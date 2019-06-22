بالورد والتنورة.. الإسماعيلية تستقبل منتخب الكاميرون

تحرير:محمد مصباح ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٩ ص

وصول منتخب الكاميرون إلى الإسماعيلية

وصلت بعثة منتخب الكاميرون لكرة القدم، فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إلى محافظة الإسماعيلية. وتضم بعثة المنتخب الكاميرونى 46 فردا، بينهم 23 لاعبا، ويرأسها سيدمبومبو، رئيس الاتحاد الكاميرونى، للدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق المطلة على بحيرة التمساح، استعدادا للمشاركة فى مباريات المجموعة السادسة للبطولة الإفريقية فى نسختها الحالية التي تستضيفها مصر. وحرص محمد شيحة، رئيس مجموعة الإسماعيلية على استقبال بعثة المنتخب الكاميرونى بحفاوة شديدة وتقديم الورود لهم، بينما تفاعل الضيوف مع فرقة السمسمية للفنون الشعبية، والتنورة احتفالا بـ«أسود الكاميرون».

وكان لاعبو الكاميرون قد أضربوا عن السفر إلى مصر لخوض غمار كأس الأمم الإفريقية، الخميس، بسبب خلافات مع اتحاد الكرة بشأن حقوق المكافآت والحوافز، لكن الأزمة انتهت أمس الجمعة، حيث أعلنت محطة «CRTV» التابعة للدولة الكاميرونية: «تم حل الأزمة، ولاعبو المنتخب سوف يسافرون إلى مصر»، وفقا لما نقلته صحيفة «جون