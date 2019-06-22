تشنجات لطالبة وأزمة قلبية لمراقب في بني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

صورة أرشيفية

تعرض مراقب يدعى "حمدى.ع.ع - 38 عامًا"، اليوم السبت، في أثناء المراقبة في امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة مينا عزت بمدينة بني سويف؛ لأزمة قلبية مفاجئة، وتم نقله إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام لتلقى كل الفحوصات الطبية، كما أصيبت طالبة تدعى "هبه.ر.م"، 16 سنة، بحالة "تشنجات" في أثناء أداء امتحان الفيزياء بمدرسة السيدة عائشة بمدينة بنى سويف، وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقي كل الفحوصات الطبية اللازمة وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة.

واطمأن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، على توافر التجهيزات بمقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، والاطمئنان