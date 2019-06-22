هانى رمزى عن الأداء المتواضع: اهدرنا الكثير من الفرص

تحرير:محمد جمال ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٩ ص

هانى رمزى

يرى هانى رمزى المدرب العام للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، فى تصريحات له على أن المنتخب أهدر الكثير من الفرص فى مباراة اليوم التى خاضها فى أولى خطواته فى بطولة أمم أفريقيا، والتى انتهت بفوز المنتخب الوطنى بهدف نظيف على نظيره الزيمبابوى، سجل هدف المباراة محمود حسن تريزيجه لاعب خط وسط المنتخب . وقال المدرب العام للمنتخب فى تصريحات لقناة "أون سبورت":"بدأنا المباراة اليوم بشكل جيد، وعلى الرغم من اهدار الكثير من الفرص، تفوقنا فى الشوط الأول وسجلنا هدف ".

وأضاف قائلا:"الاهم هو الخروج بالثلاث نقاط لأن بداية أى بطولة تكون صعبة، قدمنا مجهود كبير وكان ممكن نقدم أداء احسن" . وعن أجواء المبارة ودرجة الحرارة قال:" لم يكن هناك أى مشاكل فى درجة الحرارة، وكل الأجواء كانت مناسبة" وأنهى تصريحاته قائلا:"كان هناك بعض البطئ فى التحركات وبعض الأخطاء التكتيكية،