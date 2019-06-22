ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن محمد صلاح وفوز مصر؟

تحرير:محمد جمال ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ ص

المنتخب الوطني

تناولت الصحف الإنجليزية مباراة الافتتاح بين مصر وزيمابوى، التى أقيمت على ستاد القاهرة، وفاز فيها المنتخب الوطنى على مضيفه بهدف نظيف، سجله محمود حسن تريزيجيه، لاعب خط وسط المنتخب الوطنى المحترف في قاسم باشا التركي، لتحصد مصر 3 نقاط تتصدر بها المجموعة الأولى. وتغنت تقارير الصحف الإنجليزية بالنجم المصرى وأدائه الرائع، وأكدت أيضًا على أنها تفتقد لنجم ليفربول الإنجليزى وهداف البريمرليج والمنتخب محمد صلاح، الذى قاد فريقه مؤخرا للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة «ميرور» الإنجليزية عبر موقعها الإلكترونى: «على الرغم من غياب صلاح عن التهديف.. مصر تهزم زيمبابوى فى أمم إفريقيا فى المباراة الافتتاحية». وجاء فى تقريرها عن المباراة: «مصر افتتحت بطولة أمم إفريقيا بفوز على منتخب زيمبابوى، وعانى صلاح من التوتر بينما على الجانب