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«لم ينج أحد».. تحطم طائرة أمريكية في هاواي

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص
تحطم طائرة - صورة أرشيفية
تحطم طائرة - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة النقل في ولاية هاواي الأمريكية، اليوم السبت، عن تحطم طائرة من طراز "كينج إير" ذات محركين، وذلك في الجزء الشمالي من الولاية، مضيفة: "بحزن شديد ننقل نبأ تحطم طائرة كينج إير ذات المحركين، بالقرب من مطار ديلينجهام، وكان على متنها 9 أشخاص، للأسف لم ينج أحد". فيما أوضحت صحيفة أمريكية، أنه عندما وصلت خدمات الطوارئ إلى موقع الحادث، كان الحريق قد قضى على الطائرة بأكملها، ولم يعرف سبب وتوقيت تحطم الطائرة، حتى الآن، بسبب أن حركة النقل البري محدودة جدا في المنطقة التي وقع فيها الحادث.
يذكر أنه يوم 10 يونيو الجاري، أعلنت إدارة إطفاء الحرائق في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، عن اصطدام طائرة هيليكوبتر بأحد المباني في منطقة مانهاتن، وقالت مصادر محلية إن الحادث وقع في أثناء محاولة المروحية الهبوط على سطح المبنى، في ظل أجواء مطيرة في نيويورك. وأجلت السلطات عددا من الأشخاص من
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ترامب يمازح الصحفية وزوجها

صحفية أمريكية تتهم ترامب باغتصابها

قالت كاتبة صحفية أمريكية شهيرة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اغتصبها قبل ربع قرن، داخل حجرة لتبديل الملابس في أحد متاجر الثياب الفخمة في نيويورك. وبحسب وكالة «فرانس برس»، سارع ترامب بنفى الاتهام. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت الصحفية إيه. جان كارول، صاحبة الـ75 عاما، وهى كاتبة عمود في مجلة «إيل» بنسختها الأمريكية، في مقابلة نشرتها مجلة «نيويورك» إنها في ذاك اليوم الذي لم تعد تذكر ما إذا كان في عام 1995 أو 1996 كانت عند مدخل متجر «بيرجدورف جودمان» في حي «آبر إيست سايد» الراقي حين التقت صدفة بترامب، المطور العقاري الذي كانت على معرفة شخصية به.
مظاهرة إيرانية في واشنطن

إيرانيون يتظاهرون في واشنطن ضد «نظام الملالي»

احتشد آلاف الإيرانيين أمام وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، الجمعة، بسبب الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان والإرهاب وإشعال الحروب من قبل نظام طهران «الملالي». وبحسب «سكاي نيوز عربية»، الإيرانيون المحتشدون بنظام الملالي، معلنين دعمهم للمقاومة الإيرانية وزعيمته، مريم رجوي. من جانبها، وجهت رجوي رسالة إلى المتظاهرين، قالت فيها: «نظام الملالي دموي، ومن أجل إبعاد الغضب الشعبي الذي يستهدفهم، حولوا أنظار الشعب منذ 40 عاما نحو أمريكا وعلقوا كل فشلهم على أمريكا، لكننا لم ننخدع».
البنتاجون

البنتاجون: لن نحارب إيران لكننا قادرون على الرد

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، السبت، إن الولايات المتحدة لا تسعى لخوض حرب مع إيران، لكنها مستعدة للدفاع عن قواتها ومصالحها في المنطقة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد البنتاجون، في بيان، أن القوات الأمريكية لديها قدرة عسكرية كبيرة، ومستعدة للرد على أي تطور في المنطقة، مضيفا: «أي هجوم إيراني على أي طائرة تحلق في الأجواء الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي ويشكل تهديدا لسلامة الملاحة». يأتي فيما أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، صحة تقارير إعلامية أشارت إلى أنه تراجع في اللحظة الأخيرة عن ضرب أهداف إيرانية.
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ترامب يواجه انتقادات بسبب خطأ إملائي في تغريدة عن إيران

