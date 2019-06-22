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الأرصاد تحذر: طقس اليوم شديد الحرارة.. و5 مدن +40

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ ص
طقس
طقس
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: الصغرى العظمى القاهرة 24 36  شبين الكوم 23 35 طنطا 23 34 دمنهور 23 32 الإسكندرية 24 30 بلطيم 24 30 مطروح 22 30 السلوم 20 31 سيوة 23 36 بورسعيد
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النائب ياسين عبد الصبور

برلماني يطالب باستثناء أسوان من أسعار الكهرباء الجديدة

قال ياسين عبد الصبور، عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة بأسوان، إن البرلمان سيناقش، غدا الأحد، طلب الإحاطة الذى كان قد تقدم به للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، بشأن استثناء أسوان من شرائح أسعار الكهرباء الجديدة. وأوضح عبد الصبور، في تصريحات صحفيه له اليوم السبت، أن أسوان محافظة حدودية ومناخها حار جدا، وهو ما يستلزم استخدام مكيفات الهواء وغيرها من الأجهزة الكهربائية التى تزيد من استهلاك الكهرباء لدى مختلف شرائح المواطنين، مطالبا بضرورة مراعاة المحافظة، كونها إحدى المدن التى تعد مصادر للطاقة فى مصر.
المستشار سري الجمل

وفاة المستشار سري الجمل رئيس استئناف القاهرة الأسبق

توفى المستشار سرى بدوى الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، الجمعة، عن عمر ناهز 72 عامًا. ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة، بعد صلاة ظهر اليوم السبت، بمسجد آل الجمل، بقرية أبو نبهان، التابعة لمركز ميت غمر، في محافظة الدقهلية. تولى الراحل رئاسة اللجنة العليا للانتخابات، بموجب القرار الجمهورى رقم 377 الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر 2016، بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة القاضى سرى محمد بدوى الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة.
المصريون يحتفلون بفوز مصر في ميدان التحرير 1

الجماهير تحتفل بفوز المنتخب الوطني في ميدان التحرير

احتشدت أعداد كبيرة من جماهير الكرة المصرية فى ميدان التحرير للاحتفال بفوز المنتخب الوطنى على نظيره الزيمبابوي، فى أولى مبارياته فى بطولة كأس الأمم الإفريقية فى نسختها الـ32، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من أمس الجمعة 21 يونيو، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل. وردد المشاركون فى الاحتفالات هتافات شجعوا خلالها منتخبهم الوطنى، وطالبوا لاعبيه بضرورة بذل كل ما فى وسعهم من أجل التتويج بالبطولة الأهم فى القارة السمراء، كما رفعوا أعلام مصر، فى وقت حرص فيه عدد كبير منهم على اصطحاب أبنائهم للاحتفال.
السيسي في افتتاح أمم إفريقيا

أول تعليق من السيسي بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي

في أول تعليق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي في افتتاحية بطولة الأمم الإفريقية باستاد القاهر، قال إن استضافة مصر للبطولة رسالة تأكيد على متانة علاقة مصر بأشقائها في إفريقيا. واضاف الرئيس السيسي، في تصريحات للتلفزيون المصري، أن فوز منتخب مصر يسعد الجماهير، ويدفع الشباب لتشجيع منتخب بلاده، مؤكدًا أن هناك جهدًا كبيرًا تبذله الأجهزة التنفيذية خلال بطولة الأمم الإفريقية. وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورًا للرئيس السيسي، في أثناء حضوره افتتاح البطولة.
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طقس (3)

الأرصاد تُحذر: طقس اليوم شديد الحرارة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

الحر يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار (2)

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اليوم

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الإثنين ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، بينما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء. وفي ما يتعلق بحالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس (1)

سقوط أمطار خفيفة.. بيان تفصيلي بدرجات الحرارة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
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