إرهاب

مقتل 14 فردا من جماعة طالبان في أفغانستان

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ ص
جماعة طالبان
جماعة طالبان
شنت القوات الخاصة الأفغانية، اليوم السبت، عملية ضد جماعة طالبان، في منطقة دياك المضطربة بمقاطعة غزني شرق البلاد، ما أسفر عنه مقتل 14 فردا من أعضاء الجماعة، وذلك بحسب مصادر عسكرية أفغانية، فيما لم يعلق مقاتلو طالبان على العملية حتى الآن، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية. وفي نفس السياق، شنت قوات الأمن الأفغاني، أمس الجمعة، عمليات منفصلة ضد جماعة طالبان، في إقليمي أوروزجان وهيلمند جنوب البلاد، ما أسفر عنه مقتل 6 أفراد من أعضاء الجماعة.
وصرحت مصادر عسكرية مضطلعة بأن قوات الأمن الأفغانية عثرت في إقليم أوروزجان، على مخابئ أسلحة تابعة لطالبان، وتم إطلاق عدد من القذائف الجوية، أسفرت مقتل 4 مسلحين وإصابة خامس، مضيفة أن عملية مداهمة أخرى تم تنفيذها بنفس الإقليم من قبل القوات الخاصة الأفغانية، التي عثرت على مخبأ كبير للأسلحة. (التفاصيل)يذكر
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مقتل 6 أفراد من جماعة طالبان في أفغانستان

شنت قوات الأمن الأفغاني، اليوم الجمعة، عمليات منفصلة ضد جماعة طالبان، في إقليمي أوروزجان وهيلمند جنوب البلاد، ما أسفر عنه مقتل 6 أفراد من أعضاء الجماعة. وفي ذات السياق، صرحت مصادر عسكرية مضطلعة بأن قوات الأمن الأفغانية عثرت في إقليم أوروزجان، على مخابئ أسلحة تابعة لطالبان، وتم إطلاق عدد من القذائف الجوية، أسفرت مقتل 4 مسلحين وإصابة خامس، مضيفة أن عملية مداهمة أخرى تم تنفيذها بنفس الإقليم من قبل القوات الخاصة الأفغانية، التي عثرت على مخبأ كبير للأسلحة.
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حركة-طالبان

مقتل 6 أفراد من جماعة طالبان في أفغانستان

شنت قوات الأمن الأفغاني، اليوم الجمعة، عمليات منفصلة ضد جماعة طالبان، في إقليمي أوروزجان وهيلمند جنوب البلاد، ما أسفر عنه مقتل 6 أفراد من أعضاء الجماعة. وفي ذات السياق، صرحت مصادر عسكرية مضطلعة بأن قوات الأمن الأفغانية عثرت في إقليم أوروزجان، على مخابئ أسلحة تابعة لطالبان، وتم إطلاق عدد من القذائف الجوية، أسفرت مقتل 4 مسلحين وإصابة خامس، مضيفة أن عملية مداهمة أخرى تم تنفيذها بنفس الإقليم من قبل القوات الخاصة الأفغانية، التي عثرت على مخبأ كبير للأسلحة.
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سيد نصير.. فنان تشكيلي بدرجة مهندس تفجيرات

في 16 نوفمبر عام 1955 ولد المواطن الأمريكي مصري المولد، سيد نصير، بمحافظة بورسعيد، درس الفن بكلية الفنون التطبيقية، وحصل على البكالوريوس من جامعة القاهرة عام 1979، متخصصا في النحت، ثم هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1981، ومارس أعمالا مختلفة في نيوجيرسي، وعمل في مدينة نيويورك، في تصليح مكيفات الهواء بمبني المحاكم الجنائية، وتمكن من الحصول على الجنسية الأمريكية عام 1989، وبعد أقل من عام اغتال -دون مقدمات- الحاخام اليهودي اليميني مائير كاهانا، تحديدا في نوفمبر 1990م.
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