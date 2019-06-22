رياضة

بالورد والتنورة.. الإسماعيلية تستقبل منتخب الكاميرون

تحرير:محمد مصباح ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٩ ص
وصول منتخب الكاميرون إلى الإسماعيلية
وصول منتخب الكاميرون إلى الإسماعيلية
وصلت بعثة منتخب الكاميرون لكرة القدم، فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إلى محافظة الإسماعيلية. وتضم بعثة المنتخب الكاميرونى 46 فردا، بينهم 23 لاعبا، ويرأسها سيدمبومبو، رئيس الاتحاد الكاميرونى، للدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق المطلة على بحيرة التمساح، استعدادا للمشاركة فى مباريات المجموعة السادسة للبطولة الإفريقية فى نسختها الحالية التي تستضيفها مصر. وحرص محمد شيحة، رئيس مجموعة الإسماعيلية على استقبال بعثة المنتخب الكاميرونى بحفاوة شديدة وتقديم الورود لهم، بينما تفاعل الضيوف مع فرقة السمسمية للفنون الشعبية، والتنورة احتفالا بـ«أسود الكاميرون».
وكان لاعبو الكاميرون قد أضربوا عن السفر إلى مصر لخوض غمار كأس الأمم الإفريقية، الخميس، بسبب خلافات مع اتحاد الكرة بشأن حقوق المكافآت والحوافز، لكن الأزمة انتهت أمس الجمعة، حيث أعلنت محطة «CRTV» التابعة للدولة الكاميرونية: «تم حل الأزمة، ولاعبو المنتخب سوف يسافرون إلى مصر»، وفقا لما نقلته صحيفة «جون
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مباراة تشيلي والإكوادور

تشيلي تهزم الإكوادور وتتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا

ضمن منتخب تشيلي تأهله للدور ربع النهائي في بطولة كوبا أمريكا 2019، بعد فوزه على نظيره الإكوادوري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، فجر اليوم السبت، على ملعب «أرينا فونتي نوفا»، بالجولة الثانية للمجموعة الثالثة. افتتح التسجيل خوسيه فونازليدا، لاعب المنتخب التشيلي، في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول، وتعادل إينير فالنسيا للإكوادور من ركلة جزاء في الدقيقة 26، ثم أحرز النجم أليكسيس سانشيز، هدف الفوز لتشيلي في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني.
مصر-وزيمبابوي (10)

بعد فوز مصر.. الصحف العالمية تصف تريزيجيه بـ«البطل»

تناولت الصحف العالمية مباراة المنتخب الوطني مع زيمبابوي، التي انتهت بفوز الفراعنة على الضيوف بهدف نظيف، أحرزه تريزيجيه، فى المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر بداية من الجمعة 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، لتحصد مصر 3 نقاط تتصدر بها المجموعة الأولى. وحظيت مباراة افتتاح الكان رقم 32 باهتمام كبير، في ظل ما تمتلكه منتخبات القارة السمراء من نجوم متألقين في الدوريات الأوروبية.
مصر-وزيمبابوي (9)

ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن محمد صلاح وفوز مصر؟

تناولت الصحف الإنجليزية مباراة الافتتاح بين مصر وزيمابوى، التى أقيمت على ستاد القاهرة، وفاز فيها المنتخب الوطنى على مضيفه بهدف نظيف، سجله محمود حسن تريزيجيه، لاعب خط وسط المنتخب الوطنى المحترف في قاسم باشا التركي، لتحصد مصر 3 نقاط تتصدر بها المجموعة الأولى. وتغنت تقارير الصحف الإنجليزية بالنجم المصرى وأدائه الرائع، وأكدت أيضًا على أنها تفتقد لنجم ليفربول الإنجليزى وهداف البريمرليج والمنتخب محمد صلاح، الذى قاد فريقه مؤخرا للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.
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منتخب-الكاميرون‎

سيدورف يطالب لاعبي الكاميرون بالحفاظ على اللقب

كشف الاتحاد الكاميرونى لكرة القدم اليوم الخميس، عن قمصان منتخب الكاميرون فى بطولة كأس الأمم 2019 التى تستضيفها مصر وتنطلق منافساتها غدًا الجمعة حتى 19 من شهر يوليو المقبل، حيث أعلن الاتحاد الكاميرونى أن القميص الأساسى لمنتخب الأسود سوف يحمل اللون الأخضر، بينما سيكون اللون الأصفر هو القميص الاحتياطى لبطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم التى أقيمت عام 2017 فى الجابون على حساب المنتخب الوطنى وطلب كلارينس سيدورف، المدير الفنى لمنتخب الأسود، من لاعبى المنتخب الكاميرونى ضرورة الحفاظ على اللقب الذي حققته الأسود الكاميرونية على حساب الفراعنة.
فاروق جعفر

فاروق جعفر يرشح هذا اللاعب لقيادة هجوم مصر

أكد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، إن الحارس الدولي محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هو أفضل حارس في مصر، وقال في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق، إن محمود عبدالرحيم (جنش) هو الأنسب لحراسة مرمى المنتخب الوطني خلال مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق غدًا، متابعًا أن محمد وأحمد الشناوي لديهما خبرة اللعب الإفريقي لكن جنش الأنسب. وأضاف مدرب الزمالك السابق أنه من الأفضل أن يلعب المنتخب الوطني بطريقة يتواجد فيها 3 صناع للعب تحت رأس الحربة.
السنغال-و نيجيريا-ساديو-ماني‎ (4)

كيف داعب ساديو ماني وزير الشباب والرياضة؟

التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أثناء قيامه بجولة تفقدية لاستاد الإسماعيلية، بوزير المجتمعي السنغالي مستر سيك، والذي عبر عن سعادته بوجود منتخب السنغال في معسكره بمحافظة الإسماعيلية، مشيدا بروعة طقسها وجمال شوارعها، كما وجه مستر سيك شكره على حسن الاستقبال والضيافة وتمنى كل التوفيق لمنتخب السنغال، ومنتخب مصر، مؤكدا نجاح مصر في تنظيم منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، للمرة الخامسة في تاريخ الفراعنة.
استاد-الإسماعيلية (22)

استاد الإسماعيلية يتزين لكأس الأمم الإفريقية (صور)

قام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برفقه حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، ومحمد شيحة عضو اللجنة المنظمة للبطولة، ورئيس المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "كان 2019"، بجولة تفقدية لاستاد الإسماعيلية، وأثنى وزير الرياضة على كل الاستعدادات والتجهيزات التي تم الانتهاء منها بنسبة 100% وفقا للتوقيتات المحددة، وشدد صبحي على ضرورة التنظيم الجيد أثناء فعاليات البطولة لكل المباريات، مؤكدا ثقته الكاملة في مجموعة العمل القائمة على المجموعة السادسة.
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