هاني رمزي عن الأداء المتواضع: أهدرنا الكثير من الفرص

تحرير:محمد جمال ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٩ ص

هانى رمزى

قال هانى رمزى، المدرب العام للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، إن المنتخب الوطنى أهدر الكثير من الفرص فى مباراة اليوم التى خاضها فى أولى خطواته ببطولة الأمم الإفريقية، والتى انتهت بفوز المنتخب الوطنى بهدف نظيف على نظيره الزيمبابوى، وسجل هدف المباراة محمود حسن تريزيجه لاعب خط وسط المنتخب. وأضاف المدرب العام للمنتخب فى تصريحات لقناة «أون سبورت» عقب المباراة: «بدأنا المباراة بشكل جيد، وعلى الرغم من إهدار الكثير من الفرص، تفوقنا فى الشوط الأول وسجلنا هدفًا».

وتابع رمزى: «الأهم هو الخروج بالثلاث نقاط لأن بداية أى بطولة تكون صعبة، قدمنا مجهودا كبيرا وكان ممكن نقدم أداء احسن». وعن أجواء المبارة ودرجة الحرارة قال: «لم يكن هناك أى مشاكل فى درجة الحرارة، وكل الأجواء كانت مناسبة». وأنهى تصريحاته قائلا: «كان هناك بطئ فى التحركات وبعض