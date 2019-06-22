تامر حسني يصل لـ50 مليون مشاهدة بكليب «ناسيني ليه»

تحرير:التحرير ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص

تامر حسني

نجح النجم تامر حسني، في حصد ما يزيد على 50 مليون مشاهدة على قناته عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك من خلال كليب أغنية "ناسيني ليه" بعد مرور 3 أشهر من طرحه حتى الآن. "ناسيني ليه" من كلمات تامر حسين وتوزيع تامر علي وتوزيع وسام عبد المنعم، ومونتاج عمرو عاكف، ومكساج هاني محروس، ماستر أمير محروس، والكليب فكرة تامر حسني، ومن إخراج سعيد الماروق، بمشاركة المغنية السعودية أسيل عمران كموديل في الكليب، وتم طرح الأغنية ضمن ألبوم "عيش بشوقك" الصادر في صيف 2018، وحققت ما يقرب من 64 مليون مشاهدة في غضون 10 أشهر.

وصوّر تامر حسني "ناسيني ليه" في محافظة الإسكندرية، وأظهر الكليب جمال وأصالة عروس البحر المتوسط، حتى إن عددًا من المشاهد صوّر داخل مكتبة الإسكندرية، وظهر تامر حسني خلال الكليب بأكثر من شخصية، بينها "الملاكم". كانت شركة "روتانا" قد أعلنت تعاقدها الشهر الماضي مع تامر حسني، لإنتاج ألبومين، بالإضافة إلى