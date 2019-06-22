كأس الأمم.. نجم نيجيريا جاهز لمواجهة بوروندي

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ ص

صامويل كالو

استقرت الحالة الصحية للاعب منتخب نيجيريا صامويل كالو، بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة بعد سقوطه في مران فريقه بسبب توقف عضلة القلب، وذلك حسبما أفاد رئيس اللجنة الطبية التابعة للجنة المنظمة لبطولة إفريقيا لمجموعة الإسكندرية، وقال إن صامويل كالو حالته مستقرة ويمكنه اللعب اليوم السبت، إذ أثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها سلامة الشعيرات الدموية، وأوضح رئيس اللجنة الطبية التابعة للجنة المنظمة لبطولة إفريقيا أن السبب في تلك الإصابة هو فقدان اللاعب كمية كبيرة من السوائل "جفاف" ما أدى إلى إصابته.

وتابع: "اللجنة الطبية بمجموعة الإسكندرية حريصة على متابعة تدريبات كل المنتخبات من أجل توفير كل سبل الرعاية الطبية للاعبين في حال حدوث أي مواقف شبيهة". من جانبها أشادت بعثة منتخب نيجيريا بسرعة استجابة ورد فعل اللجنة الطبية بخصوص إسعاف اللاعب، علمًا بأن نيجيريا تقع ضمن المجموعة الثانية التي تضم كلا من

وتابع: "اللجنة الطبية بمجموعة الإسكندرية حريصة على متابعة تدريبات كل المنتخبات من أجل توفير كل سبل الرعاية الطبية للاعبين في حال حدوث أي مواقف شبيهة".



من جانبها أشادت بعثة منتخب نيجيريا بسرعة استجابة ورد فعل اللجنة الطبية بخصوص إسعاف اللاعب، علمًا بأن نيجيريا تقع ضمن المجموعة الثانية التي تضم كلا من بوروندي ومدغشقر وغينيا، وتقام مبارياتها على استاد الإسكندرية.



وشهد استاد القاهرة الدولى حفل افتتاح النسخة 32 من بطولة الأمم الإفريقية، مساء أمس الجمعة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستغرق الحفل 17 دقيقة، وأثبتت مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية.

