البرازيل في مواجهة انتقامية مع بيرو بكوبا أمريكا

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ ص

منتخب البرازيل

تختتم اليوم مباريات دور المجموعات في المجموعة الأولى من النسخة 46 لبطولة كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، وذلك عندما يواجه البلد المضيف البرازيل نظيرته بيرو على ملعب أرينا كورينثيانز في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما تواجه بوليفيا نظيرتها فنزويلا في نفس التوقيت على ملعب مينيراو، وتحتل البرازيل صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط متفوقة بفارق الأهداف عن بيرو صاحبة المركز الثاني، بينما توجد فنزويلا في المركز الثالث برصيد نقطتين، في الوقت الذي تتذيل فيه بوليفيا ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط.

وتواجه المنتخب البرازيلي ونظيره بيرو في 44 مواجهة سابقة، حقق خلالها البرازيل الفوز في 31 مباراة وتعادل في 9 لقاءات وخسر 4 مواجهات أخرى، وأتت آخر مواجهة بينهما في كوبا أمريكا في النسخة الأخيرة التي أقيمت في الولايات المتحدة عام 2016، وفاز بيرو حينها بهدف نظيف. أما فنزويلا وبوليفيا فتواجها في 38 مباراة