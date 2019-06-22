أسعار الفائدة على الودائع بالجنيه المصري في البنوك

سجلت ودائع المصريين في البنوك ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري، إذ تتنافس البنوك في تقديم أفضل عروض الودائع للعملاء سواء بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

أموال

تختلف أسعار الفائدة على الودائع الادخارية التى تقدمها البنوك العاملة في مصر بحسب كل بنك وفقا للمدة والحد الأدنى لربط الوديعة، والذي قد يكون أسبوعا أو شهرا أو سنة. والوديعة هي عبارة عن مبلغ من المال يتم حفظه أو إيداعه في البنك لمدة معينة محددة أو غير محددة وفقا لشروط محددة، ويكون ذلك بهدف حفظ المال أو توفيره أو استثماره، ومن ثم يحصل صاحب المبلغ على عائد محدد وفق شروط العقد طيلة وجود المبلغ النقدي في البنك، وتنقسم الودائع البنكية إلى عدة أنواع بحسب موعد استردادها، كما أنه يمكن ربط الوديعة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية.

ارتفاع ودائع البنوك إلى 3.8 تريليون جنيه ارتفعت ودائع العملاء بالجهاز المصرفي (البنوك الحكومية وغير الحكومية) نهاية فبراير الماضي بنحو 42 مليار جنيه، لتسجل 3.879 تريليون جنيه، مقابل 3.837 تريليون جنيه في يناير السابق له، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وسجل حجم الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو