جريمة

«جثة في البير».. جريمة «نسمة والعشيق» في الخيام

الزوجة تعرفت على عشيقها ودعته لفراش الزوجية في غياب رب البيت.. العلاقة استمرت 3 سنوات كاملة وفي النهاية طلبت منه التخلص من زوجها ليخلو لهما الحال
تحرير:محمد أبو زيد ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص
جثة في حفرة
جثة في حفرة
أوقف سيارته على حافة الرصيف، أخفض زجاجها ناحيته قليلا، مد يده على التابلوه وأخرج سيجارة كتب عليها أن تحترق، نظر من النافذة يستنشق هواء آخر الليل، نظرة خاطفة تأمل فيها شكل الغيوم التي تنذر بالمطر، ثمة تفكير في حياته لم يدم طويلا، سنين عمره تتسرسب، سفر ومشاوير وعمل ليل نهار، لا جديد يضيف للحياة البهجة ويكسر ملل روتينها، أخذ نفسا عميقا، دخان كثيف يخرج على شكل دوائر اقتحمت الظلام من حوله، مال برأسه على كرسيه، تذكر فتاة رآها في قريته قد وقع في غرامها من نظرة عين، لا يعرف حتى اسمها، ولكن ملامحها باتت محفورة في عقله كالطريق الذي يحفظ دروبه عن ظهر قلب.
كانت حلما يداعب خياله، لم يفق من دهشته إلا بلسعة من سيجارته التى احترقت، ألقاها وأغلق النافذة، لتلقي مصيرها تحت عجلات سائق آخر، انطلق بسيارته يمشي في جنح الليل، يكمل المشوار ناقما على بعد المسافات. سواق نص الليل  ما إن وصل قرية الخيّام بدار السلام في سوهاج حتى شرع في النوم، وفي المساء سأل عن الفتاة
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السيطرة على حريق التهم محتويات شقة بالزاوية

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم السبت، على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة الزاوية الحمراء، بعد إمساك النيران بمحتوياتها، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي تمكنت من محاصرة ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى باقي العقار، وكذا تمت عملية التبريد، دون سقوط مصابين.. وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي، باشتعال النيران بشقة بالزاوية الحمراء، ليتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وصلت إلى مكان البلاغ وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب، ومنع خطر الامتداد لباقى العقارات، وتم إخطار النيابة العامة.
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«حكم فندق الأهرام وولاية سيناء» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات بداية الأسبوع، اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، تتقدمها محاكمة علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة التموين"، وتعقد المحاكمة برئاسة على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وبحضور أسامة سيف رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأحمد سعفان ويحيي عمر مروان ومحمد عبد الناصر وكلاء نيابة أمن الدولة، على خلفية اتهامات بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد على سبيل الرشوة.
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انتشال 5 وفقدان 2 في انقلاب «تروسيكل» بترعة السويس

تمكن أهالي منطقة جنيفة في حي الجناين بمحافظة السويس، من انتشال 5 أشخاص، بينما جاري البحث عن اثنين آخرين من أسرة واحدة انقلبوا في ترعة السويس في أثناء استقلالهم "تروسيكل" لنقل البضائع. ويقوم رجال الإنقاذ البحري في السويس بالتعاوع مع عدد من الجهات والمواطنين، بالبحث والتمشيط عن المفقودين. وكان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من قسم شرطة الجناين يفيد بانقلاب "تروسيكل" تسبب في فقدان سيدة وابنتها، فيما تم انتشال 5 آخرين من أسرة واحدة كانوا في طريقهم إلى إحدى القرى داخل القطاع الريفي.
القبض على سارقة السيدات بالإسكندرية

تحرش واحتكاك.. أحدث أساليب «عصابات النساء» في السرقة

اختلف أسلوب السرقات وتطورت الجريمة لدى الجنس الناعم وكان الحل الأمثل للعصابات النسائية هو عدم استخدام العنف والعمل بمفردهن دون الاحتياج لرجال فى عملياتهن، ومن هنا تم استغلال قيم ومبادئ المجتمع المصري فى تسهيل جرائمهن، فهناك عصابات اختارت شعار "التحرش هو الحل" وهو الأسلوب الأسهل ويعتمد على مفاجأة الضحية بالصياح عند الاقتراب منه ومن هنا يتعرض لصدمة ولا يفهم ماذا يحدث وخوفا من معاقبة المواطنين بالشارع الرافضين للتحرش بالسيدات ينفذ الضحية ما تطلبه العصابة النسائية.. هكذا سرد لنا مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أحدث أساليب السرقات.
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جريمة-المرج‎ (2)

