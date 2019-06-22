رياضة

ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن محمد صلاح وفوز مصر؟

تحرير:محمد جمال ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ ص
المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
تناولت الصحف الإنجليزية مباراة الافتتاح بين مصر وزيمابوى، التى أقيمت على ستاد القاهرة، وفاز فيها المنتخب الوطنى على مضيفه بهدف نظيف، سجله محمود حسن تريزيجيه، لاعب خط وسط المنتخب الوطنى المحترف في قاسم باشا التركي، لتحصد مصر 3 نقاط تتصدر بها المجموعة الأولى. وتغنت تقارير الصحف الإنجليزية بالنجم المصرى وأدائه الرائع، وأكدت أيضًا على أنها تفتقد لنجم ليفربول الإنجليزى وهداف البريمرليج والمنتخب محمد صلاح، الذى قاد فريقه مؤخرا للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وقالت صحيفة «ميرور» الإنجليزية عبر موقعها الإلكترونى: «على الرغم من غياب صلاح عن التهديف.. مصر تهزم زيمبابوى فى أمم إفريقيا فى المباراة الافتتاحية». وجاء فى تقريرها عن المباراة: «مصر افتتحت بطولة أمم إفريقيا بفوز على منتخب زيمبابوى، وعانى صلاح من التوتر بينما على الجانب
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مصر-وزيمبابوي (10)

بعد فوز مصر.. الصحف العالمية تصف تريزيجيه بـ«البطل»

تناولت الصحف العالمية مباراة المنتخب الوطني مع زيمبابوي، التي انتهت بفوز الفراعنة على الضيوف بهدف نظيف، أحرزه تريزيجيه، فى المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر بداية من الجمعة 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، لتحصد مصر 3 نقاط تتصدر بها المجموعة الأولى. وحظيت مباراة افتتاح الكان رقم 32 باهتمام كبير، في ظل ما تمتلكه منتخبات القارة السمراء من نجوم متألقين في الدوريات الأوروبية.
صامويل كالو

القسطرة تنقذ لاعب نيجيريا بعد توقف عضلة القلب

كشفت مستشفى مبرة العصافرة شرق الإسكندرية، تفاصيل الحالة الصحية للنجم الدولي النيجيري صامويل كالو، الذي تعرض لأزمة قلبية خلال تدريبات جماعية لمنتخب بلاده مساء الجمعة، استعدادًا لمواجهة بوروندي، في افتتاحية مباريات المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية، إذ تعرض اللاعب لتوقف في عضلة القلب خلال المران المسائي، وسقط مغشيًا عليه، وهو ما أثار فزع زملائه، واستدعى الأمر تدخل اللجنة الطبية المرافقة لبعثة المنتخب، ليتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل، وفى الأخير خضع اللاعب لقسطرة في القلب.
هانى-رمزى

هاني رمزي عن الأداء المتواضع: أهدرنا الكثير من الفرص

قال هانى رمزى، المدرب العام للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، إن المنتخب الوطنى أهدر الكثير من الفرص فى مباراة اليوم التى خاضها فى أولى خطواته ببطولة الأمم الإفريقية، والتى انتهت بفوز المنتخب الوطنى بهدف نظيف على نظيره الزيمبابوى، وسجل هدف المباراة محمود حسن تريزيجه لاعب خط وسط المنتخب. وأضاف المدرب العام للمنتخب فى تصريحات لقناة «أون سبورت» عقب المباراة: «بدأنا المباراة بشكل جيد، وعلى الرغم من إهدار الكثير من الفرص، تفوقنا فى الشوط الأول وسجلنا هدفًا».
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هانى-رمزى

هاني رمزي عن الأداء المتواضع: أهدرنا الكثير من الفرص

قال هانى رمزى، المدرب العام للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، إن المنتخب الوطنى أهدر الكثير من الفرص فى مباراة اليوم التى خاضها فى أولى خطواته ببطولة الأمم الإفريقية، والتى انتهت بفوز المنتخب الوطنى بهدف نظيف على نظيره الزيمبابوى، وسجل هدف المباراة محمود حسن تريزيجه لاعب خط وسط المنتخب. وأضاف المدرب العام للمنتخب فى تصريحات لقناة «أون سبورت» عقب المباراة: «بدأنا المباراة بشكل جيد، وعلى الرغم من إهدار الكثير من الفرص، تفوقنا فى الشوط الأول وسجلنا هدفًا».
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (4)

أجيري: راضٍ عن الأداء وكنا الأقرب لإحراز هدف آخر

كشف المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب المصرى، فى المؤتمر الصحفى الذى أعقب المباراة، عن رضاه على المستوى الذى ظهر به المنتخب فى أولى خطواته فى بطولة أمم إفريقيا، والتى واجهه فيها زيمبابوى، وتغلب عليه بهدف دون رد سجله محمود حسن تريزيجيه لاعب خط وسط المنتخب. وعلق أجيري على تراجع المستوى البدني في الشوط الثاني: «المستوى بالنسبة لي كان مرضيا والمشكلة كانت في بعض المساحات التي تواجدت في الشوط الثاني». وأضاف: «المستوى كان طيبا لأن هناك ضغوط تعرض لها اللاعبون لأن المباراة على ارضنا ووسط هذه الجماهير الكبيرة ولا بد من تحقيق الفوز».
منتخب-زيمبابوى

لاعبو زيمبابوي يرفضون مواجهة الفراعنة والسفير يتدخل

كشفت تقارير صحفية عن وجود أزمة داخل صفوف منتخب زيمبابوي، قبل ساعات من مواجهته مع المنتخب الوطني في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث ذكرت التقارير أن عددا من لاعبي منتخب زيمبابوي يرفضون خوض مباراتهم مع الفراعنة المقرر إقامتها في العاشرة مساء الجمعة ويرغبون في الانسحاب من اللقاء بسبب عدم التزام الاتحاد الزيمبابوي بمنحهم المكافآت الخاصة بالتأهل للبطولة وفقا للموعد الذي حدده من قبل.
مؤتمر أجيري‎ (10)

مؤتمر صحفي لخافيير أجيري استعدادا لزيمبابوي

يعقد خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمرا صحفيا في الحادية عشرة والنصف صباح اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة للحديث عن مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية يوم الجمعة المقبل، التي ستنطلق بداية من الجمعة المُقبل حتى 19 يوليو المُقبل، وأوضح الكاف أن منتخب زيمبابوي سيبدأ مؤتمره الصحفي في تمام العاشرة صباحًا على أن يبدأ بعد نصف ساعة المؤتمر الصحفي لمنتخب أوغندا، ويليه بعد نصف ساعة كذلك مؤتمر منتخب الكونغو الديمقراطية.
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