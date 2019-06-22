صفحات الغش تتداول امتحاني التاريخ والفيزياء

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص

طلاب - أرشيفية

تداولت إحدى صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"، اليوم السبت، امتحان زعمت أنه لمادة التاريخ الذي يؤديه طلاب الشعبة الأدبية بالصف الثالث الثانوي الآن، بعد 15 دقيقة من بدء وقته. كما تداولت إحدى صفحات الغش الأخرى على "فيسبوك" امتحان زعمت أنه خاص بمادة الفيزياء، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضة وعلوم) حاليا، ويستمر لمدة 3 ساعات، وطالب المسؤولين عن الصفحة سرعة التفاعل معها وحل النماذج، مؤكدين أنها حقيقية ويؤديها الطلاب حاليا.

وزارة التربية والتعليم، أكدت أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني يتابع تلك الصفحات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وكذلك معرفة الطالب صاحب التسريب واتخاذ الإجراءات ضده أيضا، حال كان صحيحا. وحذرت الوزارة من حيازة الطلاب للهاتف المحمول حتى لو كان مغلقًا وكذا أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش