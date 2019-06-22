رياضة

تشيلي تهزم الإكوادور وتتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ ص
مباراة تشيلي والإكوادور
مباراة تشيلي والإكوادور
ضمن منتخب تشيلي تأهله للدور ربع النهائي في بطولة كوبا أمريكا 2019، بعد فوزه على نظيره الإكوادوري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، فجر اليوم السبت، على ملعب «أرينا فونتي نوفا»، بالجولة الثانية للمجموعة الثالثة. افتتح التسجيل خوسيه فونازليدا، لاعب المنتخب التشيلي، في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول، وتعادل إينير فالنسيا للإكوادور من ركلة جزاء في الدقيقة 26، ثم أحرز النجم أليكسيس سانشيز، هدف الفوز لتشيلي في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني.
وأنهى الفريق الإكوادوري المباراة بـ10 لاعبين، حيث شهدت الدقيقة 89، طرد جابريل أتشيلر، لاعب الإكوادور، الذي حصل على بطاقة حمراء، بعد تدخله العنيف على أحد لاعبي تشيلي.بهذه النتيجة يصبح رصيد تشيلي 6 نقاط، في صدارة المجموعة، حيث ضمن الفائز بلقب النسختين الماضيتين لبطولة كوبا أمريكا في 2015 و2016، التأهل
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مصر-وزيمبابوي (10)

بعد فوز مصر.. الصحف العالمية تصف تريزيجيه بـ«البطل»

تناولت الصحف العالمية مباراة المنتخب الوطني مع زيمبابوي، التي انتهت بفوز الفراعنة على الضيوف بهدف نظيف، أحرزه تريزيجيه، فى المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر بداية من الجمعة 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، لتحصد مصر 3 نقاط تتصدر بها المجموعة الأولى. وحظيت مباراة افتتاح الكان رقم 32 باهتمام كبير، في ظل ما تمتلكه منتخبات القارة السمراء من نجوم متألقين في الدوريات الأوروبية.
مصر-وزيمبابوي (9)

ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن محمد صلاح وفوز مصر؟

تناولت الصحف الإنجليزية مباراة الافتتاح بين مصر وزيمابوى، التى أقيمت على ستاد القاهرة، وفاز فيها المنتخب الوطنى على مضيفه بهدف نظيف، سجله محمود حسن تريزيجيه، لاعب خط وسط المنتخب الوطنى المحترف في قاسم باشا التركي، لتحصد مصر 3 نقاط تتصدر بها المجموعة الأولى. وتغنت تقارير الصحف الإنجليزية بالنجم المصرى وأدائه الرائع، وأكدت أيضًا على أنها تفتقد لنجم ليفربول الإنجليزى وهداف البريمرليج والمنتخب محمد صلاح، الذى قاد فريقه مؤخرا للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.
صامويل كالو

القسطرة تنقذ لاعب نيجيريا بعد توقف عضلة القلب

كشفت مستشفى مبرة العصافرة شرق الإسكندرية، تفاصيل الحالة الصحية للنجم الدولي النيجيري صامويل كالو، الذي تعرض لأزمة قلبية خلال تدريبات جماعية لمنتخب بلاده مساء الجمعة، استعدادًا لمواجهة بوروندي، في افتتاحية مباريات المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية، إذ تعرض اللاعب لتوقف في عضلة القلب خلال المران المسائي، وسقط مغشيًا عليه، وهو ما أثار فزع زملائه، واستدعى الأمر تدخل اللجنة الطبية المرافقة لبعثة المنتخب، ليتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل، وفى الأخير خضع اللاعب لقسطرة في القلب.
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منتخب تشيلي

تشيلي تبحث عن التأهل لربع نهائي كوبا أمريكا اليوم

تختتم فجر غد السبت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، وذلك عندما تواجه الإكوادور نظيرتها تشيلي في تمام الساعة الواحدة صباحا على ملعب أرينا فونتي نوفا ضمن مباريات المجموعة الثالثة، وتحتل تشيلي المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد فوزها في الجولة الأولى على اليابان برباعية نظيفة، بينما تتذيل الإكوادور ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام أوروجواي برباعية نظيفة أيضًا، وبدورها تحتل أوروجواي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، مقابل نقطة وحيدة لليابان في المركز الثالث.
كوبا-أمريكا

الأوروجواي تسعى للتأهل لربع نهائي كوبا أمام اليابان

تتواصل فجر الجمعة مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة بطولة كوبا أمريكا، والمقامة حاليًا في البرازيل، وذلك من خلال المجموعة الثالثة والتي ستشهد مواجهة اليابان بقيادة المدير الفني هاجيمي موريياسو، أمام أوروجواي بقيادة أوسكار تاباريز في تمام الساعة الواحدة صباحًا على ملعب آرينا دو جريميو، وتحتل أوروجواي المركز الثاني بعد فوزها في الجولة الأولى بأربع أهداف نظيفة على منتخب الإكوادور، وتسعى الأوروجواي للانتصار لضمان التأهل رسميًا لدور ربع النهائي.
قطر‎ (2)

السر وراء مشاركة قطر واليابان في كوبا أمريكا 2019

في الوقت الذي ينتظر فيه الكثير من عشاق الساحرة المستديرة، انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، انطلقت بطولة كوبا أمريكا 2019 في البرازيل، في نسختها السادسة والأربعين، والتي تنظمها الهيئة الحاكمة لكرة القدم في أمريكا الجنوبية "كونميبول"، علمًا بأن في الأصل، كان من المقرر أن تستضيف تشيلي منافسات كأس أمريكا 2019، في حين كان من المقرر أن تستضيف البرازيل منافسات كوبا أمريكا 2015، وذلك بسبب سياسة التناوب التي ينتهجها اتحاد أمريكا الجنوبية في البطولات التي تقام حسب الترتيب الأبجدي.
منتخب تشيلي

تشيلي تصعق اليابان برباعية في كوبا أمريكا

حقق منتخب تشيلي فوزًا مهمًا على نظيره الياباني، بأربعة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على الملعب «المورومبي» ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل حاليًا وحتى 7 يوليو المقبل. ودخل منتخب تشيلي (حامل اللقب) في آخر نسختين للبطولة، المباراة بقوة، وفرض سيطرته على مجريات اللعب مبكرًا، لكن دون خطورة وسط تحفظ وتراجع نسبي من لاعبي المنتخب الياباني.
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