فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

تامر حسني يصل لـ50 مليون مشاهدة بكليب «ناسيني ليه»

تحرير:التحرير ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص
تامر حسني
تامر حسني
نجح النجم تامر حسني، في حصد ما يزيد على 50 مليون مشاهدة على قناته عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك من خلال كليب أغنية "ناسيني ليه" بعد مرور 3 أشهر من طرحه حتى الآن. "ناسيني ليه" من كلمات تامر حسين وتوزيع تامر علي وتوزيع وسام عبد المنعم، ومونتاج عمرو عاكف، ومكساج هاني محروس، ماستر أمير محروس، والكليب فكرة تامر حسني، ومن إخراج سعيد الماروق، بمشاركة المغنية السعودية أسيل عمران كموديل في الكليب، وتم طرح الأغنية ضمن ألبوم "عيش بشوقك" الصادر في صيف 2018، وحققت ما يقرب من 64 مليون مشاهدة في غضون 10 أشهر.
وصوّر تامر حسني "ناسيني ليه" في محافظة الإسكندرية، وأظهر الكليب جمال وأصالة عروس البحر المتوسط، حتى إن عددًا من المشاهد صوّر داخل مكتبة الإسكندرية، وظهر تامر حسني خلال الكليب بأكثر من شخصية، بينها "الملاكم". كانت شركة "روتانا" قد أعلنت تعاقدها الشهر الماضي مع تامر حسني، لإنتاج ألبومين، بالإضافة إلى
اقرأ المزيد
محمد-منير

الليلة.. محمد منير يغني في ألمانيا مع عادل طويل

يستعد الكينج محمد منير لإحياء أجدد حفلاته الغنائية في ألمانيا، حيث يحل ضيف شرف على حفل الفنان العالمي من أصل تونسي عادل طويل، وذلك في مدينة دورتموند الألمانية، مساء اليوم السبت. ويقضي المطرب الكبير حاليا فترة إجازة في ألمانيا تسبق جولته الغنائية الصيفية التي يبدؤها عربيا بين الأردن وتونس، ويشارك في الغناء مع عادل طويل الذي شارك معه من قبل في رائعة "عالم واحد" منذ عامين، وحاز معه أيضا، منذ قرابة عقد زمني، الجائزة البلاتينية العالمية لأفضل مطرب عربي خلال أغنية "ياسمينا" مع فرقة Ich und Ich الألمانية.
عبد-الحليم-حافظ

عبدالحليم حافظ «حب ولا طالشي».. 4 نساء في حياته

90 عاما مضت على ميلاد العندليب عبد الحليم حافظ، الذي غنى للحب والعشاق؛ وأصبح صوته أيقونة للحب والرومانسية بين جمهوره، ولكنه لم يكن موفقا فى حياته العاطفية بقدر عطائه للحب الذي انعكس على أفلامه وأغانيه، فرغم كونه فارس أحلام جيل بأكمله من الفتيات اللاتي عشقن صوته ونظرة الحزن الموجودة داخل عينيه؛ فإنه عاش حياته بمفرده ولم يكن هناك رفيقة أكملت معه مشواره، أو ولدا يحمل اسمه بعد وفاته، فقد عانى «العندليب الأسمر» طوال حياته بداية من يتمه من الأم والأب منذ صغره، مرورا بمرض البلهارسيا الذي قضى عليه.
عبد الحليم حافظ

ملحنون في حياة العندليب.. عبدالوهاب رفضه في البداية

عبد الحليم حافظ فتح أبواب المجد دون استئذان، ذلك الشاب الذي أتى من الشرقية ليبحث عمن يتبنى موهبته فى العاصمة، رفضه الجميع فى البداية، ومر بالكثير من الصعوبات، التي تغلب على أغلبها، وبعضها لازمه حتى قبره. «العندليب» استطاع صنع أسطورته بكده وتعبه، ليفوق نجاحه نجوم عصره، وكان وراء كل هذا النجاح ملحنون آمنوا بموهبته وبقدرته على الغناء والنجاح، وشكلوا مشواره الفني، ومنحوه ألحانًا حققت شهرة كبيرة، وعرفت من خلالها الجماهير من هو العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ..
اقرأ المزيد من الأخبار
امير-كرارة

