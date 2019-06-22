بعد فوز مصر.. الصحف العالمية تصف تريزيجيه بـ«البطل»

تحرير:محمد جمال ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١١ ص

المنتخب الوطني

تناولت الصحف العالمية مباراة المنتخب الوطني مع زيمبابوي، التي انتهت بفوز الفراعنة على الضيوف بهدف نظيف، أحرزه تريزيجيه، فى المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر بداية من الجمعة 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، لتحصد مصر 3 نقاط تتصدر بها المجموعة الأولى. وحظيت مباراة افتتاح الكان رقم 32 باهتمام كبير، في ظل ما تمتلكه منتخبات القارة السمراء من نجوم متألقين في الدوريات الأوروبية.

صحيفة «آس» الإسبانية تناولت المباراة عبر موقعها الإلكترونى تحت عنوان: «تريزيجييه ينطلق بالفراعنة للفوز فى مباراة الافتتاح». وجاء فى التقرير: «مصر تفوز في أول مبارياتها على زيمبابوى، وسجل الهدف محمود تريزيجيه، لاعب خط وسط المنتخب المصري، وغاب محمد صلاح عن التهديف على الرغم