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برلماني يطالب باستثناء أسوان من أسعار الكهرباء الجديدة

تحرير:عوض سليم ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٤ ص
النائب ياسين عبد الصبور
النائب ياسين عبد الصبور
قال ياسين عبد الصبور، عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة بأسوان، إن البرلمان سيناقش، غدا الأحد، طلب الإحاطة الذى كان قد تقدم به للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، بشأن استثناء أسوان من شرائح أسعار الكهرباء الجديدة. وأوضح عبد الصبور، في تصريحات صحفيه له اليوم السبت، أن أسوان محافظة حدودية ومناخها حار جدا، وهو ما يستلزم استخدام مكيفات الهواء وغيرها من الأجهزة الكهربائية التى تزيد من استهلاك الكهرباء لدى مختلف شرائح المواطنين، مطالبا بضرورة مراعاة المحافظة، كونها إحدى المدن التى تعد مصادر للطاقة فى مصر.
وتابع: «أسوان محافظة منتجة ومصدرة للطاقات الشمسية والكهربائية نظرا لوجود خزان أسوان والمحطات المائية المسئولة عن إنتاج وتوزيع الكهرباء، فضلا عن وجود السد العالى بها»، مشددا على ضرورة مراعاة أهل المحافظة وظروف المعيشية الصعبة خلال فترة فصل الصيف، واستثنائها من زيادة أسعار الشرائح الجديدة.وكانت أزمة شرائح
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المستشار سري الجمل

وفاة المستشار سري الجمل رئيس استئناف القاهرة الأسبق

توفى المستشار سرى بدوى الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، الجمعة، عن عمر ناهز 72 عامًا. ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة، بعد صلاة ظهر اليوم السبت، بمسجد آل الجمل، بقرية أبو نبهان، التابعة لمركز ميت غمر، في محافظة الدقهلية. تولى الراحل رئاسة اللجنة العليا للانتخابات، بموجب القرار الجمهورى رقم 377 الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر 2016، بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة القاضى سرى محمد بدوى الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة.
المصريون يحتفلون بفوز مصر في ميدان التحرير 1

الجماهير تحتفل بفوز المنتخب الوطني في ميدان التحرير

احتشدت أعداد كبيرة من جماهير الكرة المصرية فى ميدان التحرير للاحتفال بفوز المنتخب الوطنى على نظيره الزيمبابوي، فى أولى مبارياته فى بطولة كأس الأمم الإفريقية فى نسختها الـ32، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من أمس الجمعة 21 يونيو، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل. وردد المشاركون فى الاحتفالات هتافات شجعوا خلالها منتخبهم الوطنى، وطالبوا لاعبيه بضرورة بذل كل ما فى وسعهم من أجل التتويج بالبطولة الأهم فى القارة السمراء، كما رفعوا أعلام مصر، فى وقت حرص فيه عدد كبير منهم على اصطحاب أبنائهم للاحتفال.
السيسي في افتتاح أمم إفريقيا

أول تعليق من السيسي بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي

في أول تعليق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي في افتتاحية بطولة الأمم الإفريقية باستاد القاهر، قال إن استضافة مصر للبطولة رسالة تأكيد على متانة علاقة مصر بأشقائها في إفريقيا. واضاف الرئيس السيسي، في تصريحات للتلفزيون المصري، أن فوز منتخب مصر يسعد الجماهير، ويدفع الشباب لتشجيع منتخب بلاده، مؤكدًا أن هناك جهدًا كبيرًا تبذله الأجهزة التنفيذية خلال بطولة الأمم الإفريقية. وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورًا للرئيس السيسي، في أثناء حضوره افتتاح البطولة.
الفيوم تشاهد مباراة افتتاح أمم إفريقيا‎ (12)

الفيومية يشاهدون افتتاح «كان 2019» على المقاهي (صور)

تجمهر الآلاف من أهالي محافظة الفيوم، كبارًا وصغارًا رجالًا وسيدات، في المقاهي المختلفة، بالإضافة إلى استاد الفيوم، ونادي قارون ونادي المحافظة، والميادين الشعبية بالمحافظة، لمشاهدة المباراة الافتتاحية الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تُقام في مصر. وتقام المباراة الأولى بين مُنتخبي مصر وزيمبابوي على استاد القاهرة الدولي، بعدما استرجعت مصر بطولة أمم إفريقيا عقب غياب دام 13 عامًا التي كانت عام 2006 وتوّجت فيها مصر بالبطولة في استاد القاهرة الدولي.
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سند الملكية أزمة تواجه أبناء النوبة بقضية التعويضات

يواجه أهالي النوبة المتضررون من بناء السد العالي وتعلية خزان أسوان أزمة إثبات الملكية والذي مر عليه نحو 4 أجيال ويعود إلى عام 1902. وصدر أمس قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لحصر المتضررين والذين لم يسبق لهم التعويض. وأعلن وزير شئون مجلس النواب عمر مروان، بدء إجراءات صرف التعويضات للمتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي ولم يسبق تعويضهم في إطار حرص الرئيس السيسي على حل مشكلات أهل النوبة. وأوضح وزير شئون مجلس النواب، أن اللجنة الوطنية لصرف التعويضات انتهت من حصر المستحقين.
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الحشرة الجياشة تخترق الحدود وتهدد المحاصيل الزراعية

تعد «الحشرة الجياشة» واحدة من أخطر الآفات التي تسبب أضرارا بالغة في الزراعات، والتي تم اكتشافها في غرب أفريقيا للمرة الأولى، وبالتزامن مع انتشارها في عدد من الدول تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» رفع حالة الطوارئ لمواجهتها من خلال الإجراءات الاحترازية. وشدد عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، على التنسيق بين خبراء منظمة «الفاو» والزراعة لاتخاذ كافة الإجراء الاحترازية للتصدي لـ«دودة الحشد الخريفية» والتي تهدد 8 محاصيل رئيسية معلنا رفع حالة الطوارئ لمواجهة «دودة الحشد الخريفية».
اقتصاد-الدخل-المرتبات-حسابات-محاسبة-الجنية-المصرى

بعد صعود التضخم.. اتجاه قوي لتثبيت سعر الفائدة

أجمع العديد من المحللين وبنوك الاستثمار على قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر المقبل، وتأتى هذه التوقعات عقب صعود معدل التضخم خلال شهر مايو الماضي مسجلا مستوى 13.2%، في مقابل نحو 12.5% خلال أبريل 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما ارتفع معدل التضخم السنوي العام بالمدن إلى 14.1% في مايو من 13% في أبريل الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 15.1% بنهاية شهر مايو الماضي، مقارنة بنحو 13% خلال شهر أبريل 2019.
لجان-إمتحانات-خاصة-للمصابات-فى-حادث-تصادم-أسوان

جامعة أسوان تمتحن طالبات «حادث الصحراوي» في المستشفى

قررت جامعة أسوان تشكيل لجان امتحانية خاصة للطالبات المصابات في حادث تصادم الطريق الصحراوي بأسوان، أمس الجمعة، والذي وقع قرب قرية بنبان شمال المحافظة وأسفر عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 14 آخرين. واطمأن الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على أداء الطالبات المصابات اليوم لامتحانات الفصل الدراسى الثانى داخل اللجان الخاصة التي أجريت لهم داخل مستشفى أسوان الجامعى، وقرر نائب رئيس الجامعة توفير كل التسهيلات والإمكانيات أمام الطالبات المصابات لأداء امتحاناتهن فى سهولة ويسر.
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