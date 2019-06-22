جريمة

ضبط حداد كسر ماكينة صرف آلي لسرقة 450 جنيها

تحرير:سماح عوض الله ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
ماكينة سحب أموال
ماكينة سحب أموال
كالمعتاد توجه موظفو شركة نقل أموال إلى عملهم بتزويد ماكينات الصرف الآلي بخزينة أموال عامرة بدلا من الخزائن الفارغة بالماكينات، إلا أن العاملين بمركز الغنايم بمديرية أمن أسيوط فوجئوا بكسر قطع حديدية من الماكينة، ناحية خزينة الأموال المرتجعة، وبفحص الماكينة تبين لهم العبث بها بقصد الاستيلاء على أموال منها، وإمكان الوصول بذات الطريقة إلى صندوق الأموال الرئيسي بالماكينة وسرقة محتواه، ليقرروا بعد المعاينة عدم صلاحية الماكينة للعمل، ووجوب إخطار الشرطة بسرقة ماكينة بنك.
بعد البلاغ عن السرقة المريبة تقرر تشكيل لجنة لجرد الأموال بالماكينة، وتبين وجود عجز قدره 450 جنيها، من الدرج الخاص بالمرتجع، وتبين تلف الماكينة بالكامل وعدم صلاحيتها للاستخدام، وتم إخطار الأجهزة الأمنية بنتيجة الفحص، وتقرر تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأسيوط، توصلت جهوده
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سجن (2)

المؤبد لعاطلين سرقا «موتوسيكل» جارهما في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم السبت، بمعاقبة عاطلين اثنين بالسجن المؤبد؛ على خلفية اتهامهما في القضية رقم 32269 جنايات منيا القمح لسنة 2018، باعتراض طريق طالب جامعي، في بداية العقد الثالث من عمره، والتعدي عليه بالضرب وسرقة دراجته البخارية «موتوسيكل»، بعدما هدداه بأسلحة نارية كانت بحوزتهم، وذلك حال سيره بالطريق العام ليلًا بالقُرب من قرية «المُحمدية» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
تسمم (3)

إصابة 5 من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

?أصيب رجل وزوجته وثلاثة من أولادهما، اليوم السبت، باشتباه تسمم غذائي في مركز ببا جنوب محافظة بني سويف، بعد إصابتهم بقيء وإسهال، لتناولهم وجبة فاسدة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، إذ تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بإصابة رجل وزوجته وثلاثة من أولادهما بتسمم غذائي، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

مأساة أب: «قتل ابني علشان ماقدرتش أسد ديني»

توجه أب مكلوم إلى قسم شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، فى حالة بكاء هستيري، يشكو مقتل نجله البالغ من العمر 19 سنة، بطلق خرطوش فى البطن، واتهم الأب عاملا يقيم فى مركز زفتى بمحافظة الغربية، شاكيًا لرجال المباحث أنه مديون للمشكو فى حقه، وأن الأخير عتيد الإجرام، ولما تعذر على الشاكي رد المبلغ إليه، هدده المجني عليه، وقال الأب فى بلاغه: «قتل ابني بدم بارد علشان عليا ليه فلوس.. ماكنتش أعرف إنه بيتكلم بجد.. وإنه سيأخذ عمر ابني ويحسرني عليه من أجل عدة جنيهات»، وطالب الأب بسرعة القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.
جثة (5)

ملاك وشيطان.. قصة جريمة في مساكن مبارك

عدّته بمنزلة الابن والسند، ولم تبخل عليه يومًا بالمال أو الطعام أو الشراب، بل كانت تجزل له العطاء في الوقت الذي لم يجد فيه يدًا تحنو عليه، لكنه لم يتذكر لها وقوفها بجواره ومساندته، وإنفاقها على دراسته الجامعية، ولم يشفع لها عنده أنها كانت تفتح له بيتها ليأويه من وقت لآخر، فسوّلت له نفسه قتلها بدم بارد، بعد أن ائتمنته على بيتها ومالها، خنقها دون أن يهتز له جفن أو يرق له قلب، لمجرد الاستيلاء على 5 آلاف جنيه، لف يده حول رقبتها وعصرها ليكتب كلمة النهاية في حياة عجوز المحلة.
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سيارة -اسعاف

مصرع سائق إسعاف ومريضة في تصادم بـ«صحراوي» أسوان

لقيت مريضة وسائق سيارة إسعاف مصرعهما، بينما أصيب أربعة أشخاص آخرين، على أثر تصادم وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بين سيارة إسعاف كانت فى طريقها من مدينة أسوان إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وشاحنة نقل على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان- القاهرة" قبل مدخل مدينة إسنا بين محافظتى أسوان والأقصر، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة إسنا والمصابين إلى مستشفى الأقصر لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وأمرت بتسليم جثتي المريضة وسائق الإسعاف إلى ذويهما.
اختناق- من -الغاز

إصابة أم و4 من أطفالها بتسمم غذائي في بني سويف

أصيبت ربة منزل وأربعة من أطفالها، اليوم الخميس، باشتباه تسمم غذائي في قرية حاجر بني سليمان التابعة لمركز بني سويف، بعد إصابتهم بقئ وإسهال لتناولهما وجبة فاسدة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، إذ تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنى سويف، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بإصابة ربة منزل وأربعة من أطفالها بتسمم غذائي، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم،
محافظ-أسيوط-يزور-مسشتفى-ديروط-المركزي (8)

«مياه الترعة» وراء تسمم 198 شخصًا في أسيوط

كشفت تحريات نيابة شمال أسيوط، التي أجرتها بموقع إصابة 198 شخصًا بتسمم بينهم طفلة توفيت، اليوم الخميس، لتناولهم ترمس في حفل زفاف، أنه تم تجهيزه بمياه راكدة من الترعة ملوثة بمبيدات زراعية وغير صالحة للاستهلاك. وبدأت الواقعة بتلقي محافظ أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بورود بلاغًا بوصول 198 حالة تسمم لمستشفى ديروط المركزي من قرية السرقنا بمركز ديروط، يعانون من الاجهاد ومغص وإسهال إثر تناولهم وجبة فاسدة في أحد الأفراح من بينهم طفلة متوفية عمرها 3 سنوات.
محافظ-أسيوط-يزور-مسشتفى-ديروط-المركزي (4)

بسبب الترمس.. وفاة طفلة وإصابة 197 بتسمم في أسيوط

لقيت طفلة 3 سنوات مصرعها، وأصيب 198 شخصًا بحالات تسمم، إثر تناولهم طعام فاسد "ترمس" في أحد الأفراح بقرية نزلة سرقنا التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط. بدأت الواقعة بتلقي محافظ أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بورود بلاغًا بوصول 198 حالة تسمم لمستشفى ديروط المركزي من قرية السرقنا بمركز ديروط يعانون من الاجهاد ومغص وإسهال إثر تناولهم وجبة فاسدة في أحد الأفراح من بينهم طفلة متوفية عمرها 3 سنوات وتم الكشف على باقي الحالات وتلقيهم الإسعافات الأولية
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