حملات التموين تضرب «الغشاشين» بالجيزة

تحرير:سماح عوض الله ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ ص

مخزن غير مرخص- أرشيفية

شنت مباحث التموين في الجيزة، بإشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملات هادفة للرقابة التموينية على الأسواق، بقصد محاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كل السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق؛ وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، ونجحت الحملة على مدار الساعات الماضية فى ضبط 80 قضية تموين، ومخزن أعلاف حيوانية فاسدة، ومنشآت غذائية دون ترخيص، وتحرر محضر بكل واقعة ضبط على حدة، وتمت إحالة المحاضر إلى النيابات المختصة للتحقيق.

أسفرت جهود الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 80 قضية تموين، تنوعت بين عدم حمل شهادة صحية، وعدم الإعلان عن أسعار، وإدارة 11 منشأة بدون ترخيص، وشهدت الحملة القبض على تاجر بحوزته 4 أطنان مواد غذائية "شيبسي" وأعلاف حيوانية فاسدة في أبو النمرس. تم ضبط أطنان المقرمشات والأعلاف بناءً على معلومات لمدير