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درة بطلة لمسلسل «بلا دليل».. وعرضه في سبتمبر

تحرير:التحرير ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص
درة
درة
أعلنت شركة "سينرجي" برئاسة المنتج تامر مرسي، تعاقدها مع النجمة التونسية درة على بطولة مسلسل يحمل اسم "بلا دليل"، وينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ومن المقرر أن تبدأ تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث وقعت العقود داخل مقر الشركة، ويتم في الفترة الحالية عقد جلسات عمل تجمع المخرجة منال الصيفى والمؤلفة إنجي علاء وباقي القائمين على العمل للوقوف على التفاصيل النهائية للسيناريو، كما سيتم التعاقد مع البطل الذي يقف أمام "دُرة" خلال الأيام القليلة المقبلة، وترشيح باقي الفنانين المشاركين في بطولة العمل.
وحددت "سينرجي" موعدا مبدئيا لبدء التصوير وهو منتصف شهر يوليو المقبل، حيث إن الشركة المنتجة تنوي عرضه خلال شهر سبتمبر القادم مباشرة.  مسلسل "بلا دليل" ينتمي لفئة الأعمال التشويقية الاجتماعية، ويتكون من 45 حلقة، إخراج منال الصيفي، وتأليف إنجي علاء، وإنتاج "سينرجي"، من بطولة الفنانة التونسية دُرة.  كان
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لم أقصد أي إساءة.. ياسمين صبري تعتذر لأصحاب «داون»

اعتذرت الفنانة الشابة ياسمين صبري عن تعليقها الذي كانت قد نشرته، واتُهمت بموجبه بالإساءة لأصحاب متلازمة داون. وكتبت ياسمين صبري تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قالت فيها: «اعتذاري لكل من أسأت إليهم.. لم أقصد أي إساءة». وكانت الفنانة ياسمين صبري، قد نشرت عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام» صورة لها أثناء وجودها في صالة الألعاب الرياضية «الجيم»، وهي تقف على رأسها، ما جعل الجمهور يشيد بلياقتها البدنية، ولكن تعليقا لها عرّضها للانتقادات.
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شاهد.. حكيم يقود التشجيع في مدرجات استاد القاهرة

نشر الفنان حكيم، مساء اليوم الجمعة، مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل "انستجرام" من داخل استاد القاهرة، الذي يستضيف حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية، والمباراة الأولى في البطولة، والتي ستجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الزيمبابوي. وظهر "حكيم" في الفيديو وهو يلوح بيده إلى الجمهور الذي ملأ جنبات المدرج، ومع حركاته ترتفع صيحات التشجيع، لينجح الفنان الذي اختير لتمثيل مصر في حفل الافتتاح، في إشعال حماس الجمهور، الذي يأمل في بداية قوية لمنتخب الفراعنة.
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«القومي للمرأة» يتلقى عشرات الشكاوى ضد ياسمين صبري

تلقى المجلس القومي للمرأة، عشرات الشكاوى من أمهات أطفال مصابين بـ"متلازمة داون"، بسبب ما وصفنه بـ"التصريحات المسيئة" للفنانة ياسمين صبري بحق المصابين بهذا المرض. وعبرت رئيس المجلس، الدكتورة مايا مرسي، في تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن استيائها مما فعلته "ياسمين"، قائلة: "عليها أن تشعر بالخجل، ولذا طالبتها بكتابة اعتذار، وليس عيبًا أن يخطئ الإنسان، لكن العيب أن يتجاهل الخطأ، ولا يعتذر، مشددة على أن الإعلامي والممثل يعتبران قدوة، ويجب أن يكونا على قدر المسئولية.
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عادل-امام

عادل إمام يكشف سبب خروج «فلانتينو»من سباق رمضان 2019

مع إعلان عودة أسرة مسلسل «فلانتينو» بطولة الفنان عادل إمام، إلى لوكيشن التصوير الأسبوع المقبل، من أجل استكمال التصوير الذي توقف قبل موسم رمضان المنقضى لعام 2019، قال «الزعيم» فى تصريحات صحفية لـ«إندبندنت عربية» إن خروج عمل له من السباق الرمضاني ليس كارثة أو مشكلة، مؤكدًا أن كل ما تردد بشأن وقوع خلافات بينه وبين شركة الإنتاج مجرد شائعة، موضحًا أن السبب الحقيقي وراء خروج «فلانتينو» من المنافسة هو ضيق الوقت وليس مشاكل إنتاجية أو تسويقية، وأنه اختار تأجيل العمل إلى رمضان 2020، لكي يخرج بشكل جيد، لأن الاستعجال حتمًا سيؤثر على جودة العمل.
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سينرجي تعلن عرض «فلانتينو» لعادل إمام في رمضان 2020

أعلنت شركة "سينرجي" للإنتاج والتوزيع، عن عرض مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام في شهر رمضان المقبل 2020، حيث نشر رجل الأعمال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإعلام، المالكة لمجموعتي "إعلام المصريين" و"دي ميديا"، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، مساء اليوم الأحد، صورة للزعيم عادل إمام معلّقًا عليها: "هكذا نحتفل بعيد ميلاد الزعيم.. رمضان 2020 إن شاء الله"، مع الإشارة في بوستر مبدئي للعمل، إلى عرضه بمصر على القنوات الأربع المملوكة للشركة، وهي: "الحياة، dmc، cbc، one"، بالإضافة إلى منصة "watch it" الإلكترونية.
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«The End» مسلسل يوسف الشريف مع «سينرجي» رمضان 2020

أعلنت شركة "سينرجي" للإنتاج والتوزيع الفني، عن اسم وبوستر مسلسل الفنان يوسف الشريف الذي تم التعاقد على تقديمه في شهر رمضان عام 2020، حيث يحمل العمل اسم "The End- النهاية" حيث كشف رجل الأعمال تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإعلام، المالكة لمجموعتي "إعلام المصريين" و"دي ميديا"، اليوم الأحد، عن البوستر الدعائي المبدئي للمسلسل، ونشره عبر حسابه بـ"فيسبوك"، معلّقًا: "رمضان 2020 إن شاء الله"، ويبدو من الأفيش أن العمل ستدور قصته حول نهاية العالم، حيث يظهر نصف وجه يوسف الشريف، ومن خلفه دمار قد أصاب العالم.
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يوسف الشريف مع تامر مرسي في رمضان 2020

أعلنت شركة "سينرجي" للإنتاج الفني والتوزيع، عن تعاقدها مع النجم يوسف الشريف على بطولة مسلسل جديد، من المقرر عرضه في رمضان المقبل 2020، ولم يتم الاستقرار على المؤلف والمخرج حتى الآن، حيث يعد هذا المسلسل ثاني تعاقدت شركة "سينرجي" بعد تعاقدها مع النجم محمد رمضان منذ أيام قليلة. ونشر رجل الأعمال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإعلام، المالكة لمجموعتي "إعلام المصريين" و"دي ميديا"، اليوم السبت، صورة تجمعه مع النجم يوسف الشريف معلقًا: "رمضان 2020 إن شاء الله".
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