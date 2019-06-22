درة بطلة لمسلسل «بلا دليل».. وعرضه في سبتمبر

تحرير:التحرير ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص

درة

أعلنت شركة "سينرجي" برئاسة المنتج تامر مرسي، تعاقدها مع النجمة التونسية درة على بطولة مسلسل يحمل اسم "بلا دليل"، وينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ومن المقرر أن تبدأ تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث وقعت العقود داخل مقر الشركة، ويتم في الفترة الحالية عقد جلسات عمل تجمع المخرجة منال الصيفى والمؤلفة إنجي علاء وباقي القائمين على العمل للوقوف على التفاصيل النهائية للسيناريو، كما سيتم التعاقد مع البطل الذي يقف أمام "دُرة" خلال الأيام القليلة المقبلة، وترشيح باقي الفنانين المشاركين في بطولة العمل.

وحددت "سينرجي" موعدا مبدئيا لبدء التصوير وهو منتصف شهر يوليو المقبل، حيث إن الشركة المنتجة تنوي عرضه خلال شهر سبتمبر القادم مباشرة. مسلسل "بلا دليل" ينتمي لفئة الأعمال التشويقية الاجتماعية، ويتكون من 45 حلقة، إخراج منال الصيفي، وتأليف إنجي علاء، وإنتاج "سينرجي"، من بطولة الفنانة التونسية دُرة. كان