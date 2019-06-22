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مقتل 3 أفراد في حريق مبنى سكني بوسط باريس

تحرير:وكالات ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص
حريق - صورة أرشيفية
حريق - صورة أرشيفية
لقي 3 أفراد مصرعهم وأصيب شخص آخر بجروح بالغة، في وقت مبكر اليوم السبت، إثر وقوع حريق بمبنى سكني مؤلف من 6 طوابق في وسط العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بحسب رجال إطفاء، والذين أضافوا أنه أصيب 27 شخصا آخرين بجروح طفيفة وتسمم إثر انبعاث الدخان من المبنى المؤلف من 6 طوابق. وقال المتحدث باسم دائرة الإطفاء في باريس، إن المبنى، الواقع في الدائرة الحادية عشرة في العاصمة الفرنسية، يضم مقهى وحماما ومساكن، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز"، نقلًا عن وكالة "فرانس برس".
يذكر أنه، في 11 يونيو الجاري، أعلنت مصادر قضائية في فرنسا، أن الشرطة فككت خلية من النازيين الجدد، متهمة بالتخطيط لشن هجمات على أماكن عبادة يهودية أو إسلامية. وقال مصدر مقرب من التحقيق إن 5 أعضاء من المجموعة يتبنون "أفكار النازية الجديدة" وُجهت إليهم تهم في الفترة ما بين شهري سبتمبر ومايو حول المؤامرة
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المكسيك تسيطر على المهاجرين بـ6 آلاف جندي

في شهر يونيو الجاري، قطعت المكسيك وعدا للولايات المتحدة الأمريكية، بأنها ستخفض عدد المهاجرين الذين يرغبون في الوصول إلى حدود أمريكا، وبهذا الوعد كان المكسيك ترغب في تجنب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض مزيد من التعريفات الجمركية. وفي خطوة لتحقيق هذا الوعد، أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، اليوم الجمعة، اكتمال نشر حوالي 6 آلاف جندي من عناصر الحرس الوطني جنوبي البلاد للمساعدة في السيطرة على تدفق المهاجرين القادمين من منطقة أمريكا الوسطى باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية.
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شي يركز على الاقتصاد والنووي خلال قمته مع كيم

وصل الرئيس الصيني شي جين بينج إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، أمس الخميس في زيارة رسمية استغرقت يومين، وهي الأولى التي يقوم بها زعيم صيني منذ 14 عاما لكوريا الشمالية. وتلقى شي ترحيبا كبيرا شمل عرضا لأغنية "أنا أحب الصين"، ومشاركة آلاف الأشخاص الذي كانوا يحملون لافتات ملونة شكلت صورة لوجه شي والعلم الصيني. وتعد الصين هي الحليف الرئيسي الوحيد لكوريا الشمالية، وتهدف زيارة شي إلى دعم بيونج يانج في مواجهة ضغوط العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على برامجها النووية والصاروخية وانهيار محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.
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التليفزيون الإيراني يعرض حطام «الطائرة الأمريكية»

نشر التلفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، صورا تظهر حطاما للطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني، أمس، فوق مضيق هرمز. وحسب قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زادة، فإن الحطام "دليل على أن الطائرة الأميركية كانت فوق المياه الإقليمية الإيرانية عندما أسقطها الحرس الثوري". وأعلن الجيش الأمريكي، أن إيران أسقطت طائرته المسيرة بينما كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز، على بعد 34 كيلومترا تقريبا من أقرب نقطة يابسة على الساحل الإيراني.
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هل تضررت أوروبا من عقوباتها ضد روسيا في أزمة القرم؟

لا تزال آثار الصدام السياسي بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بشأن ضم الأخيرة شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014، تهدد العلاقات الاقتصادية للعديد من الأطراف، بما في ذلك الأطراف التي تمتلك علاقات تجارية مباشرة مع موسكو ودول منطقة اليورو. وبدا من الواضح أن التأثر بالعقوبات الاقتصادية التي نتجت عن هذا الصدام بين روسيا والاتحاد الأوروبي، لم يقف عند الطرفين الضالعين بشكل رئيسي في الأزمة، ولكن امتد ليشمل العديد من الأطراف التي لها صلات تجارية مباشرة بين الجانبين.
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فرنسا وألمانيا الأكثر استفادة من الحرب التجارية

لا شك أن كلًا من الصين والولايات المتحدة وجدا صعوبات كبيرة في خوض معركتهما الاقتصادية والتجارية المشتعلة منذ بداية العام الماضي، إلا أن تلك الأزمات خلقت مستفيدين آخرين خلال الفترة الماضية، أبرزها الاتحاد الأوروبي. انخفاض الصادرات المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين خلال الفترة الماضية، وتعثر المفاوضات التي تسعى لإنهاء الحرب التجارية، جميعها عوامل ساهمت في فتح أسواق بعض البلدان الأوروبية لتكون بديلة لدى كل من الصين والولايات المتحدة بعد التعريفات الجمركية الضخمة التي فرضها كل طرف.
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نقل متضرري حريق البحيرة لمساكن إيواء.. وإعانة عاجلة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة من مديريتي الإسكان والتضامن الاجتماعي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسكين الأسر المتضررة من قاطني العقار الذى نشب به حريق هائل صباح اليوم، بشارع أبو عبد الله بمدينة دمنهور، والذي أسفر عن إصابة 10 اشخاص، كما أمر بتسكينهم مساكن الإيواء بزهراء الأبعادية وصرف إعانة فورية لهم، موجهًا بحصر خسائر المواطنين المتضررين من الحريق وسرعة صرف التعويضات المناسبة، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولأفراد أسرهم، وسرعة تلقيهم الإسعافات الأولية وصرف العلاج اللازم لهم.
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بعد حريقها.. إقامة أول قداس في كاتدرائية باريس

يترأس أسقف باريس ميشال أوبوتي بعد ظهر السبت أول قداس في نوتردام منذ الحريق الذي دمر قسما من الكاتدرائية قبل شهرين، سيحضره نحو ثلاثين شخصا فقط نصفهم من رجال الدين. وقالت أبرشية باريس، إن القداس لن يحضره مصلون "لأسباب أمنية واضحة"، لكن ستقوم قناة "كي تي أو" الكاثوليكية بنقل وقائعه مباشرة "ليتمكن المسيحيون من المشاركة فيه". وسيبدأ القداس في الكنيسة الواقعة خلف الجوقة، وهو مكان تم تأمينه. كما سيحضر القداس خادم رعية الكاتدرائية المونسنيور باتريك شوفيه وعدد من الكهنة ومتطوعون وأشخاص يعملون في الورشة وعاملون في أبرشية باريس، بحسب "فرانس 24".
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