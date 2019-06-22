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أسعار الفائدة على الودائع بالجنيه المصري في البنوك

سجلت ودائع المصريين في البنوك ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري، إذ تتنافس البنوك في تقديم أفضل عروض الودائع للعملاء سواء بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
أموال
أموال
تختلف أسعار الفائدة على الودائع الادخارية التى تقدمها البنوك العاملة في مصر بحسب كل بنك وفقا للمدة والحد الأدنى لربط الوديعة، والذي قد يكون أسبوعا أو شهرا أو سنة. والوديعة هي عبارة عن مبلغ من المال يتم حفظه أو إيداعه في البنك لمدة معينة محددة أو غير محددة وفقا لشروط محددة، ويكون ذلك بهدف حفظ المال أو توفيره أو استثماره، ومن ثم يحصل صاحب المبلغ على عائد محدد وفق شروط العقد طيلة وجود المبلغ النقدي في البنك، وتنقسم الودائع البنكية إلى عدة أنواع بحسب موعد استردادها، كما أنه يمكن ربط الوديعة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية.
ارتفاع ودائع البنوك إلى 3.8 تريليون جنيه ارتفعت ودائع العملاء بالجهاز المصرفي (البنوك الحكومية وغير الحكومية) نهاية فبراير الماضي بنحو 42 مليار جنيه، لتسجل 3.879 تريليون جنيه، مقابل 3.837 تريليون جنيه في يناير السابق له، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وسجل حجم الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو
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الدولار (2)

سعر الدولار اليوم السبت 22 يونيو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.64 جنيه، ونحو 16.74 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك الأهلي الكويتي، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 16.74 جنيه للبيع، و16.64 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.75 جنيه للبيع، و16.65 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم السبت 22 يونيو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو1404 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
MG-6 2019

شراكة مصرية صينية لتصنيع سيارة MG في مصر

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري، توقيع اتفاق شراكة مؤخراً بين شركة SAIC وإحدى شركات السيارات المصرية من خلال الاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بالشركة لبدء تجميع طراز جديد من السيارة ماركة MG في مصر، وأوضح الوزير عمرو نصار أن توقيع الشراكة جاء نتيجة للمفاوضات التي تبنتها الوزارة مع الشركة الصينية منذ شهر نوفمبر الماضي. وأكد نصار حرص الوزارة على إجراء مفاوضات مباشرة مع كبريات شركات السيارات العالمية لبدء مشروعات استثمارية مشتركة لها بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

المالية تؤسس شركة جديدة للمقاصة بـ100 مليون جنيه

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء على إنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة، وأفاد مجلس الوزراء في بيان اليوم الجمعة، بترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الذي حضره وزراء: التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ومسئولو البنك المركزي، وأشار متحدث مجلس الوزراء، إلى الموافقة على قيام وزارة المالية بالمساهمة في تأسيس تلك الشركة بنسبة 20 % من رأسمالها، والسير في إجراءات التأسيس.
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دولار

الدولار ينخفض في 9 بنوك خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، وبنك عودة والمصرف المتحد بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء، بينما تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.80 جنيه للبيع، و16.70 جنيه للشراء.
الدولار

أسعار الفائدة على ودائع الدولار واليورو في البنوك

تتنافس البنوك العاملة في مصر على تقديم أفضل العروض والمزايا للعملاء، من خلال إتاحة العديد من الخدمات المصرفية ومنها حسابات التوفير وشهادات الادخار والودائع بالعملة المحلية والأجنبية، والتى تعد إحدى الأوعية الادخارية، التي تقدمها البنوك في السوق المصرية للمستثمرين الذين يرغبون في الاحتفاظ بالعملة الأجنبية لاستخدامها في المستقبل، أو التحوط ضد تقلبات العملات الأجنبية، كما تختلف أسعار الفائدة على هذه الودائع حسب كل بنك وفقا للمدة والحد الأدنى لربط الوديعة والذي قد يكون أسبوع أو شهر أو سنة.
دولارات

انخفاض جديد في سعر الدولار بالبنوك.. وCIB أقل سعر

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.77 جنيه للبيع، و16.67 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع 5 قروش ليسجل 16.78 جنيه للبيع، و16.68 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 16.81 جنيه للبيع، و16.71 جنيه للشراء.
دولارات

تراجع جديد لسعر الدولار في البنوك.. وCIB أقل سعر

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.84 جنيه للبيع، و16.74 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.84 جنيه للبيع، و16.74 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصر، وبنك مصر بواقع قرش واحد فقط، ليسجل نحو 16.89 جنيه للبيع، و16.79 جنيه للشراء.
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