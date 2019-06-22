اليوم.. السيسي يستقبل رئيس موزمبيق بقصر الاتحادية

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، بقصر الاتحادية، فيليبي جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، الذي وصل إلى القاهرة، أمس الجمعة، في زيارة تستغرق عدة أيام، وكان في استقباله المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وأعضاء من سفارة موزمبيق بالقاهرة، ويلتقي نيوسي خلال زيارته عددا من المسئولين، لبحث العلاقات المشتركة بين البلدين وتطويرها اقتصاديا وتجاريا، كما أنه يشارك في منتدى الأعمال المصري الموزمبيقي، والذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ووزير شئون مجلس النواب.

ومن المقرر أن يتحدث السيسي ونيوسي إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء المباحثات.اقرأ أيضا| «موقف السيسي الأوضح».. ليبيا تكشف سر تأخر حسم معارك طرابلسوبخلاف التعاون الاقتصادي التجاري، فإن مباحثات الرئيسين ستتطرق إلى ملفات وقضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك، أهمها الارتقاء بدور وفعالية الاتحاد الإفريقي في ظل الرئاسة