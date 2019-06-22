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صفحات الغش تتداول امتحاني التاريخ والفيزياء

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص
طلاب - أرشيفية
طلاب - أرشيفية
تداولت إحدى صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"، اليوم السبت، امتحان زعمت أنه لمادة التاريخ الذي يؤديه طلاب الشعبة الأدبية بالصف الثالث الثانوي الآن، بعد 15 دقيقة من بدء وقته. كما تداولت إحدى صفحات الغش الأخرى على "فيسبوك" امتحان زعمت أنه خاص بمادة الفيزياء، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضة وعلوم) حاليا، ويستمر لمدة 3 ساعات، وطالب المسؤولين عن الصفحة سرعة التفاعل معها وحل النماذج، مؤكدين أنها حقيقية ويؤديها الطلاب حاليا.
وزارة التربية والتعليم، أكدت أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني يتابع تلك الصفحات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وكذلك معرفة الطالب صاحب التسريب واتخاذ الإجراءات ضده أيضا، حال كان صحيحا. وحذرت الوزارة من حيازة الطلاب للهاتف المحمول حتى لو كان مغلقًا وكذا أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش
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اليوم.. السيسي يستقبل رئيس موزمبيق بقصر الاتحادية

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، بقصر الاتحادية، فيليبي جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، الذي وصل إلى القاهرة، أمس الجمعة، في زيارة تستغرق عدة أيام، وكان في استقباله المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وأعضاء من سفارة موزمبيق بالقاهرة، ويلتقي نيوسي خلال زيارته عددا من المسئولين، لبحث العلاقات المشتركة بين البلدين وتطويرها اقتصاديا وتجاريا، كما أنه يشارك في منتدى الأعمال المصري الموزمبيقي، والذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ووزير شئون مجلس النواب.
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الأرصاد تحذر: طقس اليوم شديد الحرارة.. و5 مدن +40

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
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وفاة المستشار سري الجمل رئيس استئناف القاهرة الأسبق

توفى المستشار سرى بدوى الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، الجمعة، عن عمر ناهز 72 عامًا. ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة، بعد صلاة ظهر اليوم السبت، بمسجد آل الجمل، بقرية أبو نبهان، التابعة لمركز ميت غمر، في محافظة الدقهلية. تولى الراحل رئاسة اللجنة العليا للانتخابات، بموجب القرار الجمهورى رقم 377 الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر 2016، بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة القاضى سرى محمد بدوى الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة.
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10 حالات غش بالموبايل في امتحان الإنجليزي للثانوية العامة

أدى طلاب الثانوية العامة، الشعبتين الأدبية والعلمية، اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الأول، للعام الدراسي 2018-2019، في اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي عدد 620 ألفا و782 طالب وطالبة داخل 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن الامتحانات في يومها الثالث سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية. ?وأوضح أن غرفة العمليات المركزية، قامت قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات،
الثانوية-العامة-فى-بنى-سويف (2)

غشاش وغبي.. مصور امتحان العربي نشر رقم جلوسه بالخطأ

في واقعة فردية من نوعها نجحت من خلاله فريق مكافحة الغش الإلكتروني من ضبط الطالب الذي صور امتحان اللغة العربية ونشره على موقع "فيسبوك" بعد مرور نصف ساعة من اللجان، إذ صور الطالب الامتحان من داخل اللجنة، متناسيا في أثناء التصوير أنه يضع رقم جلوسه بجانب كراسة البوكليت ومدون عليها اسم اللجنة والمحافظة، فضلا عن رقم الباركود الخاص بكراسة البوكليت، ما سهل على فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ضبط الطالب، في لجنة مدرسة أبو بكر الصديق بمحافظة دمياط، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
طلاب-ثانوية-عامة

تداول أسئلة كراسة بوكليت العربي على «فيسبوك»

تداولت صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، أوراق أسئلة كراسة البوكليت في امتحان اللغة العربية، في أثناء انعقاد اللجان الامتحانية، ونشرت هذه الصفحات إجابات بعض الأسئلة. وفي رد على ما تم تداوله، قالت مصادر بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص لـ"التحرير" إنه جار تتبع ما تم نشره للتأكد من صحته، وذلك بالتواصل مع اللجنة الفنية لواضعى الأسئلة، وضبط الطالب المسئول حال اكتشاف صحة الأسئلة المتداولة.
طلاب-ثانوية-عامة

شاومينج يتحدى التعليم: ننشر امتحان العربي الساعة 12

في تحدٍ صارخ لوزارة التربية والتعليم، كتبت صفحة الغش الإلكتروني الشهيرة "شاومينج بيغشش ثانوية العامة"، اليوم الجمعة، منشورا، يزعم أن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة وصل إليهم، وسيتم نشره في الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، عبر الجروب الخاص بصفحة شاومينج على تطبيق "واتساب"، قائلا: "العربي وصل وهينزل على الواتس بنموذج الاجابة الساعة 12 بعد 5 ساعات من الآن". من ناحية أخرى أكد مسؤولو امتحانات الثانوية العامة على أن صناديق الأسئلة مؤمنة وتحت حراسة قوات الأمن، ومن المستحيل تسريب الأسئلة، ولا يمكن اختراق أوراق الاسئلة إطلاقا.
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