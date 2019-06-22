أسعار الفائدة على الودائع بالجنيه المصري في البنوك

سجلت ودائع المصريين في البنوك ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري، إذ تتنافس البنوك في تقديم أفضل عروض الودائع للعملاء سواء بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية
تختلف أسعار الفائدة على الودائع الادخارية التى تقدمها البنوك العاملة في مصر بحسب كل بنك وفقا للمدة والحد الأدنى لربط الوديعة، والذي قد يكون أسبوعا أو شهرا أو سنة.
والوديعة هي عبارة عن مبلغ من المال يتم حفظه أو إيداعه في البنك لمدة معينة محددة أو غير محددة وفقا لشروط محددة، ويكون ذلك بهدف حفظ المال أو توفيره أو استثماره، ومن ثم يحصل صاحب المبلغ على عائد محدد وفق شروط العقد طيلة وجود المبلغ النقدي في البنك، وتنقسم الودائع البنكية إلى عدة أنواع بحسب موعد استردادها، كما أنه يمكن ربط الوديعة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية.
ارتفاع ودائع البنوك إلى 3.8 تريليون جنيه
ارتفعت ودائع العملاء بالجهاز المصرفي (البنوك الحكومية وغير الحكومية) نهاية فبراير الماضي بنحو 42 مليار جنيه، لتسجل 3.879 تريليون جنيه، مقابل 3.837 تريليون جنيه في يناير السابق له، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وسجل حجم الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو
ارتفاع ودائع البنوك إلى 3.8 تريليون جنيه
ارتفعت ودائع العملاء بالجهاز المصرفي (البنوك الحكومية وغير الحكومية) نهاية فبراير الماضي بنحو 42 مليار جنيه، لتسجل 3.879 تريليون جنيه، مقابل 3.837 تريليون جنيه في يناير السابق له، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وسجل حجم الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو 509.7 مليار جنيه نهاية فبراير الماضي، في مقابل 499.8 مليار جنيه في يناير السابق له.
بينما سجل حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نحو 2.492 تريليون جنيه نهاية فبراير الماضي، في مقابل 2.464 تريليون جنيه نهاية يناير 2019.
ونعرض في هذا التقرير أسعار الفائدة على الودائع بالعملة المحلية في البنوك وفقا لما يلي:
البنك الأهلي المصري
يقدم البنك الأهلي مجموعة متنوعة من الودائع ذات الآجال المختلفة والتى تبدأ من يوم وحتى 7 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لربط الوديعة نحو 1000 جنيه، كما يتم صرف العائد في نهاية مدة الوديعة.
أسعار العائد على الودائع
- لمدة أسبوع: 7.25%
- لمدة أسبوعين: 7.75%
- لمدة شهر أو شهرين: 9.5%
- لمدة 3 شهور: 9.75%
- لمدة 6 شهور أو سنة أو سنتين: 9%
- لمدة 3 سنوات: 9.25%
- لمدة 4 أو 5 أو 6 أو 7 سنوات: 9.5%
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البنك التجاري الدولي (CIB)
يقدم البنك التجاري الدولي مجموعة مختلفة من الودائع، يمكن ربطها لفترة زمنية محددة، بدءا من أسبوع وحتى 5 سنوات، وذلك عبر إيداع المبلغ بتاريخ استحقاق محدد ومعدل عائد ثابت.
ويتم صرف العائد عند استحقاق الودائع بدءا من أسبوع وحتى عام واحد، كما يصرف العائد شهريا، أو كل ثلاثة أشهر، أو 6 أشهر، أو سنويا، وذلك للودائع ذات الآجال 3 أو 5 سنوات، كما يقدم البنك تسهيلات السحب على المكشوف، وتصل إلى 95% من قيمة الودائع.
أسعار العائد على الودائع
- أسبوع: 3.5%
- شهر أو شهران: 9%
- 3 أشهر: 9.25%
- 6 أشهر: 9.5%
- 9 أشهر أو سنة: 9.75%
- سنة ونصف السنة أو 3 سنوات: 9.25%
- 5 سنوات: 9%
بنك عودة
يقدم بنك عودة مجموعة من الودائع بالعملة المحلية، ولفترات مختلفة تبدأ من أسبوع وحتى 10 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لربط الوديعة نحو 5 آلاف جنيه، كما يتم صرف العائد في نهاية المدة.
أسعار العائد على الودائع
- في حالة إيداع مبلغ من 50 ألف جنيه وحتى 100 ألف جنيه يكون سعر الفائدة: 9.7%.
- في حالة إيداع مبلغ من 100 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه يكون سعر الفائدة: 10%.
- في حالة إيداع مبلغ من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه يكون سعر الفائدة: 10.8%.
- في حالة إيداع مبلغ أكثر من مليون جنيه يكون سعر الفائدة: 11.1%.
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بنك الإسكندرية
يقدم بنك الإسكندرية أنواعا مختلفة من الودائع، وتنقسم إلى:
وديعة سمارت
وهي عبارة عن وديعة مدتها تبدأ من 3 أو 6 أو 12 شهرا، ويبلغ الحد الأدنى لربط الوديعة نحو 1000 جنيه، كما يتم صرف العائد بشكل شهري.
الوديعة بالجنيه المصري
وتبدأ مدة الوديعة من أسبوع حتى عام، كما يبلغ الحد الأدنى لربط الوديعة نحو 1000 جنيه، ويتم تقديم تسهيلات السحب على المكشوف، وتصل إلى 90% من قيمة الوديعة.
سعر الفائدة 9.5% في حالة صرف العائد في بداية المدة بحد أدنى 1000 جنيه، و10.2% في حالة صرف العائد في نهاية المدة وفي حالة إيداع مبلغ قيمته أكثر من 500 ألف جنيه.
الوديعة السنوية ذات العائد المدفوع مقدما
تبلغ مدة الوديعة سنة واحدة، بينما يبلغ الحد الأدنى لربط الوديعة نحو 1000 جنيه، ويتم صرف العائد مقدما، بشرط ألا تجدد الوديعة، وتتم إضافة مبلغ الوديعة إلى حساب العميل عند تاريخ الاستحقاق.
بنك التعمير والإسكان
يقدم بنك التعمير والإسكان مجموعة متنوعة من الودائع الآجلة، التى تبدأ مدتها من شهر إلى 5 سنوات، ويتم صرف العائد دفعة واحدة في تاريخ انتهاء الوديعة.
وبالنسبة للودائع التي تربط لمدد تبدأ من سنتين وحتى خمس سنوات يجوز صرف العائد دوريا سنويا في ما عدا الودائع للشركات والمؤسسات، فيجوز صرف العائد كل 3 شهور، كما يتيح البنك إمكانية الاقتراض بضمان الودائع إلى 90% من قيمة الوديعة.
أسعار العائد على الودائع
- أقل من شهر: 3%
- شهر: 8.5%
- 3 أشهر: 8.75%
- 6 شهور: 9.25%
- سنة: 9.75%
- سنتان: 10.5%
- 3 سنوات: 10.75%
بنك مصر
يقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من الودائع، حيث يتيح للعملاء إمكانية فتح حسابات ودائع لأجل ثابت وبإخطار سابق لمدة تتراوح ما بين 7 أيام وسبع سنوات، ويمكن استرداد الوديعة كاملة في أي وقت قبل تاريخ الاستحقاق مع الحصول على عائد عن فترة الإيداع الفعلي وفقا لمعدل الاسترداد الساري بالبنك.
وعند استحقاق الوديعة يتم قيد العائد بالحساب الجاري أو حساب التوفير أو تعليته على أصل الوديعة، حسب رغبة العميل، كما يمكن للعملاء الاقتراض بضمان الودائع وفقا للقواعد التي يقرها البنك، إلى جانب إمكانية إصدار بطاقة ائتمانية بضمان الوديعة وفقا للقواعد التي يقرها البنك.
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