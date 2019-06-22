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الليلة.. محمد منير يغني في ألمانيا مع عادل طويل

تحرير:التحرير ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص
محمد منير
محمد منير
يستعد الكينج محمد منير لإحياء أجدد حفلاته الغنائية في ألمانيا، حيث يحل ضيف شرف على حفل الفنان العالمي من أصل تونسي عادل طويل، وذلك في مدينة دورتموند الألمانية، مساء اليوم السبت. ويقضي المطرب الكبير حاليا فترة إجازة في ألمانيا تسبق جولته الغنائية الصيفية التي يبدؤها عربيا بين الأردن وتونس، ويشارك في الغناء مع عادل طويل الذي شارك معه من قبل في رائعة "عالم واحد" منذ عامين، وحاز معه أيضا، منذ قرابة عقد زمني، الجائزة البلاتينية العالمية لأفضل مطرب عربي خلال أغنية "ياسمينا" مع فرقة Ich und Ich الألمانية.
وهذا الحفل ينفي بشكل واضح كل الشائعات حول معاناة المطرب محمد منير صحيا، وكونه يقوم بإجراء جراحة في ألمانيا كما تردد في الأيام الماضية. وكان الموزع الموسيقي شريف نور، الذي يتولى قيادة الفرقة الموسيقية للفنان محمد منير، كشف عن حقيقة خضوع الأخير لعملية جراحية، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "مش عارف الناس
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