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العقوبات أم الحرب.. ترامب في حيرة للرد على إيران

شهدت الساعات القليلة الماضية ترددا كبيرا من جانب الإدارة الأمريكية، حول شكل الرد الحاسم الذي يجب تنفيذه في أعقاب إسقاط إيران الطائرة الاستطلاعية
تحرير:محمود نبيل ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص
ترامب
ترامب
لم يعرف البيت الأبيض الهدوء منذ إسقاط طائرة استطلاع أمريكية قبالة السواحل الإيرانية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شرع مستشارو الرئيس دونالد ترامب في نقاشات طويلة تهدف للوصول إلى رد حاسم بشأن التهديد الإيراني. وترى الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب أن إسقاط إيران تلك الطائرة التي كانت تؤدي مهام استطلاعية، قد يكون شرارة نيران في منطقة مضيق هرمز الحيوية بالنسبة للتجارة العالمية، الأمر الذي قد يهدد الرحلات الجوية والمائية التي تستخدم تلك المنطقة بشكل إستراتيجي لتناقل السلع المختلفة.
وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن حالة من التوتر بدت واضحة في البيت الأبيض بشأن اتخاذ قرار للرد على إيران بعد إسقاط الطائرة الأمريكية، مشيرة إلى أن تلك الحالة كانت في أوضح صورها في التردد الذي اتسم به خطاب ترامب، الذي كشف عن رغبته في اتخاذ الخيار العسكري، وإن كان لا يضمن عواقب استخدامه في
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مارك-إسبر

البيت الأبيض: ترامب يرشح مارك إسبر وزيرا للدفاع

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترشيح وزير الجيش (سلاح البر) مارك إسبر وزيرا للدفاع، الذي خدم في الجيش وشارك في حرب الخليج قبل أن يعمل في مجموعة رايثيون للصناعات الدفاعية، وذلك خلفا لباتريك شاناهان الذي يشغل المنصب بالوكالة، أعلن ذلك البيت الأبيض، في بيان له، اليوم السبت، قائلا: "أوراق الترشيح ستبعث إلى الكونجرس قريبا لبدء إجراءات المصادقة، وترامب يخطط لترشيح ديفيد نوركويست المراقب العام للبنتاجون نائبا لوزير الدفاع"، وذلك بحسب ما نقلته قناة (الحرة) الأمريكية.
تحطم-طائرة

«لم ينج أحد».. تحطم طائرة أمريكية في هاواي

أعلنت وزارة النقل في ولاية هاواي الأمريكية، اليوم السبت، عن تحطم طائرة من طراز "كينج إير" ذات محركين، وذلك في الجزء الشمالي من الولاية، مضيفة: "بحزن شديد ننقل نبأ تحطم طائرة كينج إير ذات المحركين، بالقرب من مطار ديلينجهام، وكان على متنها 9 أشخاص، للأسف لم ينج أحد". فيما أوضحت صحيفة أمريكية، أنه عندما وصلت خدمات الطوارئ إلى موقع الحادث، كان الحريق قد قضى على الطائرة بأكملها، ولم يعرف سبب وتوقيت تحطم الطائرة، حتى الآن، بسبب أن حركة النقل البري محدودة جدا في المنطقة التي وقع فيها الحادث.
ترامب يمازح الصحفية وزوجها

صحفية أمريكية تتهم ترامب باغتصابها

قالت كاتبة صحفية أمريكية شهيرة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اغتصبها قبل ربع قرن، داخل حجرة لتبديل الملابس في أحد متاجر الثياب الفخمة في نيويورك. وبحسب وكالة «فرانس برس»، سارع ترامب بنفى الاتهام. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت الصحفية إيه. جان كارول، صاحبة الـ75 عاما، وهى كاتبة عمود في مجلة «إيل» بنسختها الأمريكية، في مقابلة نشرتها مجلة «نيويورك» إنها في ذاك اليوم الذي لم تعد تذكر ما إذا كان في عام 1995 أو 1996 كانت عند مدخل متجر «بيرجدورف جودمان» في حي «آبر إيست سايد» الراقي حين التقت صدفة بترامب، المطور العقاري الذي كانت على معرفة شخصية به.
مظاهرة إيرانية في واشنطن

