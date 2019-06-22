برلماني يطالب باستثناء أسوان من أسعار الكهرباء الجديدة

تحرير:عوض سليم ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٤ ص

النائب ياسين عبد الصبور

قال ياسين عبد الصبور، عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة بأسوان، إن البرلمان سيناقش، غدا الأحد، طلب الإحاطة الذى كان قد تقدم به للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، بشأن استثناء أسوان من شرائح أسعار الكهرباء الجديدة. وأوضح عبد الصبور، في تصريحات صحفيه له اليوم السبت، أن أسوان محافظة حدودية ومناخها حار جدا، وهو ما يستلزم استخدام مكيفات الهواء وغيرها من الأجهزة الكهربائية التى تزيد من استهلاك الكهرباء لدى مختلف شرائح المواطنين، مطالبا بضرورة مراعاة المحافظة، كونها إحدى المدن التى تعد مصادر للطاقة فى مصر.

وتابع: «أسوان محافظة منتجة ومصدرة للطاقات الشمسية والكهربائية نظرا لوجود خزان أسوان والمحطات المائية المسئولة عن إنتاج وتوزيع الكهرباء، فضلا عن وجود السد العالى بها»، مشددا على ضرورة مراعاة أهل المحافظة وظروف المعيشية الصعبة خلال فترة فصل الصيف، واستثنائها من زيادة أسعار الشرائح الجديدة.وكانت أزمة شرائح