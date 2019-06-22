رياضة

مدغشقر تستهل مشاركتها الأولى في الكان بمواجهة غينيا

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص
مدغشقر
مدغشقر
تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وذلك عندما تواجه غينيا نظيرتها مدغشقر في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب الإسكندرية، وتشارك مدغشقر في الكان للمرة الأولى في تاريخها بعدما حلت في المركز الثاني في التصفيات برصيد 10 نقاط خلف المتصدر السنغال، بينما تشارك غينيا في البطولة للمرة الـ12 في تاريخها، وحققت أفضل نتائجها بالوصول إلى المباراة النهائية في نسخة إثيوبيا عام 1976 وخسرت حينها أمام المغرب.
وتأهلت غينيا إلى الكان بعد تصدر مجموعتها في التصفيات برصيد 12 نقطة متفوقة على كوت ديفوار الوصيفة، وهي أحد 5 منتخبات لم تتعرض للهزيمة في التصفيات. وتعول غينيا في مشاركتها في الكان على خدمات نجم ليفربول نابي كيتا، الذي يسابق الزمن للحاق بضربة البداية اليوم، كما تعول على خبرات المدرب البلجيكي بول بوت،
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منتخب-نيجيريا‎ (1)

كان 2019.. نسور نيجيريا يسعون لافتراس عصافير بوروندي

يلتقي اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً، منتخبا نيجيريا وبوروندي في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية ضمن منافسات الدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وينتظر أن تشهد المباراة مواجهة مثيرة بين الهجوم النيجيري القوي بقيادة أوديون إيجالو وأحمد موسى ومن خلفهما أليكس إيوبي ودفاع بوروندي الذي أثبت كفاءته في التصفيات وفي مباريات الفريق الودية رغم قلة الخبرة، فيما يقود سايدو بيراهينو هجوم بوروندي في مواجهة الدفاع النيجيري الذي ينتظر أن يعتمد بشكل كبير على لاعب الوسط المدافع جون ميكيل إيوبي للتصدي لهجمات العصافير.
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مجموعة مصر.. صدام بين الكونغو الديمقراطية وأوغندا

يبحث منتخبا الكونغو الديمقراطية وأوغندا عن بداية جيدة في مشوارهما ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل، وذلك عندما يلتقيان اليوم السبت، في تمام الساعة الـ4.30 عصرًا، باستاد القاهرة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي مصر وزيمبابوي، وهذه هي المباراة الرسمية الخامسة التي تجرى بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا، لكنها الأولى في بطولات أمم إفريقيا، حيث سبق أن التقيا في أربع مواجهات سابقة، وحقق كل منتخب الانتصار في مناسبتين.
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البرازيل في مواجهة انتقامية مع بيرو بكوبا أمريكا

تختتم اليوم مباريات دور المجموعات في المجموعة الأولى من النسخة 46 لبطولة كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، وذلك عندما يواجه البلد المضيف البرازيل نظيرته بيرو على ملعب أرينا كورينثيانز في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما تواجه بوليفيا نظيرتها فنزويلا في نفس التوقيت على ملعب مينيراو، وتحتل البرازيل صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط متفوقة بفارق الأهداف عن بيرو صاحبة المركز الثاني، بينما توجد فنزويلا في المركز الثالث برصيد نقطتين، في الوقت الذي تتذيل فيه بوليفيا ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط.
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منتخب-نيجيريا‎ (1)

كان 2019.. نسور نيجيريا يسعون لافتراس عصافير بوروندي

يلتقي اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً، منتخبا نيجيريا وبوروندي في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية ضمن منافسات الدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وينتظر أن تشهد المباراة مواجهة مثيرة بين الهجوم النيجيري القوي بقيادة أوديون إيجالو وأحمد موسى ومن خلفهما أليكس إيوبي ودفاع بوروندي الذي أثبت كفاءته في التصفيات وفي مباريات الفريق الودية رغم قلة الخبرة، فيما يقود سايدو بيراهينو هجوم بوروندي في مواجهة الدفاع النيجيري الذي ينتظر أن يعتمد بشكل كبير على لاعب الوسط المدافع جون ميكيل إيوبي للتصدي لهجمات العصافير.
نيجيريا

نجم نيجيريا يلمح لاعتزاله كرة القدم في مصر

كشف جون أوبي ميكيل قائد منتخب نيجيريا إن منتخب بلاده عائد بقوة كبيرة في المشاركة بكأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تنطلق مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة بمباراة مصر وزيمبابوي و حتى 19 يوليو المقبل، حيث أكد نجم النسور أن نيجيريا على علم بأن الجميع يتصور إنهم الفريق الأفضل لكن أعتقد أننا نستطيع التعامل مع ذلك بشكل جيد. وأضاف ميكيل إنه كان بعيدًا عن صفوف منتخب بلاده لأكثر من عام لكنه على دراية كاملة بكافة الأمور في المنتخب خلال تواصله الدائم مع المدير الفني، حيث أكد أن مدرب منتخب بلاده اختار مجموعة من اللاعبين المميزين لخوض البطولة.
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غينيا تسجل أول حالة استبدال لاعب في «كان»

شهدت بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في مصر بدءا من يوم الجمعة المقبل وحتى يوم 19 يوليو المقبل، أول حالة استبدال في قوائم المنتخبات المشاركة في البطولة، وأتى ذلك التغيير من منتخب غينيا، الذي قرر استبعاد لاعبه بايساما سانكوه الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام المنتخب الوطني في المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي، على ملعب برج العرب، وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة (3-1)، في آخر محطة إعدادية للمنتخبين قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.
كأس-الأمم-الأفريقية

كان 2019 يفشل في معادلة الرقم القياسي لكأس الأمم 72

رغم الزيادة الكبيرة التي طرأت على عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات بالنسخة الجديدة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، اقتصر عدد المنتخبات التي تخوض البطولة للمرة الأولى من خلال هذه النسخة على ثلاثة منتخبات فقط هي موريتانيا ومدغشقر وبوروندي، وعلى مدار 31 نسخة سابقة من البطولة، خلت عشر نسخ فقط من وجود منتخب واحد على الأقل يشارك في البطولة للمرة الأولى، ولكن عدد المشاركين للمرة الأولى في كل بطولة لم يرتبط بشكل كبير بالزيادة التدريجية في عدد المنتخبات التي تشهدها النهائيات وهو ما ينطبق أيضا على النسخة الجديدة (الـ32).
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