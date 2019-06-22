جريمة

حملات التموين تضرب «الغشاشين» بالجيزة

تحرير:سماح عوض الله ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ ص
مخزن غير مرخص- أرشيفية
مخزن غير مرخص- أرشيفية
شنت مباحث التموين في الجيزة، بإشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملات هادفة للرقابة التموينية على الأسواق، بقصد محاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كل السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق؛ وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، ونجحت الحملة على مدار الساعات الماضية فى ضبط 80 قضية تموين، ومخزن أعلاف حيوانية فاسدة، ومنشآت غذائية دون ترخيص، وتحرر محضر بكل واقعة ضبط على حدة، وتمت إحالة المحاضر إلى النيابات المختصة للتحقيق.
أسفرت جهود الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 80 قضية تموين، تنوعت بين عدم حمل شهادة صحية، وعدم الإعلان عن أسعار، وإدارة 11 منشأة بدون ترخيص، وشهدت الحملة القبض على تاجر بحوزته 4 أطنان مواد غذائية "شيبسي" وأعلاف حيوانية فاسدة في أبو النمرس. تم ضبط أطنان المقرمشات والأعلاف بناءً على معلومات لمدير
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سجن (2)

المؤبد لعاطلين سرقا «موتوسيكل» جارهما في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم السبت، بمعاقبة عاطلين اثنين بالسجن المؤبد؛ على خلفية اتهامهما في القضية رقم 32269 جنايات منيا القمح لسنة 2018، باعتراض طريق طالب جامعي، في بداية العقد الثالث من عمره، والتعدي عليه بالضرب وسرقة دراجته البخارية «موتوسيكل»، بعدما هدداه بأسلحة نارية كانت بحوزتهم، وذلك حال سيره بالطريق العام ليلًا بالقُرب من قرية «المُحمدية» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
المستشار-محمد-ناجى-شحاتة

مد أجل للحكم في «هجوم فندق الهرم» لـ30 يوليو

قررت، اليوم السبت، محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مد أجل للنطق بحكمها على المتهمين في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، إلى جلسة 30 يوليو المقبل، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم لاعتبارات أمنية. صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبد الحكم وسكرتارية محمد سليمان، وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أحالت 7 متهمين لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامهم.
تسمم (3)

إصابة 5 من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

?أصيب رجل وزوجته وثلاثة من أولادهما، اليوم السبت، باشتباه تسمم غذائي في مركز ببا جنوب محافظة بني سويف، بعد إصابتهم بقيء وإسهال، لتناولهم وجبة فاسدة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، إذ تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بإصابة رجل وزوجته وثلاثة من أولادهما بتسمم غذائي، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

مأساة أب: «قتل ابني علشان ماقدرتش أسد ديني»

توجه أب مكلوم إلى قسم شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، فى حالة بكاء هستيري، يشكو مقتل نجله البالغ من العمر 19 سنة، بطلق خرطوش فى البطن، واتهم الأب عاملا يقيم فى مركز زفتى بمحافظة الغربية، شاكيًا لرجال المباحث أنه مديون للمشكو فى حقه، وأن الأخير عتيد الإجرام، ولما تعذر على الشاكي رد المبلغ إليه، هدده المجني عليه، وقال الأب فى بلاغه: «قتل ابني بدم بارد علشان عليا ليه فلوس.. ماكنتش أعرف إنه بيتكلم بجد.. وإنه سيأخذ عمر ابني ويحسرني عليه من أجل عدة جنيهات»، وطالب الأب بسرعة القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.
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سجن

ضبط مصنع خل طعام يقلد علامات تجارية شهيرة بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة المقدم محمد دومة، اليوم الأربعاء، من ضبط مصنع لإنتاج الخل بدون ترخيص من مواد مجهولة المصدر، وتقليد العلامات التجارية الشهيرة، بدائرة مركز الحامول. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، بتمكن مباحث التموين من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة الخل واستخدام خامات وعبوات وملصقات لكبرى الشركات وترويجها بالأسواق لتحصيل أرباح مادية غير مشروعة.
وزارة-الداخلية

القبضة الحديدية..الداخلية تلاحق تجار الكيف والأسلحة

في إطار حرص الأجهزة الأمنية لتحقيق الانضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال شنّت أجهزة الأمن بقطاعاتها المختلفة حملات أمنية في المحافظات لضبط الخارجين على القانون، والتصدي لحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وتجار وحائزى المخدرات، لحماية الشباب من براثن الإدمان، وأعمال البلطجة والتعدى على الثروة السمكية، وحماية البيئة ونهر النيل والهاربين من تنفيذ الأحكام، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم خلال 24 ساعة في ضبط 200 قضية مخدرات بحوزة 209 متهمين.
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مباحث التموين في رحلة ضبط الأسعار والتصدي لغش التجار

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 85 قضية تموينية تنوعت ما بين 23 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 16 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 18 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
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ضبط 130 كيلو مصنعات لحوم فاسدة في حملة بمصر القديمة

شنت مباحث التموين بالتعاون مع الإدارة البيطرية بمصر القديمة، اليوم الإثنين، حملة تفتيشية على المطاعم والمخازن بالمنطقة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط في السوق التجارية، والتحقق من البيع بالأسعار التموينية المقررة وفقا للوائح والقانون. وأسفرت الحملة عن ضبط 18 قضية غش تجاري، وكذا ضبط 130 كيلو مصنعات لحوم فاسدة، والقبض على اثنين من أصحاب ثلاجات حفظ المواد الغذائية، لعدم استخراجهما شهادات صحية بعد التنبيه عليهما أكثر من مرة، وتولت النيابة التحقيق في كل واقعة على حدة، وطلبت تحريات المباحث.
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