إغماء طالبة ثانوي داخل لجنة الفيزياء في بني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص

إسعاف- صورة أرشيفية

تعرضت طالبة بمحافظة بني سويف، لحالة إغماء، اليوم السبت، خلال تأديتها امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي للشعبة العلمية بمدينة الواسطي شمال المحافظة. ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف المتمركزة أمام اللجتين الطالبة "مى. ع. ا" 17 عامًا، من مقر لجنة مدرسة علاء توفيق بمركز الواسطى إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزى لتلقي العلاج وإجراء كافة الإسعافات الأولية، عقب إصابتها بحالة إغماء، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

واطمأن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، على توافر التجهيزات بمقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، والاطمئنان