وفاة المستشار سري الجمل رئيس استئناف القاهرة الأسبق

تحرير:محمد عودة ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٨ ص

المستشار سري الجمل

توفى المستشار سرى بدوى الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، الجمعة، عن عمر ناهز 72 عامًا. ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة، بعد صلاة ظهر اليوم السبت، بمسجد آل الجمل، بقرية أبو نبهان، التابعة لمركز ميت غمر، في محافظة الدقهلية. تولى الراحل رئاسة اللجنة العليا للانتخابات، بموجب القرار الجمهورى رقم 377 الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر 2016، بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة القاضى سرى محمد بدوى الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة.

وضمت اللجنة فى عضويتها بصفة أساسية المستشارين محمد عادل الشوربجى، وعبد الجواد هاشم فراج محمود، نائبا رئيس محكمة النقض، والمستشار يحيى راغب دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد زكى موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار يحيى على مصطفى نصير، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار عادل