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تشنجات لطالبة وأزمة قلبية لمراقب في بني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تعرض مراقب يدعى "حمدى.ع.ع - 38 عامًا"، اليوم السبت، في أثناء المراقبة في امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة مينا عزت بمدينة بني سويف؛ لأزمة قلبية مفاجئة، وتم نقله إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام لتلقى كل الفحوصات الطبية، كما أصيبت طالبة تدعى "هبه.ر.م"، 16 سنة، بحالة "تشنجات" في أثناء أداء امتحان الفيزياء بمدرسة السيدة عائشة بمدينة بنى سويف، وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقي كل الفحوصات الطبية اللازمة وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة.
واطمأن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، على توافر التجهيزات بمقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، والاطمئنان
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طلاب-الثانوية-العامة

إغماء طالبتين في امتحان الفيزياء بالمنوفية

تعرضت طالبتان للإصابة بحالة إغماء في لجنة رقم 24 بمدرسة الثانوية الجديدة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء أداء امتحان مادة الفيزياء للصف الثالث الثانوي، وتم نقل "إحسان بكرى محمد" 18 عاما و"رحمة أيمن طنطاوى" 17 عاما، بلجنة 24 مدرسة الثانوية الجديدة، إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى مصابتين بحالات إغماء، وجارى تحرير محضر بالواقعة. وانطلقت امتحانات الثانوية العامة يوم 8 يونيو الجاري حيث يؤدى الطلاب اليوم مادة الفيزياء والتاريخ وتعقد الامتحانات لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

بعد المخاطبات| هل يستجيب النواب لرفع معاشات الأطباء؟

خاطبت النقابة العامة للأطباء الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بخصوص إصدار تشريع لإنشاء صندوق المعاش التكميلي للأطباء. وأوضحت النقابة أن متوسط معاش الطبيب بعد 36 عامًا من الخدمة لا يتعدى 1200 جنيه، وهو مبلغ ضئيل جدا بالنسبة لاحتياجات الطبيب في هذه المرحلة العمرية الخاصة، لذلك تقدمت النقابة بمشروع للمعاش التكميلى للأطباء. وتضم النقابة العامة للأطباء فى طياتها على مدار تاريخها العريق، ما يعادل 250 ألف طبيب مصرى يحمل عضوية النقابة بشكل رسمي.
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إغماء طالبتين بسبب «صعوبة الفيزياء» في القليوبية

شهدت امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية اليوم السبت، إصابة طالبتين بلجنة مدرسة "أم المؤمنين للبنات" بمدينة بنها بحالة إغماء بسبب صعوبة امتحان مادة الفيزياء وتم عمل الإسعافات اللازمة لهما واستكملا الامتحان. من جانبه، قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن 42 ألف و642 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة في 89 لجنة على مستوى المحافظة، مؤكدا قيام المديرية بالتنسيق وبين مديرية الأمن لتأمين اللجان وخطوط سير نقل أوراق الأسئلة والأجوبة وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وسيارات إسعاف تحسبا لأية طوارئ.
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إغماء طالبين في امتحانات الثانوية بكفر الشيخ

بالتزامن مع امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مادتي "الفيزياء"، و"التاريخ" لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، اليوم السبت، استقبل مستشفى دسوق العام بمحافظة كفر الشيخ، الطالبة "إيمان إسماعيل العجمي"، بلجنة مدرسة النجاح الإعدادية في دسوق، مصابة بحالة إغماء، وتم نقلها إلى قسم الطوارئ بالمستشفى. كما استقبل مستشفى الرياض المركزي الطالب "حازم محمد الشورى" بلجنة مدرسة نور الدين سرحان بعزبة فرج الكوبري، مصابا بحالة إغماء، لتلقي العلاج اللازم.
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سيارة-اسعاف

اشتباه جلطة وإغماء.. إصابة مراقب وطالبتين ببني سويف

تعرض مراقب يدعى "سامى.م.ع" 39 عامًا، مقيم بمركز العدوة بمحافظة المنيا، اليوم الاثنين، أثناء المراقبة في امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض بمدينة ببا في محافظة بني سويف لإصابة باشتباه جلطة، وتم نقله إلى مستشفى ببا المركزي، كما أصيبت طالبة تدعى "رغدة.أ.م" 19 عامًا، أثناء أداء امتحان الثانوية العامة، بلجنة الإدارة التعليمية بالفشن لهبوط حاد بالدورة الدموية، وتعرضت طالبة أخرى وتدعى "دينا.ع.ا"18 سنة، إلى حالة إغماء أثناء أداء الامتحان بلجنة ناصر الثانوية بنات وتم نقلها إلى مستشفى ناصر.
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إصابة طالبة بتشنجات في امتحان الأحياء بكفر الشيخ

تعرضت طالبة تدعى "شيماء. ا. ا"، اليوم الإثنين، للإصابة بتشنجات بشكل مفاجئ في أثناء أداء امتحان مادة الأحياء بشعبة علمي علوم، داخل اللجنة بمدرسة التجارة الثانوية بنات بدسوق في محافظة كفر الشيخ، وعلى الفور تم إبلاغ غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم وديوان عام المحافظة، وتم نقل الطالبة إلى مستشفى دسوق العام، لتلقي العلاج اللازم. وانطلقت امتحانات المرحلة الثانوية العامة داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين، و5 بمدرسة النور للمكفوفين، على مستوى المحافظة.
اسعاف (2)

إصابة مراقبة وطالب في امتحان الإستاتيكا ببني سويف

أصيبت مراقبة تدعى "حنان. م"، اليوم السبت، في أثناء مراقبتها على امتحان الإستاتيكا، بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، وذلك داخل لجنة مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية في مدينة بني سويف، وتم نقلها إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف، لتلقي العلاج اللازم. كما أصيب طالب يدعى "محمد. ف. م" بتشنجات في أثناء أداء امتحان الإستاتيكا، شعبة علمي رياضة، بمدرسة الشهيد غريب عبد التواب الثانوية في مدينة الواسطى، وتم نقله إلى مستشفى الواسطى المركزي، لتلقي العلاج اللازم.
سيارة -اسعاف

إغماء طالبة ثانوي داخل لجنة الاقتصاد ببني سويف

تعرضت طالبة بالصف الثالث الثانوي، اليوم الأثنين، لحالة إغماء أثناء تأدية امتحان مادة الاقتصاد داخل لجنة في إحدى مدارس مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف. ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف والمتمركزة أمام اللجنة الطالبة وتدعى "رانيا.ج.ع" 18سنة، أثناء تأدية الامتحان بلجنة مدرسة الفشن الإعدادية بنات إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.
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