سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الجماهير تحتفل بفوز المنتخب الوطني في ميدان التحرير

تحرير:محمد عودة - تصوير: هاني شمشون ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ ص
احتفالات المصريين بفوز المنتخب في ميدان التحرير
احتفالات المصريين بفوز المنتخب في ميدان التحرير
احتشدت أعداد كبيرة من جماهير الكرة المصرية فى ميدان التحرير للاحتفال بفوز المنتخب الوطنى على نظيره الزيمبابوي، فى أولى مبارياته فى بطولة كأس الأمم الإفريقية فى نسختها الـ32، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من أمس الجمعة 21 يونيو، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل. وردد المشاركون فى الاحتفالات هتافات شجعوا خلالها منتخبهم الوطنى، وطالبوا لاعبيه بضرورة بذل كل ما فى وسعهم من أجل التتويج بالبطولة الأهم فى القارة السمراء، كما رفعوا أعلام مصر، فى وقت حرص فيه عدد كبير منهم على اصطحاب أبنائهم للاحتفال.
وأعرب المشاركون فى الاحتفال عن سعادتهم البالغة بالفوز الذى حققه المنتخب، مؤكدين أنهم سيبقون على عهدهم مع اللاعبين لتشجيعهم حتى التتويج باللقب الثامن. وتغلب المنتخب المصرى على نظيره الزيمبابوى بهدف مقابل لاشىء فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد القاهرة، فى افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التى
اقرأ المزيد
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي -في-إستاد-القاهرة (4)

أول تعليق من السيسي بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي

في أول تعليق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي في افتتاحية بطولة الأمم الإفريقية باستاد القاهر، قال إن استضافة مصر للبطولة رسالة تأكيد على متانة علاقة مصر بأشقائها في إفريقيا. واضاف الرئيس السيسي، في تصريحات للتلفزيون المصري، أن فوز منتخب مصر يسعد الجماهير، ويدفع الشباب لتشجيع منتخب بلاده، مؤكدًا أن هناك جهدًا كبيرًا تبذله الأجهزة التنفيذية خلال بطولة الأمم الإفريقية. وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورًا للرئيس السيسي، في أثناء حضوره افتتاح البطولة.
الفيوم تشاهد مباراة افتتاح أمم إفريقيا‎ (12)

الفيومية يشاهدون افتتاح «كان 2019» على المقاهي (صور)

تجمهر الآلاف من أهالي محافظة الفيوم، كبارًا وصغارًا رجالًا وسيدات، في المقاهي المختلفة، بالإضافة إلى استاد الفيوم، ونادي قارون ونادي المحافظة، والميادين الشعبية بالمحافظة، لمشاهدة المباراة الافتتاحية الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تُقام في مصر. وتقام المباراة الأولى بين مُنتخبي مصر وزيمبابوي على استاد القاهرة الدولي، بعدما استرجعت مصر بطولة أمم إفريقيا عقب غياب دام 13 عامًا التي كانت عام 2006 وتوّجت فيها مصر بالبطولة في استاد القاهرة الدولي.
استعدادت-أمم-إفريقيا-في-الشرقية‎ (5)

بوق ومسابقة مانجو.. الشرقية تستعد لـ«كان 2019» (صور)

امتلأت شوارع محافظة الشرقية، منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة، بعشرات الباعة ممن يفترشون الأرض بالأعلام والأبواق، و«ماسك» يحمل صورة النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، وذلك استعدادًا لافتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية «كان 2019» التي تُقام في الأراضي المصرية هذا العام، إذ تُدشن فعاليتها بصورة رسمية في العاشرة مساء اليوم بمباراة الافتتاح بين منتخبنا الوطني ونظيره الزيمبابوي، في اللقاء الذي يُقام على ملعب استاد القاهرة، وسط حضور أكثر من سبعين ألف متفرج.
الإسكندرية-تشجع-منتخب-مصر‎ (3)

الإسكندرية.. أيقونة تشجيع المنتخب بـ«كان 2019» (صور)

بطرق مختلفة مجتمعين على هدف واحد، رفع أبناء المرسي أبو العباس بمدينة الإسكندرية شعار "شجع منتخب بلدك" استعدادا لمؤازرة المنتخب الوطني في أثناء خوض مبارياته ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ البطولة والتى تحمل فيها مصر الرقم الرفيع بالحصول على لقبها 7 مرات، إذ استعد الجميع لتشجيع المنتخب الوطني متناسين ألوان فانلات الأندية التى ينتمون إليها حاملين الأعلام المصرية فقط. ترصد "التحرير" طرق واستعداد السكندريين للتشجيع والأماكن المفضلة.
اقرأ المزيد من الأخبار
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-يجتمع-مع-مدبولي

السيسي يبحث مع وزير الآثار نقل المومياوات الملكية وتطوير المواقع الأثرية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار حيث بحث مجمل نشاط وخطط وزارة الآثار الحالية والمستقبلية، ووجه الرئيس بالارتقاء بالخدمات وبالمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، اتساقا مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة في جميع ربوع مصر، وعلى نحو يليق بمكانتها السياحية على الصعيد الدولي، وانعكاسا للنقلة الحضارية التي تسعى مصر لتحقيقها.
سيولة-مرورية -

كثافات مرورية متوسطة بشوارع القاهرة الكبرى اليوم

رصدت غرفة المتابعة الميدانية بالإدارة العامة للمرور، كثافات مرورية متوسطة، أعلى المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة، وسط تعزيزات مرورية لمنع التكدسات بالتزامن مع وقت الذروة الصباحية التي تشهدها مناطق القاهرة الكبرى، وتم رصد زحام أعلى الطريق الدائري أمام القادم من طريقي الإسكندرية الزراعي والإسماعيلية الصحراوي المتجه إلى منطقة المرج والسلام، وظهرت كثافات متوسطة أعلى محور الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي، وشهد محور الكورنيش أمام القادم من مناطق جنوب القاهرة، زحاما مروريا بسبب توجه الموظفين إلى أعمالهم، وكذلك محور صلاح سالم.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org