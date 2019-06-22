السيطرة على حريق التهم محتويات شقة بالزاوية

تحرير:محمد الأشموني ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ ص

حريق - أرشيفية

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم السبت، على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة الزاوية الحمراء، بعد إمساك النيران بمحتوياتها، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي تمكنت من محاصرة ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى باقي العقار، وكذا تمت عملية التبريد، دون سقوط مصابين.. وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي، باشتعال النيران بشقة بالزاوية الحمراء، ليتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وصلت إلى مكان البلاغ وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب، ومنع خطر الامتداد لباقى العقارات، وتم إخطار النيابة العامة.

كان رجال الحماية المدنية بالقاهرة قد تمكنوا في وقت سابق من السيطرة على حريق التهم محتويات شقة بعقار بمصر القديمة، دون وقوع ضحايا أو مصابين، وإخماد الحريق قبل امتداده إلى باقي العقارات المجاورة، في الوقت ذاته تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من إطفاء حريق شب بمنزل بمنطقة عزبة العرب التابعة لبهتيم. وفرضت