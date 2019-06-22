الجماهير تحتفل بفوز المنتخب الوطني في ميدان التحرير

تحرير:محمد عودة - تصوير: هاني شمشون ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ ص

احتفالات المصريين بفوز المنتخب في ميدان التحرير

احتشدت أعداد كبيرة من جماهير الكرة المصرية فى ميدان التحرير للاحتفال بفوز المنتخب الوطنى على نظيره الزيمبابوي، فى أولى مبارياته فى بطولة كأس الأمم الإفريقية فى نسختها الـ32، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من أمس الجمعة 21 يونيو، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل. وردد المشاركون فى الاحتفالات هتافات شجعوا خلالها منتخبهم الوطنى، وطالبوا لاعبيه بضرورة بذل كل ما فى وسعهم من أجل التتويج بالبطولة الأهم فى القارة السمراء، كما رفعوا أعلام مصر، فى وقت حرص فيه عدد كبير منهم على اصطحاب أبنائهم للاحتفال.

وأعرب المشاركون فى الاحتفال عن سعادتهم البالغة بالفوز الذى حققه المنتخب، مؤكدين أنهم سيبقون على عهدهم مع اللاعبين لتشجيعهم حتى التتويج باللقب الثامن. وتغلب المنتخب المصرى على نظيره الزيمبابوى بهدف مقابل لاشىء فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد القاهرة، فى افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التى