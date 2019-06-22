ملاك وشيطان.. قصة جريمة في مساكن مبارك

استغل ثقتها به وتخلص منها.. دفعها وأغلق الباب وخنقها بدم بارد واستولى على أموالها.. بعثر محتويات الشقة للتلاعب بمسرح الجريمة.. الجيران: «كانت بتعتبره زي ابنها»

تحرير:محمد الأشموني ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص

عدّته بمنزلة الابن والسند، ولم تبخل عليه يومًا بالمال أو الطعام أو الشراب، بل كانت تجزل له العطاء في الوقت الذي لم يجد فيه يدًا تحنو عليه، لكنه لم يتذكر لها وقوفها بجواره ومساندته، وإنفاقها على دراسته الجامعية، ولم يشفع لها عنده أنها كانت تفتح له بيتها ليأويه من وقت لآخر، فسوّلت له نفسه قتلها بدم بارد، بعد أن ائتمنته على بيتها ومالها، خنقها دون أن يهتز له جفن أو يرق له قلب، لمجرد الاستيلاء على 5 آلاف جنيه، لف يده حول رقبتها وعصرها ليكتب كلمة النهاية في حياة عجوز المحلة.

48 ساعة مرت على العثور على جثة عجوز داخل شقتها بمساكن مبارك، بمدينة المحلة الكبرى، كان خلالها ضباط مباحث المركز يسابقون الزمن لحل لغز القضية، وهم على يقين بأن الفاعل تربطه علاقة بالمجني عليها، حيث إن مداخل ومخارج الشقة سليمة. كثف رجال البحث من التحريات اللازمة، وقاموا بتفريغ كاميرات المراقبة بأحد المحال

48 ساعة مرت على العثور على جثة عجوز داخل شقتها بمساكن مبارك، بمدينة المحلة الكبرى، كان خلالها ضباط مباحث المركز يسابقون الزمن لحل لغز القضية، وهم على يقين بأن الفاعل تربطه علاقة بالمجني عليها، حيث إن مداخل ومخارج الشقة سليمة.

كثف رجال البحث من التحريات اللازمة، وقاموا بتفريغ كاميرات المراقبة بأحد المحال التجارية في محاولة للتعرف على الفاعل، وفي الوقت ذاته كان هناك آخرون يقومون بسؤال الجيران عن وجود عداوة بين المجني عليها وآخرين، أو وجود أقارب أو مترددين على المنزل بشكل دائم.

الزيارة الأخيرة

لفت انتباه فريق البحث حديث الجيران عن شاب يتردد على منزل المجني عليها "م. أ" صاحبة الـ68 عاما، وتأكيدهم أنه كان يقوم بخدمتها ويتحصل منها على مبالغ مالية كلما مر بضائقة أو احتاج لشراء ملابس أو كتب للجامعة، حيث يدرس بكلية التجارة.

وأكد شهود عيان أن المجني عليها لم تظهر منذ آخر زيارة قام بها الشاب للشقة، ما رجح فرضية ضباط المباحث أن الطالب الجامعي وراء ارتكاب الحادث، ولكن الدافع ما زال مجهولا، إذ إنها تنفق عليه ولم تبخل عليه يوما بما تملكه.

في الوقت ذاته كان أهالي مساكن مبارك يضربون كفا بكف، ويتحدثون عن كرم السيدة وجُودها، وحبها للناس، وعلاقاتها الطيبة بالجميع، فلم يسمع لها أحد صوتا، وجُودها كان يصل إلى الغريب قبل القريب.

حل اللغز

اقترب أحد أهالي العجوز من ضباط المباحث، وأخبرهم بأن عمته كانت تحتفظ بمبالغ مالية في منزلها، وأنها كانت تعطف على أحد الشباب ليتمكن من إنهاء دراسته الجامعية، وكانت تطلعه على كل أمورها، وربما كان على علم بما تدخره العمة الطيبة، وأكد اختفاء الشاب منذ ارتكاب الجريمة دون أسباب.

يوم الواقعة

كانت عقارب الساعة تقترب من السابعة مساءً، عندما وصل "نور. م" 20 سنة، طالب بكلية التجارة، إلى شقة المجني عليها، ودق جرس الباب على العجوز قائلا: "افتحي يا حاجة أنا جبتلك الحاجات اللي طلبتِها"، وكان يضمر الشر داخله، وخطط لارتكاب جريمة القتل، لسرقتها.

فتحت له الباب قائلة:

"إنت مستعجل ليه يا ابني الدنيا مش هتطير"، لم يمهلها المتهم وقام بمهاجمتها، فدفعها وأغلق باب الشقة "هاتي الفلوس اللي معاكِ بدل ما آخد عمرك"، لم تصدق العجوز نفسها، كيف هذا وقد كانت أحن عليه من أمه التي أنجبته! من أين أتى "نور" بكل هذه القسوة؟! كل هذا دار في ذهنها في الوقت الذي بدأ فيه المتهم يحكم قبضته على رقبتها: "موتي يا شيخة إنتِ عاوزة إيه من الدنيا تاني".

لم تستطع العجوز المقاومة، لتجحظ عيناها ويزرق جسدها، وتلفظ أنفاسها الأخيرة غدرا على يد الجار الذي استولى على مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه كان يعرف مكانه جيدا، ثم قام ببعثرة محتويات الشقة ليتلاعب بمسرح الجريمة، ولتبدو كما لو كانت جريمة سرقة عادية.

سقط في الكمين

تم استئذان النيابة العامة، وعمل كمين للمتهم، أسفر عن ضبطه، ليقف أمام رجال المباحث معترفا بجريمته، مؤكدا أن الطمع كان الدافع وراء ارتكاب الجريمة، وأنه استغل علاقتها الطيبة معه وعدم شكها فيه للتخلص منها، مؤكدا أنه أنفق المال على متطلباته الشخصية.

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