عتاب وسكين في الرقبة.. ماذا جرى في شقة المرج؟

أصوات عالية، شد وجذب طوال الوقت، خلافات ومشكلات، حتى ضاق الجيران من كثرة سماعها واعتادوا عليها، هذا هو المشهد الذي يتكرر في شقة «أحمد» مشاحنات مع زوجته ولا أحد يتدخل من الجيران يأتي والد الزوجة من وقت لآخر للصلح بينهما، مع كلمات من النصح والوصايا لابنته بالتحمل من أجل تربية أطفالها، وتعود «المياه لمجاريها» إلا أن ثمة خلافات جديدة عصفت بالبيت الذي لا يعرف الهدوء، دعت الرجل المسن للتدخل مرة أخرى، ولكنها لم تمر بسلام، وانتهت بجريمة قتل كان ضحيتها والد الزوجة بعدما طعنه زوج ابنته في رقبته ليسقط غارقا في دمه ويلفظ أنفاسه الأخيرة بالشارع.
المجني-عليه

ليلة دم.. شهود يروون مشاهد جريمة الرعب بالسلام (صور)

"محمد فاضل" شاب في مقتبل العمر، يعمل في مهن بسيطة مثل (جمع الكرتون، شيّال، الخُردة)، بسبب حظه القليل من التعليم؛ إذ لم يكمل تعليمه بعد انفصال والديه، وزواج كل منهما واستقلاله بحياته، بينما انتقل "محمد" وهو صغير في السن للعيش مع عمته بمساكن الإيواء بمنطقة النهضة في حي السلام.. تربّى مثل اليتيم بعد أن ترعرع بعيداً عن أبيه ووالدته، حظي بحب المقربين منه بسبب جدعنته وشهامته الملحوظة ودفاعه المتكرر عن الضعفاء، حتى أنه لقى حتفه وتم التمثيل بجثته (قُطعت أذنيه وقدميه) بسبب دفاعه عن سيدة قعيدة لا يعرفها.
طعن-بالسكين

قتيل في السوق..جمعتهما الغربة وفرقتهما «سكين البطيخ»

هربا من قلة العمل وضيق الرزق جاء نازحا من أقصي الصعيد يسعى، كحال الغالبية من أبناء القرى لينضم إلى طابور القادمين من الخلف يحجز مكانه وسط المهمشين الطامحين في حياة كريمة،رغم صغر سنه كان«عبدالرحمن»عند قدومه من ساقلتة بسوهاج يعلم أن القاهرة لا تحتضن الأغراب وتقدم لهم العمل على طبق من ذهب، سرعان ما ارتمى في أحضان «ولاد العم» الذين سبقوه في المجيء بسنوات واستقر به الحال في بولاق ليعمل بتجارة الفاكهة ووفر لنفسه مسكنا صغيرا في نفس المنطقة شعر حينها انه في مأمن من غدر الزمن لتنشق الأرض عن مفاجأة لم تكن في الحسبان غيرت مجرى حياته وألقت به خلف القضبان.
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (5)

دماء على الأسفلت.. متوفيان و28 مصابا في حوادث متفرقة

دماء جديدة على الأسفلت معلنة ضحايا جدد لحوادث الطرق إذ وقعت حوادث في أماكن متفرقة صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، تنوعت ما بين انقلاب سيارة ميكروباص بسوهاج ونتج عنها مصرع وإصابة 21 شخصا، وبعدها بدقائق وقع حادث آخر بين سيارتين ملاكي مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، كما سجلت الإدارة العامة لمرور القاهرة حادثين متفرقين الأول بطريق صلاح سالم والثاني في مدينة نصر، في الوقت الذي شنت الإدارة العامة للمرور حملات مكبرة بمختلف الطرق والميادين وسط تعزيزات مرورية لتنظيم الحالة المرورية خلال العيد.
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