إيرانيون يتظاهرون في واشنطن ضد «نظام الملالي»

احتشد آلاف الإيرانيين أمام وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، الجمعة، بسبب الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان والإرهاب وإشعال الحروب من قبل نظام طهران «الملالي». وبحسب «سكاي نيوز عربية»، الإيرانيون المحتشدون بنظام الملالي، معلنين دعمهم للمقاومة الإيرانية وزعيمته، مريم رجوي. من جانبها، وجهت رجوي رسالة إلى المتظاهرين، قالت فيها: «نظام الملالي دموي، ومن أجل إبعاد الغضب الشعبي الذي يستهدفهم، حولوا أنظار الشعب منذ 40 عاما نحو أمريكا وعلقوا كل فشلهم على أمريكا، لكننا لم ننخدع».
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ترامب

ترامب يعلن شرط إجراء أي صفقة مع إيران

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه ليس لدى الولايات المتحدة الأمريكية أي شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع إيران، إلا أن ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية سيكون جزءا من أي اتفاق مستقبلي مع طهران، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له. وفي ذات السياق، قال أمير علي حاجي زادة قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني: "القوات الأمريكية في المنطقة كانت تهديدا لكنها الآن فرصة لإيران، إنهم لا يتحدثون عن حرب مع إيران لأنهم يعرفون مدى انكشافهم أمامها".
طائرة-بدون-طيار (2)

بعد ضرب إيران طائرته.. «موقع السقوط» يحدد قرار ترامب

تسير وتيرة الأحداث في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز بوتيرة تصاعدية تنذر بمزيد من التوترات التي قد تؤثر بشكل رئيسي على الاستقرار السياسي والأمني لمنطقة الشرق الأوسط، لا سيما حال حدوث صدام مباشر بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء إسقاط إيران لطائرة تجسس بدون طيار تتبع الولايات المتحدة الأمريكية، ليكون احتكاك عسكري مباشر بين الجانبين، منذ أن أعادت واشنطن نشر قواتها في منطقة الخليج خلال الشهر الماضي، الأمر الذي بدوره قد يكون له توابع مختلفة على المستوى السياسي والعسكري.
ترامب-في-العراق

لمواجهة إيران.. هل يرسل ترامب قوات إضافية للخليج؟

لم تحسم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل قاطع ما إذا كانت ستسير على نهج دبلوماسي فقط من أجل مواجهة التهديدات الإيرانية في الوقت الحالي، أم ستعيد التفكير في الخيار العسكري مجددا لتأمين حركة التجارة العالمية عبر الممر الملاحي المهم. ولم تتوقف نقاشات الإدارة الأمريكية بشأن الوضع الحالي في منطقة الخليج ومضيق هرمز، وذلك بعد استهداف ناقلتي نفط من اليابان والنرويج خلال الأيام القليلة الماضية، لتبدأ في طرح العديد من الخيارات لمواجهة تلك التهديدات.
مظاهرات في العراق

نقص الطاقة والسياحة.. العراق يعاني عقوبات إيران

لم تكن الضربات الاقتصادية التي حاولت الإدارة الأمريكية توجيهها إلى إيران، على خلفية أنشطتها المختلفة بمنطقة الشرق الأوسط، تؤثر فقط في النطاق الذي حدده البيت الأبيض قبل البدء في هذه الإستراتيجية الضخمة التي تهدف لإنهاء تلك التهديدات الإيرانية. وكانت العراق على رأس البلدان التتي تضررت اقتصاديًا بالعقوبات الأمريكية على إيران، خاصة تلك التي استهدفت قطاعات النفط والسفر، وهو الأمر الذي أدى إلى فقدان بعض المدن العراقية مصادر دخولها الاقتصادية، والتي كانت تعتمد بصورة كبيرة على العلاقات بين البلدين.
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