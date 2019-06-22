القسطرة تنقذ لاعب نيجيريا بعد توقف عضلة القلب

تحرير:محمد مجلي ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ ص

صامويل كالو

كشفت مستشفى مبرة العصافرة شرق الإسكندرية، تفاصيل الحالة الصحية للنجم الدولي النيجيري صامويل كالو، الذي تعرض لأزمة قلبية خلال تدريبات جماعية لمنتخب بلاده مساء الجمعة، استعدادًا لمواجهة بوروندي، في افتتاحية مباريات المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية، إذ تعرض اللاعب لتوقف في عضلة القلب خلال المران المسائي، وسقط مغشيًا عليه، وهو ما أثار فزع زملائه، واستدعى الأمر تدخل اللجنة الطبية المرافقة لبعثة المنتخب، ليتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل، وفى الأخير خضع اللاعب لقسطرة في القلب.

وقال الدكتور تامر حسن، مدير مستشفى مبرة العصافرة إنه اللاعب النيجيري خضع لقسطرة تشخيصية بعدما أصيب بتوقف في عضلة القلب أثناء التمرين.وأضاف حسن، فى تصريحات صحفية، أن الحالة الصحية للاعب استقرت بصورة كبيرة بعد إنقاذه وعمل اللازم طبيا بمعرفة الدكتور أحمد رزق، استشاري القلب، مشيرا إلى أن اللاعب أودع فى