جريمة

«حكم فندق الأهرام وولاية سيناء» أبرز محاكمات السبت

محكمة الجنايات تنظر محاكمة حمادة السيد لاعب نادى أسوان السابق و43 آخرين لاتهامهم في القضية المعروفة بـ«ولاية سيناء» إذ أسس المتهمون 7 خلايا عنقودية لارتكاب جرائم الإرهاب
تحرير:سماح عوض الله ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٨ ص
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات بداية الأسبوع، اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، تتقدمها محاكمة علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة التموين"، وتعقد المحاكمة برئاسة على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وبحضور أسامة سيف رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأحمد سعفان ويحيي عمر مروان ومحمد عبد الناصر وكلاء نيابة أمن الدولة، على خلفية اتهامات بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد على سبيل الرشوة.
أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن طلب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق من مالكة شركة "دلة مصر" مبلغ مليونين و700 ألف جنيه وأخذه مبلغ 224 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركتها إلى الشركة رئاسته وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد. كما تضمنت التحقيقات
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«جثة في البير».. جريمة «نسمة والعشيق» في الخيام

أوقف سيارته على حافة الرصيف، أخفض زجاجها ناحيته قليلا، مد يده على التابلوه وأخرج سيجارة كتب عليها أن تحترق، نظر من النافذة يستنشق هواء آخر الليل، نظرة خاطفة تأمل فيها شكل الغيوم التي تنذر بالمطر، ثمة تفكير في حياته لم يدم طويلا، سنين عمره تتسرسب، سفر ومشاوير وعمل ليل نهار، لا جديد يضيف للحياة البهجة ويكسر ملل روتينها، أخذ نفسا عميقا، دخان كثيف يخرج على شكل دوائر اقتحمت الظلام من حوله، مال برأسه على كرسيه، تذكر فتاة رآها في قريته قد وقع في غرامها من نظرة عين، لا يعرف حتى اسمها، ولكن ملامحها باتت محفورة في عقله كالطريق الذي يحفظ دروبه عن ظهر قلب.
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السيطرة على حريق التهم محتويات شقة بالزاوية

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم السبت، على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة الزاوية الحمراء، بعد إمساك النيران بمحتوياتها، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي تمكنت من محاصرة ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى باقي العقار، وكذا تمت عملية التبريد، دون سقوط مصابين.. وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي، باشتعال النيران بشقة بالزاوية الحمراء، ليتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وصلت إلى مكان البلاغ وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب، ومنع خطر الامتداد لباقى العقارات، وتم إخطار النيابة العامة.
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انتشال 5 وفقدان 2 في انقلاب «تروسيكل» بترعة السويس

تمكن أهالي منطقة جنيفة في حي الجناين بمحافظة السويس، من انتشال 5 أشخاص، بينما جاري البحث عن اثنين آخرين من أسرة واحدة انقلبوا في ترعة السويس في أثناء استقلالهم "تروسيكل" لنقل البضائع. ويقوم رجال الإنقاذ البحري في السويس بالتعاوع مع عدد من الجهات والمواطنين، بالبحث والتمشيط عن المفقودين. وكان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من قسم شرطة الجناين يفيد بانقلاب "تروسيكل" تسبب في فقدان سيدة وابنتها، فيما تم انتشال 5 آخرين من أسرة واحدة كانوا في طريقهم إلى إحدى القرى داخل القطاع الريفي.
القبض على سارقة السيدات بالإسكندرية

تحرش واحتكاك.. أحدث أساليب «عصابات النساء» في السرقة

اختلف أسلوب السرقات وتطورت الجريمة لدى الجنس الناعم وكان الحل الأمثل للعصابات النسائية هو عدم استخدام العنف والعمل بمفردهن دون الاحتياج لرجال فى عملياتهن، ومن هنا تم استغلال قيم ومبادئ المجتمع المصري فى تسهيل جرائمهن، فهناك عصابات اختارت شعار "التحرش هو الحل" وهو الأسلوب الأسهل ويعتمد على مفاجأة الضحية بالصياح عند الاقتراب منه ومن هنا يتعرض لصدمة ولا يفهم ماذا يحدث وخوفا من معاقبة المواطنين بالشارع الرافضين للتحرش بالسيدات ينفذ الضحية ما تطلبه العصابة النسائية.. هكذا سرد لنا مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أحدث أساليب السرقات.
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جلسات-قضية-اقتحام-الحدود

«اقتحام الحدود ورد محكمة البورصة» أبرز محاكمات اليوم

يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها قضية اقتحام الحدود الشرقية و السجون، والتى كان متهمًا فيها الرئيس المعزول المتوفى محمد موسى مرسي و آخرين، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وتأتى إعادة محاكمة المتهمين،فى تلك القضية بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة بإعدام عددًا من المتهمين، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت «النقض» إعادة محاكمتهم.
عبد-المنعم-ابو الفتوح (2)

«ولاية سيناء وقوائم الإرهابية» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، ومنها نظر محكمة النقض، الطعن المقدم من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، ونجله و6 آخرين، على قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر بإدراجهم علي قوائم الكيانات الإرهابية والانضمام لجماعة الإخوان، بعدما نسبت لهم تحقيقات النيابة تولي قيادة بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين واستخدام حزب مصر القوية للعمل كذراع سياسية للجماعة في مصر، والتحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان،
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كيف نجا صلاح هلال من الإدانة في الكسب غير المشروع؟

قضت اليوم الإثنين محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بعدم جواز نظر دعوى محاكمة وزير الزراعة الأسبق، صلاح الدين هلال، بتهمة الكسب غير المشروع، وذلك لسابقة الفصل فى القضية الأصلية والتى تحمل رقم 15977 لسنة 2015 جنايات قصر النيل لوحدة الفعل، والمتهم فيها بالرشوة، إذ رأت المحكمة أن «هلال» مقدم للمحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع، عن ذات الاتهامات المنسوبة إليه فى القضية المحكوم فيها «الرشوة»، وهو ما رأت معه المحكمة عدم جواز نظر الدعوى تحقيقًا للمبدأ القانوني بعدم ازدواجية العقاب على جريمة واحدة.
حشيش

المؤبد لثلاثة متهمين بسبب 2 كيلو حشيش بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد، على قهوجي وعاطلين، لاشتراكهم فى الاتجار في المواد المخدرة وحيازة 2 كيلو حشيش وأسلحة بيضاء بمنطقة المطرية، وتضمن الحكم مصادرة المضبوطات من مواد مخدرة وأسلحة، وإلزام المتهمين بالمصاريف، وهم "شريف. م" قهوجي، و"عادل. ا" عاطل، و"رجب. ط" عاطل، ونسبت إليهم التحقيقات أنهم اتخذوا دائرة قسم المطرية مكانا لترويج وتوزيع مخدر الحشيش، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة لترويجها على المتعاطين بدائرة القسم.
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