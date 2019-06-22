جريمة

السيطرة على حريق التهم محتويات شقة بالزاوية

تحرير:محمد الأشموني ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ ص
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم السبت، على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة الزاوية الحمراء، بعد إمساك النيران بمحتوياتها، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي تمكنت من محاصرة ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى باقي العقار، وكذا تمت عملية التبريد، دون سقوط مصابين.. وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي، باشتعال النيران بشقة بالزاوية الحمراء، ليتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وصلت إلى مكان البلاغ وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب، ومنع خطر الامتداد لباقى العقارات، وتم إخطار النيابة العامة.
كان رجال الحماية المدنية بالقاهرة قد تمكنوا في وقت سابق من السيطرة على حريق التهم محتويات شقة بعقار بمصر القديمة، دون وقوع ضحايا أو مصابين، وإخماد الحريق قبل امتداده إلى باقي العقارات المجاورة، في الوقت ذاته تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من إطفاء حريق شب بمنزل بمنطقة عزبة العرب التابعة لبهتيم. وفرضت
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«جثة في البير».. جريمة «نسمة والعشيق» في الخيام

أوقف سيارته على حافة الرصيف، أخفض زجاجها ناحيته قليلا، مد يده على التابلوه وأخرج سيجارة كتب عليها أن تحترق، نظر من النافذة يستنشق هواء آخر الليل، نظرة خاطفة تأمل فيها شكل الغيوم التي تنذر بالمطر، ثمة تفكير في حياته لم يدم طويلا، سنين عمره تتسرسب، سفر ومشاوير وعمل ليل نهار، لا جديد يضيف للحياة البهجة ويكسر ملل روتينها، أخذ نفسا عميقا، دخان كثيف يخرج على شكل دوائر اقتحمت الظلام من حوله، مال برأسه على كرسيه، تذكر فتاة رآها في قريته قد وقع في غرامها من نظرة عين، لا يعرف حتى اسمها، ولكن ملامحها باتت محفورة في عقله كالطريق الذي يحفظ دروبه عن ظهر قلب.
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«حكم فندق الأهرام وولاية سيناء» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات بداية الأسبوع، اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، تتقدمها محاكمة علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة التموين"، وتعقد المحاكمة برئاسة على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وبحضور أسامة سيف رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأحمد سعفان ويحيي عمر مروان ومحمد عبد الناصر وكلاء نيابة أمن الدولة، على خلفية اتهامات بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد على سبيل الرشوة.
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انتشال 5 وفقدان 2 في انقلاب «تروسيكل» بترعة السويس

تمكن أهالي منطقة جنيفة في حي الجناين بمحافظة السويس، من انتشال 5 أشخاص، بينما جاري البحث عن اثنين آخرين من أسرة واحدة انقلبوا في ترعة السويس في أثناء استقلالهم "تروسيكل" لنقل البضائع. ويقوم رجال الإنقاذ البحري في السويس بالتعاوع مع عدد من الجهات والمواطنين، بالبحث والتمشيط عن المفقودين. وكان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من قسم شرطة الجناين يفيد بانقلاب "تروسيكل" تسبب في فقدان سيدة وابنتها، فيما تم انتشال 5 آخرين من أسرة واحدة كانوا في طريقهم إلى إحدى القرى داخل القطاع الريفي.
القبض على سارقة السيدات بالإسكندرية

تحرش واحتكاك.. أحدث أساليب «عصابات النساء» في السرقة

اختلف أسلوب السرقات وتطورت الجريمة لدى الجنس الناعم وكان الحل الأمثل للعصابات النسائية هو عدم استخدام العنف والعمل بمفردهن دون الاحتياج لرجال فى عملياتهن، ومن هنا تم استغلال قيم ومبادئ المجتمع المصري فى تسهيل جرائمهن، فهناك عصابات اختارت شعار "التحرش هو الحل" وهو الأسلوب الأسهل ويعتمد على مفاجأة الضحية بالصياح عند الاقتراب منه ومن هنا يتعرض لصدمة ولا يفهم ماذا يحدث وخوفا من معاقبة المواطنين بالشارع الرافضين للتحرش بالسيدات ينفذ الضحية ما تطلبه العصابة النسائية.. هكذا سرد لنا مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أحدث أساليب السرقات.
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السيطرة على حريق في الأزبكية دون سقوط إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة الأزبكية، فيما لم يسفر الحريق عن قتلى أو مصابين.. حيث تلقى اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية دائرة قسم شرطة الأزبكية، ليتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث تم السيطرة عليه ومنع امتداده لباقي الشقق والعقارات المجاورة، فيما تم انتداب فريق من المعمل لجنائي لمعرفة سبب الحريقي وما إذا كان جنائيا من عدمه.
بنزين

ضبط مليون إلاّ ربع لتر بنزين قبل بيعه بالسوق السوداء

تواصل مباحث التموين شن حملاتها الأمنية لضبط المتلاعبين من التجار، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، وتم ضبط صاحب محطة وقود استولى على 750 ألف لتر بنزين، وباعها فى السوق السوداء فى الأميرية، لتحقيق أرباح غير مشروعة من بيعها، تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود معلومات لمباحث التموين برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، تفيد قيام المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات، بدائرة قسم شرطة الأميرية، باستيلائه على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة.
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الداخلية ومجندو المؤهلات.. 6 أسابيع في حضرة الأبطال

شكل جديد من أشكال تطوير الأداء الأمني الذي تنتهجه وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، لتقديم أفضل خدمة أمنية للمواطنين، لا سيما المرورية منها من خلال نهج وتوجه تمثل في الاستعانة للمرة الأولى بمجندين من حملة المؤهلات العليا؛ لتنظيم الحركة المرورية في الشوارع والميادين كمرحلة أولى في محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية)، لما تشهده تلك المحافظات من كثافات مرورية عالية، تحتاج معهت إلى هذه الفئة من المجندين، الذين لديهم القدرة والوعي لحسن التعامل مع المواطنين.
جثة

كشف لغز ذبح سائق السلام داخل شقته| والصديق كلمة السر

عقب عدة أيام من البحث والتحري وجمع المعلومات وانتشار رجال الأدلة الجنائية لرفع البصمات من موقع الحادث، نجحت، اليوم الإثنين، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف لغز العثور على جثة سائق مذبوح داخل شقته بمنطقة السلام، وتبين أن صديقه وراء الواقعة، وذلك عقب حدوث مشادة كلامية بينهما في أثناء جلوسهما في شقة المجني عليه، ما دفع المتهم للتعدي عليه بسكين ومزق جسده وفر هاربا عقب الحادث، وباتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة وعقب مباشرة التحقيقات، أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.
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