مدغشقر تستهل مشاركتها الأولى في الكان بمواجهة غينيا

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص

مدغشقر

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وذلك عندما تواجه غينيا نظيرتها مدغشقر في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب الإسكندرية، وتشارك مدغشقر في الكان للمرة الأولى في تاريخها بعدما حلت في المركز الثاني في التصفيات برصيد 10 نقاط خلف المتصدر السنغال، بينما تشارك غينيا في البطولة للمرة الـ12 في تاريخها، وحققت أفضل نتائجها بالوصول إلى المباراة النهائية في نسخة إثيوبيا عام 1976 وخسرت حينها أمام المغرب.

وتأهلت غينيا إلى الكان بعد تصدر مجموعتها في التصفيات برصيد 12 نقطة متفوقة على كوت ديفوار الوصيفة، وهي أحد 5 منتخبات لم تتعرض للهزيمة في التصفيات. وتعول غينيا في مشاركتها في الكان على خدمات نجم ليفربول نابي كيتا، الذي يسابق الزمن للحاق بضربة البداية اليوم، كما تعول على خبرات المدرب البلجيكي بول بوت،