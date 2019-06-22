«حكم فندق الأهرام وولاية سيناء» أبرز محاكمات السبت

محكمة الجنايات تنظر محاكمة حمادة السيد لاعب نادى أسوان السابق و43 آخرين لاتهامهم في القضية المعروفة بـ«ولاية سيناء» إذ أسس المتهمون 7 خلايا عنقودية لارتكاب جرائم الإرهاب

تحرير:سماح عوض الله ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٨ ص

يمر قطار المحاكمات بداية الأسبوع، اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، تتقدمها محاكمة علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة التموين"، وتعقد المحاكمة برئاسة على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وبحضور أسامة سيف رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأحمد سعفان ويحيي عمر مروان ومحمد عبد الناصر وكلاء نيابة أمن الدولة، على خلفية اتهامات بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد على سبيل الرشوة.

أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن طلب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق من مالكة شركة "دلة مصر" مبلغ مليونين و700 ألف جنيه وأخذه مبلغ 224 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركتها إلى الشركة رئاسته وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد. كما تضمنت التحقيقات

ولاية سيناء

أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن طلب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق من مالكة شركة "دلة مصر" مبلغ مليونين و700 ألف جنيه وأخذه مبلغ 224 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركتها إلى الشركة رئاسته وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد.كما تضمنت التحقيقات طلبه من مالكي شركة "أرزاق للتجارة والتوريدات العمومية" مبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه، أخذ منه مبلغ 375 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركتهما إلى الشركة رئاسته وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد وطلبه وأخذه من صاحب شركة "الفرح للتجارة والتوزيع" مبلغ 270 ألف جنيه وعطايا عينية بقيمة 61 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركته إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد.

تواصل محكمة جنايات القاهرة محاكمة حمادة السيد لاعب نادى أسوان السابق و43 آخرين لاتهامهم في القضية المعروفة بـ"ولاية سيناء"، إذ أسس المتهمون 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة التى تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب.

الاستيلاء على أموال البنوك

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 8 متهمين بالاستيلاء على مليونين و214 ألفا و11 جنيها بموجب مئة "شيك" مسحوبة على البنوك بمستندات مزيفة.





كشفت التحقيقات عن استغلال المتهم "بهاء" 34 سنة، كاتب حسابات بإحدى الشركات، اختصاصه الوظيفي، باعتباره المختص بسجلات ومستندات الصرف وتحرير بياناتها، بتسهيل استيلاء 7 متهمين على أموال البنك عن طريق صرف 100 شيك. ووجهت إليه النيابة تهمًا بقيامه بتسهيل الاستيلاء لغيره على الأموال بتزوير مستندات وأوراق.



توصلت التحقيقات إلى أن المتهمين الذين حصلوا على أموال من غير العاملين بنظام حوافز ائتمان أفراد أطقم الضيافة الجوية ولا يستحقون صرف أي مبالغ مالية فوجهت إليهم النيابة قيامهم بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن أمدوه ببياناتهم المثبتة بدفاتر وسجلات النظام والشيكات المنصرفة لهم بزعم أنهم خاضعون للنظام فتمكنوا من صرف الأموال.

فندق بالهرم

تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الدائرة 5 إرهاب، حكمها على المتهمين في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، وكانت المحكمة أحالت 7 متهمين إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامهم.

أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

قتل كويتي بالعجوزة

تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة 6 متهمين بقتل كويتي بمنطقة العجوزة وسرقته، وكشفت التحقيقات عن دخول المتهمين مسكن المجنى عليه وبحوزتهم أسلحة بيضاء وأدوات لشل مقاومة وحركة المجني عليه.

وقام اثنان منهم بتقييده وطرحه أرضا واستوليا على المبالغ المالية، وحاول المجني عليه الاستغاثة فانقض عليه المتهمان كاتمين أنفاسه بقصد إزهاق روحه ليتمكنا من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات، حيث كان باقى المتهمين موجودين في محيط العقار محل الواقعة لحين إتمام المخطط الإجرامى.

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