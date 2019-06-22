البنتاجون: لن نحارب إيران لكننا قادرون على الرد

تحرير:وكالات ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ ص

البنتاجون

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، السبت، إن الولايات المتحدة لا تسعى لخوض حرب مع إيران، لكنها مستعدة للدفاع عن قواتها ومصالحها في المنطقة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد البنتاجون، في بيان، أن القوات الأمريكية لديها قدرة عسكرية كبيرة، ومستعدة للرد على أي تطور في المنطقة، مضيفا: «أي هجوم إيراني على أي طائرة تحلق في الأجواء الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي ويشكل تهديدا لسلامة الملاحة». يأتي فيما أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، صحة تقارير إعلامية أشارت إلى أنه تراجع في اللحظة الأخيرة عن ضرب أهداف إيرانية.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، قال ترامب: «يوم الإثنين أسقطوا طائرة درون غير مأهولة كانت تحلق فوق المياه الدولية»، وأضاف أنه أوقف الهجوم على طهران قبل انطلاقه بـ10 دقائق، بعدما علم أنه سيؤدي إلى مقتل 150 شخصا.ولفت ترامب إلى أن الجيش الأمريكي كان ينوي ضرب 3 مواقع مختلفة في إيران