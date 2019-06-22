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وفاة المستشار سري الجمل رئيس استئناف القاهرة الأسبق

تحرير:محمد عودة ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٨ ص
المستشار سري الجمل
المستشار سري الجمل
توفى المستشار سرى بدوى الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، الجمعة، عن عمر ناهز 72 عامًا. ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة، بعد صلاة ظهر اليوم السبت، بمسجد آل الجمل، بقرية أبو نبهان، التابعة لمركز ميت غمر، في محافظة الدقهلية. تولى الراحل رئاسة اللجنة العليا للانتخابات، بموجب القرار الجمهورى رقم 377 الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر 2016، بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة القاضى سرى محمد بدوى الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة.
وضمت اللجنة فى عضويتها بصفة أساسية المستشارين محمد عادل الشوربجى، وعبد الجواد هاشم فراج محمود، نائبا رئيس محكمة النقض، والمستشار يحيى راغب دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد زكى موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار يحيى على مصطفى نصير، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار عادل
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النائب ياسين عبد الصبور

برلماني يطالب باستثناء أسوان من أسعار الكهرباء الجديدة

قال ياسين عبد الصبور، عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة بأسوان، إن البرلمان سيناقش، غدا الأحد، طلب الإحاطة الذى كان قد تقدم به للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، بشأن استثناء أسوان من شرائح أسعار الكهرباء الجديدة. وأوضح عبد الصبور، في تصريحات صحفيه له اليوم السبت، أن أسوان محافظة حدودية ومناخها حار جدا، وهو ما يستلزم استخدام مكيفات الهواء وغيرها من الأجهزة الكهربائية التى تزيد من استهلاك الكهرباء لدى مختلف شرائح المواطنين، مطالبا بضرورة مراعاة المحافظة، كونها إحدى المدن التى تعد مصادر للطاقة فى مصر.
المصريون يحتفلون بفوز مصر في ميدان التحرير 1

الجماهير تحتفل بفوز المنتخب الوطني في ميدان التحرير

احتشدت أعداد كبيرة من جماهير الكرة المصرية فى ميدان التحرير للاحتفال بفوز المنتخب الوطنى على نظيره الزيمبابوي، فى أولى مبارياته فى بطولة كأس الأمم الإفريقية فى نسختها الـ32، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من أمس الجمعة 21 يونيو، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل. وردد المشاركون فى الاحتفالات هتافات شجعوا خلالها منتخبهم الوطنى، وطالبوا لاعبيه بضرورة بذل كل ما فى وسعهم من أجل التتويج بالبطولة الأهم فى القارة السمراء، كما رفعوا أعلام مصر، فى وقت حرص فيه عدد كبير منهم على اصطحاب أبنائهم للاحتفال.
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أول تعليق من السيسي بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي

في أول تعليق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي في افتتاحية بطولة الأمم الإفريقية باستاد القاهر، قال إن استضافة مصر للبطولة رسالة تأكيد على متانة علاقة مصر بأشقائها في إفريقيا. واضاف الرئيس السيسي، في تصريحات للتلفزيون المصري، أن فوز منتخب مصر يسعد الجماهير، ويدفع الشباب لتشجيع منتخب بلاده، مؤكدًا أن هناك جهدًا كبيرًا تبذله الأجهزة التنفيذية خلال بطولة الأمم الإفريقية. وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورًا للرئيس السيسي، في أثناء حضوره افتتاح البطولة.
الفيوم تشاهد مباراة افتتاح أمم إفريقيا‎ (12)

الفيومية يشاهدون افتتاح «كان 2019» على المقاهي (صور)

تجمهر الآلاف من أهالي محافظة الفيوم، كبارًا وصغارًا رجالًا وسيدات، في المقاهي المختلفة، بالإضافة إلى استاد الفيوم، ونادي قارون ونادي المحافظة، والميادين الشعبية بالمحافظة، لمشاهدة المباراة الافتتاحية الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تُقام في مصر. وتقام المباراة الأولى بين مُنتخبي مصر وزيمبابوي على استاد القاهرة الدولي، بعدما استرجعت مصر بطولة أمم إفريقيا عقب غياب دام 13 عامًا التي كانت عام 2006 وتوّجت فيها مصر بالبطولة في استاد القاهرة الدولي.
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السيسي-مع-رئيس-بيلاروسيا

السيسي يبحث مع رئيس بيلاروسيا مكافحة الاتجار بالبشر

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو بمقر القصر الجمهوري بمينسك، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية لبيلاروسيا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول ملف مكافحة الاتجار في البشر، إذ أشاد الجانبان بالتنسيق القائم في هذا الخصوص بين البلدين في المحافل الدولية للدفع بتلك القضية، وذلك في ظل عضوية مصر وبيلاروسيا في مجموعة الأصدقاء المتحدين ضد الاتجار في البشر داخل الأمم المتحدة.
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وزير الداخلية يستعرض خطط تأمين جماهير وضيوف كأس الأمم

عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعاً، اليوم الإثنين، مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية المعنية، لمراجعة خطة تأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. فى بداية الاجتماع وجَّه الوزير الشكر والتقدير للجهود التى بذلها رجال الشرطة للحفاظ على الأمن خلال كل الفعاليات الكبرى التى شهدتها البلاد خلال الآونة الأخيرة، مؤكداً أن ما أظهرته القوات المشاركة فى تنفيذ خطط تأمين تلك الفعاليات من انضباط وجدية الأداء يدعو للفخر بأبناء مصر من رجال الشرطة.
ملتقى-بناة-مصر‎

شركات المقاولات المصرية تسعى للفوز بإعمار دول الجوار

انطلقت فعاليات ملتقى «بناة مصر»، اليوم، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، الذي يبحث فى دورته الخامسة الفرص الاستثمارية المتاحة لشركات المقاولات، وشركات مواد البناء المصرية فى إعادة إعمار دولتى ليبيا والعراق، والمشاركة في مشروعات الربط التى تعتزم مصر إقامتها مع بعض البلدان العربية سواء فى مجال الكهرباء أو الطرق، حيث يلتقى من خلاله 14 رئيس اتحاد مقاولات إفريقي وعربى، لوضع رؤية تنفيذية للمشاريع الكبرى في القارة السمراء. فهل ينجح في اقتحام هذه الأسواق أم لا؟
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: 50 مليار دولار خسائر إفريقيا من الفساد سنويا

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم، الخميس، في فعاليات انطلاق "المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد" والمنعقد تحت رعاية وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك بمدينة شرم الشيخ على مدار يومي 12 و13 من يونيو الجاري. وتناولت وزيرة التخطيط الحديث حول أهمية قضايا مكافحة الفساد في جهود تحقيق التنمية المستدامة، لافته إلى نتائج التقارير العالمية التي تؤكد على أن جهود مكافحة الفساد تعطي دفعة هائلة باتجاه تحقيق التنمية المستدامة.
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