رياضة

هانى رمزى عن الأداء المتواضع: اهدرنا الكثير من الفرص

تحرير:محمد جمال ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٩ ص
هانى رمزى
هانى رمزى
يرى هانى رمزى المدرب العام للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، فى تصريحات له على أن المنتخب أهدر الكثير من الفرص فى مباراة اليوم التى خاضها فى أولى خطواته فى بطولة أمم أفريقيا، والتى انتهت بفوز المنتخب الوطنى بهدف نظيف على نظيره الزيمبابوى، سجل هدف المباراة محمود حسن تريزيجه لاعب خط وسط المنتخب . وقال المدرب العام للمنتخب فى تصريحات لقناة "أون سبورت":"بدأنا المباراة اليوم بشكل جيد، وعلى الرغم من اهدار الكثير من الفرص، تفوقنا فى الشوط الأول وسجلنا هدف ".
وأضاف قائلا:"الاهم هو الخروج بالثلاث نقاط لأن بداية أى بطولة تكون صعبة، قدمنا مجهود كبير وكان ممكن نقدم أداء احسن" . وعن أجواء المبارة ودرجة الحرارة قال:" لم يكن هناك أى مشاكل فى درجة الحرارة، وكل الأجواء كانت مناسبة"  وأنهى تصريحاته قائلا:"كان هناك بعض البطئ فى التحركات وبعض الأخطاء التكتيكية،
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صامويل كالو

القسطرة تنقذ لاعب نيجيريا بعد توقف عضلة القلب

كشفت مستشفى مبرة العصافرة شرق الإسكندرية، تفاصيل الحالة الصحية للنجم الدولي النيجيري صامويل كالو، الذي تعرض لأزمة قلبية خلال تدريبات جماعية لمنتخب بلاده مساء الجمعة، استعدادًا لمواجهة بوروندي، في افتتاحية مباريات المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية، إذ تعرض اللاعب لتوقف في عضلة القلب خلال المران المسائي، وسقط مغشيًا عليه، وهو ما أثار فزع زملائه، واستدعى الأمر تدخل اللجنة الطبية المرافقة لبعثة المنتخب، ليتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل، وفى الأخير خضع اللاعب لقسطرة في القلب.
محمد-أبو-تريكة

أبو تريكة: أنا تحت أمر مصر وأخدمها بقلبي (فيديو)

شكر محمد أوبو تريكة، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، الجماهير المصرية، التي هتفت بأسمه خلال مباراة مصر وزيمبابوي التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر بداية من اليوم وحتى 19 يوليو المقبل، أحرز هدف اللقاء الوحيد محمود حسن تريزيجيه على طريقة الـ "R.TWO " الشهيرة لتحصد مصر 3 نقاط تتصدر بها المجموعة الأولى، أبوتريكة علق على هتافات الجماهير في الدقيقة 22 من عمر المباراة قائلًا:"الشعب المصري هو اللي عملني و عمل وائل جمعة وهو اللي صنع أسمنا".
عبد الله-السعيد

عبدالله السعيد يوجه رسالة للجماهير بعد لقاء زيمبابوي

طمأن عبد الله السعيد، نجم المنتخب الوطني الأول، جماهير الكرة المصرية على أداء الفراعنة خلال مواجهة زيمبابوي، التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر بداية من اليوم وحتى 19 يوليو المقبل، أحرز هدف اللقاء الوحيد محمود حسن تريزيجيه على طريقة الـ "R.TWO " الشهيرة لتحصد مصر 3 نقاط يتصدر بها المجموعة الأولى. وحقق منتخب مصر فوزًا باهتًا على منتخب زيمبابوي بهدف دون رد، وسيواجه منتخب الكونغو الديموقراطية، في المباراة الثانية بالمجموعة الأولى.
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منتخب-زيمبابوى

لاعبو زيمبابوي يرفضون مواجهة الفراعنة والسفير يتدخل

كشفت تقارير صحفية عن وجود أزمة داخل صفوف منتخب زيمبابوي، قبل ساعات من مواجهته مع المنتخب الوطني في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث ذكرت التقارير أن عددا من لاعبي منتخب زيمبابوي يرفضون خوض مباراتهم مع الفراعنة المقرر إقامتها في العاشرة مساء الجمعة ويرغبون في الانسحاب من اللقاء بسبب عدم التزام الاتحاد الزيمبابوي بمنحهم المكافآت الخاصة بالتأهل للبطولة وفقا للموعد الذي حدده من قبل.
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مؤتمر صحفي لخافيير أجيري استعدادا لزيمبابوي

يعقد خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمرا صحفيا في الحادية عشرة والنصف صباح اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة للحديث عن مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية يوم الجمعة المقبل، التي ستنطلق بداية من الجمعة المُقبل حتى 19 يوليو المُقبل، وأوضح الكاف أن منتخب زيمبابوي سيبدأ مؤتمره الصحفي في تمام العاشرة صباحًا على أن يبدأ بعد نصف ساعة المؤتمر الصحفي لمنتخب أوغندا، ويليه بعد نصف ساعة كذلك مؤتمر منتخب الكونغو الديمقراطية.
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شاهد الصورة الرسمية للمنتخب الوطني في أمم إفريقيا

كشف الحساب الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، عن صورة المنتخب الوطني الرسمية قبل انطلاق منافسات بطولة الأمم بأيام، حيث تلتقي مصر في مباراة افتتاح البطولة مع منتخب زيمبابوي في العاشرة مساء الجمعة المقبل. وشهدت الصورة الرسمية للمنتخب الوطني، ظهور جميع اللاعبين الذين اختارهم المدرب المكسيكي خافيير أجيري، ضمن قائمة الـ23 التي ستخوض مشوار المنتخب الوطني في البطولة، بالإضافة إلى محمد أبوجبل حارس مرمى سموحة، الذي تم استبعاده من القائمة النهائية لكنه فضل البقاء في المعسكر.
منتخب-تونس

تونس تهزم بوروندي في ختام استعداداتها لأمم إفريقيا

تفوق منتخب تونس على منتخب بوروندى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب رادس بتونس، وذلك فى آخر استعدادات نسور قرطاج لبطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل، حيث سجل طه ياسين الخنيسى ونعيم سليتى هدفي تونس، بينما أحرز سيدريك أميسى هدف بوروندى، وهذه هي المواجهة الودية الثالثة لتونس بعد أن واجه كلا من العراق والتى فاز بها بهدفين مقابل لا شيء وكرواتيا التى فاز بها النسور أيضا بهدفين لهدف.
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