تشيلي تهزم الإكوادور وتتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ ص

مباراة تشيلي والإكوادور

ضمن منتخب تشيلي تأهله للدور ربع النهائي في بطولة كوبا أمريكا 2019، بعد فوزه على نظيره الإكوادوري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، فجر اليوم السبت، على ملعب «أرينا فونتي نوفا»، بالجولة الثانية للمجموعة الثالثة. افتتح التسجيل خوسيه فونازليدا، لاعب المنتخب التشيلي، في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول، وتعادل إينير فالنسيا للإكوادور من ركلة جزاء في الدقيقة 26، ثم أحرز النجم أليكسيس سانشيز، هدف الفوز لتشيلي في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني.

وأنهى الفريق الإكوادوري المباراة بـ10 لاعبين، حيث شهدت الدقيقة 89، طرد جابريل أتشيلر، لاعب الإكوادور، الذي حصل على بطاقة حمراء، بعد تدخله العنيف على أحد لاعبي تشيلي.بهذه النتيجة يصبح رصيد تشيلي 6 نقاط، في صدارة المجموعة، حيث ضمن الفائز بلقب النسختين الماضيتين لبطولة كوبا أمريكا في 2015 و2016، التأهل