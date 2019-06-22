مجموعة مصر.. صدام بين الكونغو الديمقراطية وأوغندا
٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص
أوغندا
يبحث منتخبا الكونغو الديمقراطية وأوغندا عن بداية جيدة في مشوارهما ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل، وذلك عندما يلتقيان اليوم السبت، في تمام الساعة الـ4.30 عصرًا، باستاد القاهرة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي مصر وزيمبابوي، وهذه هي المباراة الرسمية الخامسة التي تجرى بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا، لكنها الأولى في بطولات أمم إفريقيا، حيث سبق أن التقيا في أربع مواجهات سابقة، وحقق كل منتخب الانتصار في مناسبتين.
وتشهد المباراة مواجهة متكافئة بين المنتخبين اللذين استعادا الكثير من البريق في السنوات الأخيرة، حيث يتطلعان للمضي قدما في البطولة، والوجود في الأدوار النهائية بها.
وكان منتخبا الكونغو الديمقراطية وأوغندا قريبين من التأهل لنهائيات كأس العالم الأخيرة بروسيا، لولا تعثرهما في المراحل الأخيرة بمجموعتيهما
وتشهد المباراة مواجهة متكافئة بين المنتخبين اللذين استعادا الكثير من البريق في السنوات الأخيرة، حيث يتطلعان للمضي قدما في البطولة، والوجود في الأدوار النهائية بها.
وكان منتخبا الكونغو الديمقراطية وأوغندا قريبين من التأهل لنهائيات كأس العالم الأخيرة بروسيا، لولا تعثرهما في المراحل الأخيرة بمجموعتيهما في التصفيات المؤهلة للمونديال، ليمنحا بطاقتي التأهل لمنتخبي تونس ومصر على الترتيب.
وشهد استاد القاهرة الدولى حفل افتتاح النسخة 32 من بطولة الأمم، مساء أمس الجمعة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستغرق الحفل 17 دقيقة، أثبتت مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية.
وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.