ضبط حداد كسر ماكينة صرف آلي لسرقة 450 جنيها

تحرير:سماح عوض الله ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

ماكينة سحب أموال

كالمعتاد توجه موظفو شركة نقل أموال إلى عملهم بتزويد ماكينات الصرف الآلي بخزينة أموال عامرة بدلا من الخزائن الفارغة بالماكينات، إلا أن العاملين بمركز الغنايم بمديرية أمن أسيوط فوجئوا بكسر قطع حديدية من الماكينة، ناحية خزينة الأموال المرتجعة، وبفحص الماكينة تبين لهم العبث بها بقصد الاستيلاء على أموال منها، وإمكان الوصول بذات الطريقة إلى صندوق الأموال الرئيسي بالماكينة وسرقة محتواه، ليقرروا بعد المعاينة عدم صلاحية الماكينة للعمل، ووجوب إخطار الشرطة بسرقة ماكينة بنك.

بعد البلاغ عن السرقة المريبة تقرر تشكيل لجنة لجرد الأموال بالماكينة، وتبين وجود عجز قدره 450 جنيها، من الدرج الخاص بالمرتجع، وتبين تلف الماكينة بالكامل وعدم صلاحيتها للاستخدام، وتم إخطار الأجهزة الأمنية بنتيجة الفحص، وتقرر تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأسيوط، توصلت جهوده