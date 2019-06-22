كان 2019.. نسور نيجيريا يسعون لافتراس عصافير بوروندي

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص

نيجيريا

يلتقي اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً، منتخبا نيجيريا وبوروندي في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية ضمن منافسات الدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وينتظر أن تشهد المباراة مواجهة مثيرة بين الهجوم النيجيري القوي بقيادة أوديون إيجالو وأحمد موسى ومن خلفهما أليكس إيوبي ودفاع بوروندي الذي أثبت كفاءته في التصفيات وفي مباريات الفريق الودية رغم قلة الخبرة، فيما يقود سايدو بيراهينو هجوم بوروندي في مواجهة الدفاع النيجيري الذي ينتظر أن يعتمد بشكل كبير على لاعب الوسط المدافع جون ميكيل إيوبي للتصدي لهجمات العصافير.

ويفتتح منتخبا نيجيريا (النسور) وبوروندي (العصافير) فعاليات المجموعة الثانية على استاد الإسكندرية، بمباراة بين الفريقين ينتظر أن تكون من طرف واحد في ضوء تاريخ وإمكانات وخبرة الفريقين ولكن تبقى المفاجآت واردة. ويتخذ منتخب بوروندي من طائر السنونو لقبًا له، وقد يكون هذا اللقب أفضل تعبير عما يمكن أن يواجهه

ويفتتح منتخبا نيجيريا (النسور) وبوروندي (العصافير) فعاليات المجموعة الثانية على استاد الإسكندرية، بمباراة بين الفريقين ينتظر أن تكون من طرف واحد في ضوء تاريخ وإمكانات وخبرة الفريقين ولكن تبقى المفاجآت واردة.



ويتخذ منتخب بوروندي من طائر السنونو لقبًا له، وقد يكون هذا اللقب أفضل تعبير عما يمكن أن يواجهه هذا الفريق اليوم في مواجهة نسور نيجيريا الجارحة، إلا في حالة نجاح منتخب بوروندي المتواضع في الهروب من شراسة النسور.



وتمثل المباراة ضربة بداية جديدة للنسور في البطولات الإفريقية، حيث يعود المنتخب النيجيري للظهور في الكان، منذ فوزه باللقب الثالث له في تاريخ البطولة وذلك خلال النسخة التي استضافتها جنوب إفريقيا عام 2013.



كما تمثل المباراة ضربة البداية في رحلة استعادة الاتزان بالنسبة للفريق بعدما غاب عن النسختين الماضيتين لفشله في التصفيات.