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعاصفة من الانتقادات بسبب خطأ إملائي في تغريدة بشأن إيران صباح يوم الجمعة، بحسب "روترز". وفي سلسلة تغريدات صباح الجمعة شرح ترامب كيف قرر إلغاء ضربة عسكرية كان من المزمع توجيهها لإيران ردا على إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة. وقال ”كنا مستعدين للرد الليلة الماضية (بضرب) ثلاثة مواقع وعندما سألت عن عدد القتلى الذين سيسقطون. (فكان الرد) 150... هذا الرد جاء من أحد الجنرالات“. وأوضح ترامب أنه رأى أن عدد القتلى المقدر للعملية سيكون ردا غير متناسب.
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اصطدام طائرة بمبنى في مدينة نيويورك (فيديو وصور)

أعلنت إدارة إطفاء الحرائق في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم الإثنين، اصطدام طائرة هيليكوبتر بأحد المباني في منطقة مانهاتن.? ذكرت ذلك قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل. وقالت مصادر محلية إن الحادث وقع في أثناء محاولة المروحية الهبوط على سطح المبنى، في ظل أجواء مطيرة في نيويورك.? وأجلت السلطات عددا من الأشخاص من البناية المكونة من 54 طابقا. وفي 17 مايو الماضي، تحطمت طائرة أمريكية مقاتلة من طراز F-16 في مبنى تجاري بقاعدة مارتش الجوية، جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
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بوتين: إزاحة «هواوي» أول حرب تقنية في العصر الحديث

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن محاولات إزاحة "هواوى" من الأسواق يعد الحرب التقنية الأولى فى العصر الحديث، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم. واقترح بوتين، في كلمته بفعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي، الذى يشارك فيه الرئيس الصيني شي جين بينج، بمدينة سان بطرسبرج الروسية، تأسيس بنك دولى للمعلومات، مؤكدا أن هناك داعين لإنشاء عالمين ينفصل كل منهم عن الأخر وتتسع الفجوة بينهما، وشدد على أن "الدولار أصبح وسيلة ضغط تستغلها واشنطن لمصلحتها".
متجر-آبل-في-الصين

الصين تنتقم لهواوي وتهدد عرش «آبل» في العالم

في وقت سابق من شهر مايو الجاري، وضعت الولايات المتحدة، شركة "هواوي" الصينية، رائدة تكنولوجيا الاتصالات، على القائمة السوداء، القرار الذي يمنع شركات التكنولوجيا الأمريكية من تصدير منتجاتها إليها، وهو ما مثّل ضربة هائلة للعملاق الصيني، وفي المقابل يخشى العديد من المراقبين حول العالم من الرد الصيني، الذي قد يستهدف شركات أمريكية عاملة في الصين، وعلى رأسها شركة "آبل" المنتجة لهواتف "آيفون"، والتي تعد الصين من أكبر أسواقها كما تمتلك عدد من المصانع الكبيرة في الدولة الآسيوية.
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شواهد تاريخية.. الفشل مصير هواوي بعد الحظر الأمريكي

في وقت سابق من الشهر الجاري، فرضت الولايات المتحدة حظرا على الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة "هواوي" الصينية، الرائدة في تكنولوجيا الاتصالات، والقرار إذا تم تطبيقه بشكل صارم ومستمر فإنه سيؤدي إلى توقف عملاق معدات الاتصالات الصينية عن العمل، وإذا امتد الحظر ليشمل مجموعة أوسع من الشركات الصينية، كما يشاع، فإن ذلك سيلحق أضرارا اقتصادية كبيرة ليس فقط بالصين، وإنما بالشركات الأمريكية والدولية أيضا، فعلى المدى الطويل، يمكن أن ينقسم العالم إلى كتلتين تكنولوجيتين غير متوافقتين وعدائيتين، مع تأثيرات كارثية محتملة فى العلاقات الدولية المستقبلية.
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