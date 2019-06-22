رياضة

مجموعة مصر.. صدام بين الكونغو الديمقراطية وأوغندا

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص
أوغندا
أوغندا
يبحث منتخبا الكونغو الديمقراطية وأوغندا عن بداية جيدة في مشوارهما ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل، وذلك عندما يلتقيان اليوم السبت، في تمام الساعة الـ4.30 عصرًا، باستاد القاهرة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي مصر وزيمبابوي، وهذه هي المباراة الرسمية الخامسة التي تجرى بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا، لكنها الأولى في بطولات أمم إفريقيا، حيث سبق أن التقيا في أربع مواجهات سابقة، وحقق كل منتخب الانتصار في مناسبتين.
وتشهد المباراة مواجهة متكافئة بين المنتخبين اللذين استعادا الكثير من البريق في السنوات الأخيرة، حيث يتطلعان للمضي قدما في البطولة، والوجود في الأدوار النهائية بها. وكان منتخبا الكونغو الديمقراطية وأوغندا قريبين من التأهل لنهائيات كأس العالم الأخيرة بروسيا، لولا تعثرهما في المراحل الأخيرة بمجموعتيهما
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منتخب-مدغشقر‎

مدغشقر تستهل مشاركتها الأولى في الكان بمواجهة غينيا

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وذلك عندما تواجه غينيا نظيرتها مدغشقر في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب الإسكندرية، وتشارك مدغشقر في الكان للمرة الأولى في تاريخها بعدما حلت في المركز الثاني في التصفيات برصيد 10 نقاط خلف المتصدر السنغال، بينما تشارك غينيا في البطولة للمرة الـ12 في تاريخها، وحققت أفضل نتائجها بالوصول إلى المباراة النهائية في نسخة إثيوبيا عام 1976 وخسرت حينها أمام المغرب.
منتخب-نيجيريا‎ (1)

كان 2019.. نسور نيجيريا يسعون لافتراس عصافير بوروندي

يلتقي اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً، منتخبا نيجيريا وبوروندي في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية ضمن منافسات الدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وينتظر أن تشهد المباراة مواجهة مثيرة بين الهجوم النيجيري القوي بقيادة أوديون إيجالو وأحمد موسى ومن خلفهما أليكس إيوبي ودفاع بوروندي الذي أثبت كفاءته في التصفيات وفي مباريات الفريق الودية رغم قلة الخبرة، فيما يقود سايدو بيراهينو هجوم بوروندي في مواجهة الدفاع النيجيري الذي ينتظر أن يعتمد بشكل كبير على لاعب الوسط المدافع جون ميكيل إيوبي للتصدي لهجمات العصافير.
البرازيل-بوليفيا-كوبا-امريكا (3)

البرازيل في مواجهة انتقامية مع بيرو بكوبا أمريكا

تختتم اليوم مباريات دور المجموعات في المجموعة الأولى من النسخة 46 لبطولة كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، وذلك عندما يواجه البلد المضيف البرازيل نظيرته بيرو على ملعب أرينا كورينثيانز في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما تواجه بوليفيا نظيرتها فنزويلا في نفس التوقيت على ملعب مينيراو، وتحتل البرازيل صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط متفوقة بفارق الأهداف عن بيرو صاحبة المركز الثاني، بينما توجد فنزويلا في المركز الثالث برصيد نقطتين، في الوقت الذي تتذيل فيه بوليفيا ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط.
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صامويل كالو

كأس الأمم.. نجم نيجيريا جاهز لمواجهة بوروندي

استقرت الحالة الصحية للاعب منتخب نيجيريا صامويل كالو، بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة بعد سقوطه في مران فريقه بسبب توقف عضلة القلب، وذلك حسبما أفاد رئيس اللجنة الطبية التابعة للجنة المنظمة لبطولة إفريقيا لمجموعة الإسكندرية، وقال إن صامويل كالو حالته مستقرة ويمكنه اللعب اليوم السبت، إذ أثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها سلامة الشعيرات الدموية، وأوضح رئيس اللجنة الطبية التابعة للجنة المنظمة لبطولة إفريقيا أن السبب في تلك الإصابة هو فقدان اللاعب كمية كبيرة من السوائل "جفاف" ما أدى إلى إصابته.
منتخب-اوغندا‎ (1)

رئيس أوغندا لمنتخب بلاده: تأكدوا من جلب الكأس معكم

تمنى يوري موسيفيني رئيس أوغندا حظًا طيبًا لمنتخب بلاده لكرة القدم خلال مشاركته في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تفتتح اليوم الجمعة في مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
منتخب-بوروندي‎ (2)

مدرب بوروندي:لم نخسر لقاء واحدا والأخلاق ليست كل شيء

لم يحدد أوليفير نيونجيكو، مدرب بوروندي، التشكيل الذي سيبدأ به مواجهة نيجيريا غدا السبت، بكأس أمم إفريقيا 2019، وقال نيونجيكو: "أول مباراة لنا وأمام فريق قوى. لا أعرف كيف سأبدأ المباراة فقد قمنا بالعديد من المباريات التجريبية ولكن لكل مباراة هدف منها. حددت المشكلات التي تواجهنا وعملت على علاجها وهى الخاصة بالفنيات، ولم نخسر مباراة واحدة وهو عمل مشرف لنا. المجموعة ليست سهلة وعندما تصل إلى تلك المنصة فهو أمر جيد ويعطينا طموح التأهل. اجتهدنا من أجل المنافسة وهو ما قلته للاعبين بأن الأمور متساوية بيننا فنحن اجتهدنا مثلهم للوصول إلى هنا".
منتخب-مدغشقر‎

مدرب مدغشقر: غينيا الأقوى وليس نيجيريا

أظهر الفرنسي نيكولاس ديبوي، المدير الفني لمنتخب مدغشقر، ثقة كبيرة في مستوى فريقه قبل اللعب في أولى مواجهات كأس أمم إفريقيا، وخلال المؤتمر الصحفي للقاء غينيا، قال ديبوي: "إنه لشرف عظيم أن أكون معكم اليوم. نستطيع أن نلعب بقوة في هذه المسابقة وسيكون هناك العديد من المفاجآت في فريقنا، والمجموعة متجانسة للغاية، نيجيريا فريق مهم لكن غينيا أفضل فرق المجموعة، وهو الفريق الذي نخشاه، وسنكون ضمن فرق دور الـ16، بالمنطق غينيا ونيجيريا هما الأفضل ولكن هناك مفاجآت ستحدث".
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