أفلام حصدت 50 مليون جنيه| أمير كرارة كسر الرقم مرتين

«شباك التذاكر» أصبح هو الترمومتر الذي يقيس به النجوم نجاحهم بالشارع المصري، وهذا يفسر سر الاهتمام الكبير من قبل الفنانين بالإيرادات ومن المتربع على عرش قائمة الأعلى إيرادات، وتحول الأمر إلى هوس لدى الكثيرين، لا يتحدثون إلا بالأرقام والمشاهدات كونها المعيار الذي لن يكذبه أحد، ويفتخرون فيما بينهم بلقب بطل الفيلم الأعلى إيرادا خلال مواسم العرض المختلفة، ويعود السبب فى هذا الهوس إلى المنتجين، فهم من صنعوا أسطورة «نجم الشباك»، وقام برفع أجره فى السوق، كونه يمثل لهم الكارت الرابح، لأن الجمهور تتدافع على السينما لمشاهدة أفلامه فقط لتواجد اسمه عليه.
محمد-فؤاد

عودة نجوم الطرب في صيف 2019.. محمد فؤاد سجل 60 أغنية

يستعد عدد كبير من النجوم فى مصر والوطن العربي لطرح ألبوماتهم خلال موسم الصيف لعام 2019، ودائما ما يحظى هذا الموسم بالنصيب الأكبر من الإنتاج الغنائي؛ إذ ينتظره الملايين للاستمتاع بأغاني نجومهم المفضلين، بعد انتهاء السنة الدراسية وضغوطات الامتحانات، ولذا يحرص عدد كبير من المطربين وفرق الأندرجراوند على الانتهاء من ألبوماتهم قبل انطلاق الموعد الرسمي لإجازة نهاية العام،؛ ما يشعل المنافسة، على عكس موسم الشتاء الذي لا يحظى بنفس الإقبال.. وخلال الأيام الماضية ظهرت ملامح موسم الصيف الغنائي بعد كشف النجوم عن موعد طرح ألبوماتهم.
محمد-رمضان (2)

محمد رمضان ليس الأول.. 5 فنانين غنوا في السعودية

حالة واسعة من الجدل تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تنظيم حفل غنائي سيقدمه الفنان محمد رمضان هناك، ويأتي ذلك بعد إحياء «النجم الأسمر» لأول حفل غنائي له في القاهرة مارس الماضى، وحينها تعرض لهجوم كبير بسبب ظهوره بملابس غير لائقة على المسرح، بحسب وصف البعض، وقبل حفل محمد رمضان فى جدة، هناك عدد من الفنانين المصريين الذين قدموا حفلات هناك فى إطار نشاطات هيئة الترفيه، آخرهم الهضبة عمرو دياب والذى أحيا أول أمس حفلا بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
رامي-عياش

رامي عياش يطرح «سكاكر السكر» مع فيفي عبده (فيديو)

طرح الفنان اللبناني رامي عياش، بالمشاركة مع الفنانة فيفي عبده، فيديو كليب جديدا بعنوان "سكاكر السكر"، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، تم تصويره في بيروت من إخراج فادي حداد، والأغنية من ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد شفيق، وتقول كلماتها التي كتبها خالد فرناس: "يا سكاكر السكر يا مسكر، يا حلاوة مشبك معقودة، على إيه شمسي أنا بقى حتنور، طول ما أنت عيونك موجودة، أنا مهما بشوف أنت الأحلى، من بره جميل جواك أحلى، هو أنت عيوبك مش باينة، ده مفيش ده مفيش ده مفيش في الدنيا حاجات كاملة".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org