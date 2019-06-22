«جثة في البير».. جريمة «نسمة والعشيق» في الخيام

الزوجة تعرفت على عشيقها ودعته لفراش الزوجية في غياب رب البيت.. العلاقة استمرت 3 سنوات كاملة وفي النهاية طلبت منه التخلص من زوجها ليخلو لهما الحال

تحرير:محمد أبو زيد ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص

أوقف سيارته على حافة الرصيف، أخفض زجاجها ناحيته قليلا، مد يده على التابلوه وأخرج سيجارة كتب عليها أن تحترق، نظر من النافذة يستنشق هواء آخر الليل، نظرة خاطفة تأمل فيها شكل الغيوم التي تنذر بالمطر، ثمة تفكير في حياته لم يدم طويلا، سنين عمره تتسرسب، سفر ومشاوير وعمل ليل نهار، لا جديد يضيف للحياة البهجة ويكسر ملل روتينها، أخذ نفسا عميقا، دخان كثيف يخرج على شكل دوائر اقتحمت الظلام من حوله، مال برأسه على كرسيه، تذكر فتاة رآها في قريته قد وقع في غرامها من نظرة عين، لا يعرف حتى اسمها، ولكن ملامحها باتت محفورة في عقله كالطريق الذي يحفظ دروبه عن ظهر قلب.

كانت حلما يداعب خياله، لم يفق من دهشته إلا بلسعة من سيجارته التى احترقت، ألقاها وأغلق النافذة، لتلقي مصيرها تحت عجلات سائق آخر، انطلق بسيارته يمشي في جنح الليل، يكمل المشوار ناقما على بعد المسافات. سواق نص الليل ما إن وصل قرية الخيّام بدار السلام في سوهاج حتى شرع في النوم، وفي المساء سأل عن الفتاة

سواق نص الليل

كانت حلما يداعب خياله، لم يفق من دهشته إلا بلسعة من سيجارته التى احترقت، ألقاها وأغلق النافذة، لتلقي مصيرها تحت عجلات سائق آخر، انطلق بسيارته يمشي في جنح الليل، يكمل المشوار ناقما على بعد المسافات.

ما إن وصل قرية الخيّام بدار السلام في سوهاج حتى شرع في النوم، وفي المساء سأل عن الفتاة التى رآها قبل سفره، ولأن أهل القرى يعرف بعضهم بعضا، لم يجد صعوبة في البحث عنها، سأل عن عائلتها وتقدم لخطبتها، ثمة شعور كان ينتاب «محمد» خوفا من رفضه فهو شاب في منتصف الثلاثينيات لا يعرف سوى السفر بحكم عمله سائقا، كاد يطير من الفرحة عندما أخبروه بالموافقة، كثف«سواق نص الليل» من العمل ليتسنى له تجهيز عش الزوجية، وسرعان ما تم الزواج، كانت فرحته لا توصف، أيام من السعادة عاشها أنسته مرار العزوبية، بعد فترة ترك الصعيد برفقة زوجته واستقر به المطاف في القاهرة، ومن حين إلى آخر يذهب لزيارة أهله، لم يبخل الشاب على زوجته بشيء، ولم يكن يدري أنه يعيش مع الوريث الشرعي لإبليس.







حلم الجنوبي

لم يرتفع سقف أحلام الشاب الجنوبي، كان حلمه يتمثل في حياة هادئة وطفل يحمل اسمه، ولكن الأحلام تبددت على يد «نسمة» التي أدمنت الغدر وسقطت في بئر الخيانة وارتمت في أحضان الشيطان، كانت الزوجة العشرينية على علاقة مع «ثابت» وهو شاب من نفس قريتها، تستغل الفترة التي يخرج فيها زوجها المخدوع وتقضي ساعات من الحديث معه على الهاتف ليلقي عليها كلامه المعسول حتى باتت كالخاتم في إصبعه لا تستغنى عنه، طوال 3 سنوات كاملة، في المقابل كانت تتصنع الابتسامات لزوجها المصحوبة بكلام في الحب، كأنه تعويض له عن ثمن خيانتها، مرت الأيام وشعرت الزوجة التي تتنفس كذبا بالملل وصارحت العشيق بما يضيق به صدرها وشكت أنها لم تعد تتحمل تلك الحياة وهو بعيد عنها، بعدما قدمت له اقتراحها الذي ينتظر توقيع الشيطان.

بئر الخيانة

«إحنا نخلص عليه ونعيش براحتنا»، ألقت الجملة كحجر حرك المياه الراكدة في علاقتهما المشبوهة، لاقت فكرتها قبولا لدى العشيق الولهان، حتى حانت اللحظة وجاءت لهما على طبق من ذهب عندما غادر الزوج القاهرة مسافرا إلى بلدته في الصعيد في إجازة سريعة، انتهز العشيق فرصة وجود الشاب ورسم خطته، «فيه آثار عند البير» كانت الحيلة التي استدرج بها العشيق الشاب بعدما أوهمه بوجود آثار بمنطقة جبيلة في قرية صديق المنشاوي القريبة من قريتهما، نجحت خطة الشيطان بعدما راود الشاب حلم الثراء السريع، وأنه حان الوقت ليستريح من التعب وعناء السفر، ولم يكن يدور بخلده أنها النهاية.

جثة في البير

من إن وطئت قدم «محمد» المكان حتى انهال عليه العشيق بركلات متتالية أسقطته أرضا، حاول النهوض ولكنه عاجله بركلة قوية وألقاه في«بئر» موجودة بالمكان ونفض يديه كأن شيئا لم يكن، وراح يخبر الزوجة الخائنة بنجاح المهمة، لم تدم فرحتهما طويلا حيث عثر على جثة الشاب، لينطلق بعدها ضباط مباحث المركز وفريق البحث في جمع التحريات لكشف لغز الواقعة.

«فتش عن المرأة».. حامت الشبهات حول زوجة الشاب التي فشلت في اصطناع الحزن على زوجها وسيطر عليها الخوف ودفعها لكذبها لكشف جريمتها، لم تصمد «نسمة» واعترفت، وبعد ضبط المتهم اعترف هو الآخر بوجود علاقة غير شرعية معها وقتل زوجها بعد تحريض منها، جلست الخائنة تبكي حالها خلف الأسوار في انتظار حكمها لتدفع ثمن الخيانة، بينما يقبع العشيق في زنزانة أخرى تطارده صورة الشاب في الحلم واليقظة بعد رحلة بدأها بالخيانة وأنهاها بالغدر.

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