العقوبات أم الحرب.. ترامب في حيرة للرد على إيران

شهدت الساعات القليلة الماضية ترددا كبيرا من جانب الإدارة الأمريكية، حول شكل الرد الحاسم الذي يجب تنفيذه في أعقاب إسقاط إيران الطائرة الاستطلاعية

تحرير:محمود نبيل ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص

لم يعرف البيت الأبيض الهدوء منذ إسقاط طائرة استطلاع أمريكية قبالة السواحل الإيرانية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شرع مستشارو الرئيس دونالد ترامب في نقاشات طويلة تهدف للوصول إلى رد حاسم بشأن التهديد الإيراني. وترى الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب أن إسقاط إيران تلك الطائرة التي كانت تؤدي مهام استطلاعية، قد يكون شرارة نيران في منطقة مضيق هرمز الحيوية بالنسبة للتجارة العالمية، الأمر الذي قد يهدد الرحلات الجوية والمائية التي تستخدم تلك المنطقة بشكل إستراتيجي لتناقل السلع المختلفة.

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن حالة من التوتر بدت واضحة في البيت الأبيض بشأن اتخاذ قرار للرد على إيران بعد إسقاط الطائرة الأمريكية، مشيرة إلى أن تلك الحالة كانت في أوضح صورها في التردد الذي اتسم به خطاب ترامب، الذي كشف عن رغبته في اتخاذ الخيار العسكري، وإن كان لا يضمن عواقب استخدامه في

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن حالة من التوتر بدت واضحة في البيت الأبيض بشأن اتخاذ قرار للرد على إيران بعد إسقاط الطائرة الأمريكية، مشيرة إلى أن تلك الحالة كانت في أوضح صورها في التردد الذي اتسم به خطاب ترامب، الذي كشف عن رغبته في اتخاذ الخيار العسكري، وإن كان لا يضمن عواقب استخدامه في المنطقة.

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وحسب الشبكة الأمريكية، راقب المشرعون الذين وجدوا في الغرفة التي شهدت إلقاء الخطاب الرئيسي للرد على إيران، انفعالات ترامب بشأن الوضع الحالي، حيث أكدوا أن الرئيس الأمريكي بدا مُثقلًا بأعباء دوره كقائد أعلى للجيش في بلاده، بالإضافة إلى ما يفرضه التعامل السياسي بشكل رئيسي مع مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وقال جيمس ريش، رئيس العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن ترامب لم يتخذ القرارات التي يراها الأنسب من وجهة نظره، ولكنه فضل التركيز على "البحث" عن وجهات النظر والحجج المختلفة التي طرحها المشرعون المجتمعون، موضحًا أنه كان لا يرغب في الذهاب إلى خيار الحرب مع إيران.

وقال ريش: "الرئيس بدا يتألم من صعوبة الموقف الحالي، خاصة وأن الخيار الذي يفضله من الناحية النظرية، يصعب تنفيذه بسبب العديد من الضوابط السياسية.

ومن جانبه، قال آدم سميث، رئيس لجنة مجلس النواب للخدمات المسلحة: "كان الرئيس مترددًا، وبدت عليه الحيرة فيما يتعلق باتخاذ قرار نهائي".

وأشارت "سي إن إن" إلى أن المشكلة الرئيسية واجهها فريق الأمن القومي لترامب، والذي شعر بأن على الولايات المتحدة أن تنتقم من إسقاط الطائرة من خلال ضرب الأهداف الإيرانية التي ساهمت في هذا الهجوم، أما بالنسبة للرئيس، فالأمر ظل أبعد ما يكون عن الوضوح، وهو الموقف الذي جعله يستقر على توجيه ضربة عسكرية لإيران، أمس الجمعة، قبل أن يتخذ قرارا بإلغائها في اللحظات الأخيرة.

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وحسب مسؤول أمريكي رفيع المستوى كان مُطلعًا على سير النقاشات، فإن ترامب بدا مترددًا بسبب إدراكه تمامًا أن الجيش لا يستطيع أن يتنبأ له بما قد يكون عليه الرد الإيراني، حال توجيه ضربة أمريكية، مؤكدًا أن الرئيس بدا قلقًا من سيناريو الحرب الأوسع نطاقًا مع طهران.

وعلى مستوى المسؤولين العسكريين، فإنهم بدوا سعداء بأن ترامب لم يأمر بتنفيذ الضربة، حيث اعتبر الكثيرون أن الهجمات الإيرانية على الناقلات والطائرة هي في الأساس رسالة تفيد بأن إيران ترغب في التحدث.

وقال مسؤول كبير بالإدارة: "لدينا طرق إضافية لفرض عقوبات.. أعتقد أن الرئيس لا يفكر في الخيارات العسكرية، ولكنه سيراهن على مزيد من العقوبات والإجراءات الاقتصادية والسياسية التي قد تؤلم إيران، بما يدفعها للتراجع عن سياساتها".

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وعلى مدى اليومين الماضيين، دارت العديد من النقاشات حول ما سيكون عليه الرد الأمريكي، الذي اتسم بالتردد الكبير في أعقاب التأكد من سقوط طائرة الاستطلاع.