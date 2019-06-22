إغماء طالبين في امتحانات الثانوية بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص

صورة أرشيفية

بالتزامن مع امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مادتي "الفيزياء"، و"التاريخ" لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، اليوم السبت، استقبل مستشفى دسوق العام بمحافظة كفر الشيخ، الطالبة "إيمان إسماعيل العجمي"، بلجنة مدرسة النجاح الإعدادية في دسوق، مصابة بحالة إغماء، وتم نقلها إلى قسم الطوارئ بالمستشفى. كما استقبل مستشفى الرياض المركزي الطالب "حازم محمد الشورى" بلجنة مدرسة نور الدين سرحان بعزبة فرج الكوبري، مصابا بحالة إغماء، لتلقي العلاج اللازم.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور أحمد الجنزوري مدير مرفق الإسعاف بمحافظة كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع التمركزات، وذلك بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة، موضحًا أنه تم الدفع بـ100 سيارة إسعاف بالقرب من اللجان بالإضافة إلى بعض التمركزات الثابتة لتحريك أقرب سيارة إسعاف إلى اللجان حال