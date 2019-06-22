مقتل 3 أفراد في حريق مبنى سكني بوسط باريس

تحرير:وكالات ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص

حريق - صورة أرشيفية

لقي 3 أفراد مصرعهم وأصيب شخص آخر بجروح بالغة، في وقت مبكر اليوم السبت، إثر وقوع حريق بمبنى سكني مؤلف من 6 طوابق في وسط العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بحسب رجال إطفاء، والذين أضافوا أنه أصيب 27 شخصا آخرين بجروح طفيفة وتسمم إثر انبعاث الدخان من المبنى المؤلف من 6 طوابق. وقال المتحدث باسم دائرة الإطفاء في باريس، إن المبنى، الواقع في الدائرة الحادية عشرة في العاصمة الفرنسية، يضم مقهى وحماما ومساكن، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز"، نقلًا عن وكالة "فرانس برس".

يذكر أنه، في 11 يونيو الجاري، أعلنت مصادر قضائية في فرنسا، أن الشرطة فككت خلية من النازيين الجدد، متهمة بالتخطيط لشن هجمات على أماكن عبادة يهودية أو إسلامية. وقال مصدر مقرب من التحقيق إن 5 أعضاء من المجموعة يتبنون "أفكار النازية الجديدة" وُجهت إليهم تهم في الفترة ما بين شهري سبتمبر ومايو حول المؤامرة