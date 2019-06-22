إيرانيون يتظاهرون في واشنطن ضد «نظام الملالي»

تحرير:وكالات ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٣ ص

مظاهرة إيرانية في واشنطن

احتشد آلاف الإيرانيين أمام وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، الجمعة، بسبب الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان والإرهاب وإشعال الحروب من قبل نظام طهران «الملالي». وبحسب «سكاي نيوز عربية»، الإيرانيون المحتشدون بنظام الملالي، معلنين دعمهم للمقاومة الإيرانية وزعيمته، مريم رجوي. من جانبها، وجهت رجوي رسالة إلى المتظاهرين، قالت فيها: «نظام الملالي دموي، ومن أجل إبعاد الغضب الشعبي الذي يستهدفهم، حولوا أنظار الشعب منذ 40 عاما نحو أمريكا وعلقوا كل فشلهم على أمريكا، لكننا لم ننخدع».

وأضافت رجوي: «نظام الملالي يتستر على مجموعة تعمل لصناعة قنبلة نووية، إضافة إلى زرع القنابل في ألبانيا وفرنسا وإلى التفجيرات ولصق الألغام بناقلات النفط في المياه الإقليمية في الجنوب وعمليات التفجير وإطلاق طائرات بدون طيار والصواريخ ضد السعودية واستهداف السفارة الأمريكية في بغداد».وتابعت: «عندما لا يدفع