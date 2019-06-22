«لم ينج أحد».. تحطم طائرة أمريكية في هاواي

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص

تحطم طائرة - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة النقل في ولاية هاواي الأمريكية، اليوم السبت، عن تحطم طائرة من طراز "كينج إير" ذات محركين، وذلك في الجزء الشمالي من الولاية، مضيفة: "بحزن شديد ننقل نبأ تحطم طائرة كينج إير ذات المحركين، بالقرب من مطار ديلينجهام، وكان على متنها 9 أشخاص، للأسف لم ينج أحد". فيما أوضحت صحيفة أمريكية، أنه عندما وصلت خدمات الطوارئ إلى موقع الحادث، كان الحريق قد قضى على الطائرة بأكملها، ولم يعرف سبب وتوقيت تحطم الطائرة، حتى الآن، بسبب أن حركة النقل البري محدودة جدا في المنطقة التي وقع فيها الحادث.

يذكر أنه يوم 10 يونيو الجاري، أعلنت إدارة إطفاء الحرائق في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، عن اصطدام طائرة هيليكوبتر بأحد المباني في منطقة مانهاتن، وقالت مصادر محلية إن الحادث وقع في أثناء محاولة المروحية الهبوط على سطح المبنى، في ظل أجواء مطيرة في نيويورك. وأجلت السلطات عددا من الأشخاص من