع اسم أبو تريكة". وواصل نجم منتخب مصر السابق: "لا أحتاج إلى هتافات، ولولا