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إغماء طالبين في امتحانات الثانوية بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
بالتزامن مع امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مادتي "الفيزياء"، و"التاريخ" لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، اليوم السبت، استقبل مستشفى دسوق العام بمحافظة كفر الشيخ، الطالبة "إيمان إسماعيل العجمي"، بلجنة مدرسة النجاح الإعدادية في دسوق، مصابة بحالة إغماء، وتم نقلها إلى قسم الطوارئ بالمستشفى. كما استقبل مستشفى الرياض المركزي الطالب "حازم محمد الشورى" بلجنة مدرسة نور الدين سرحان بعزبة فرج الكوبري، مصابا بحالة إغماء، لتلقي العلاج اللازم.
وفي سياق متصل، أعلن الدكتور أحمد الجنزوري مدير مرفق الإسعاف بمحافظة كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع التمركزات، وذلك بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة، موضحًا أنه تم الدفع بـ100 سيارة إسعاف بالقرب من اللجان بالإضافة إلى بعض التمركزات الثابتة لتحريك أقرب سيارة إسعاف إلى اللجان حال
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طلاب-الثانوية-العامة

إغماء طالبتين في امتحان الفيزياء بالمنوفية

تعرضت طالبتان للإصابة بحالة إغماء في لجنة رقم 24 بمدرسة الثانوية الجديدة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء أداء امتحان مادة الفيزياء للصف الثالث الثانوي، وتم نقل "إحسان بكرى محمد" 18 عاما و"رحمة أيمن طنطاوى" 17 عاما، بلجنة 24 مدرسة الثانوية الجديدة، إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى مصابتين بحالات إغماء، وجارى تحرير محضر بالواقعة. وانطلقت امتحانات الثانوية العامة يوم 8 يونيو الجاري حيث يؤدى الطلاب اليوم مادة الفيزياء والتاريخ وتعقد الامتحانات لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

بعد المخاطبات| هل يستجيب النواب لرفع معاشات الأطباء؟

خاطبت النقابة العامة للأطباء الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بخصوص إصدار تشريع لإنشاء صندوق المعاش التكميلي للأطباء. وأوضحت النقابة أن متوسط معاش الطبيب بعد 36 عامًا من الخدمة لا يتعدى 1200 جنيه، وهو مبلغ ضئيل جدا بالنسبة لاحتياجات الطبيب في هذه المرحلة العمرية الخاصة، لذلك تقدمت النقابة بمشروع للمعاش التكميلى للأطباء. وتضم النقابة العامة للأطباء فى طياتها على مدار تاريخها العريق، ما يعادل 250 ألف طبيب مصرى يحمل عضوية النقابة بشكل رسمي.
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إغماء طالبتين بسبب «صعوبة الفيزياء» في القليوبية

شهدت امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية اليوم السبت، إصابة طالبتين بلجنة مدرسة "أم المؤمنين للبنات" بمدينة بنها بحالة إغماء بسبب صعوبة امتحان مادة الفيزياء وتم عمل الإسعافات اللازمة لهما واستكملا الامتحان. من جانبه، قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن 42 ألف و642 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة في 89 لجنة على مستوى المحافظة، مؤكدا قيام المديرية بالتنسيق وبين مديرية الأمن لتأمين اللجان وخطوط سير نقل أوراق الأسئلة والأجوبة وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وسيارات إسعاف تحسبا لأية طوارئ.
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تشنجات لطالبة وأزمة قلبية لمراقب في بني سويف

تعرض مراقب يدعى "حمدى.ع.ع - 38 عامًا"، اليوم السبت، في أثناء المراقبة في امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة مينا عزت بمدينة بني سويف؛ لأزمة قلبية مفاجئة، وتم نقله إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام لتلقى كل الفحوصات الطبية، كما أصيبت طالبة تدعى "هبه.ر.م"، 16 سنة، بحالة "تشنجات" في أثناء أداء امتحان الفيزياء بمدرسة السيدة عائشة بمدينة بنى سويف، وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقي كل الفحوصات الطبية اللازمة وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة.
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سيارة -اسعاف

إغماء طالبة ثانوي داخل لجنة الفيزياء في بني سويف

تعرضت طالبة بمحافظة بني سويف، لحالة إغماء، اليوم السبت، خلال تأديتها امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي للشعبة العلمية بمدينة الواسطي شمال المحافظة. ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف المتمركزة أمام اللجتين الطالبة "مى. ع. ا" 17 عامًا، من مقر لجنة مدرسة علاء توفيق بمركز الواسطى إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزى لتلقي العلاج وإجراء كافة الإسعافات الأولية، عقب إصابتها بحالة إغماء، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.
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طالب يمزق امتحان الأحياء بكفر الشيخ.. وحالات إغماء

استقبلت مستشفيات دسوق العام ومطوبس المركزى، وسيدي سالم المركزي، التابعة جميعها لمديرية الصحة بكفر الشيخ، 7 حالات إصابة لطلاب بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، بينما قام طالب بمدرسة الشهيد جلال الدسوقى، بمدينة بلطيم، بتمزيق ورقة إجابته في أثناء امتحان الأحياء لشعبة "علمى علوم". وانطلقت امتحانات المرحلة الثانوية العامة داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين، و5 بمدرسة النور للمكفوفين، على مستوى المحافظة.
ثانوية عامة

4 حالات إغماء في امتحانات الثانوية بكفر الشيخ

استقبلت مستشفيات مديرية الصحة بكفر الشيخ، 4 حالات إصابة لطلاب بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، حيث استقبل قسم الطوارئ بمستشفى دسوق العام الطالبة "مروة أشرف إبراهيم" بلجنة مدرسة محمد فريد الثانوية للبنات مصابة بحالة إغماء، و"شيماء السعيد البستاوي" مصابة بحالة تشنجات، بلجنة الثانوية التجارية بنات، كما استقبل مستشفى مطوبس المركزى حالتين "ايمان شحاته محمد عبد الغنى"، مصابة بحالة إغماء، بلجنة مدرسه نجيه سلام، و"محمد السعيد العتيبي" بلجنة مدرسه رفاعه الطهطاوى أبو غنيمة.
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إصابة طالبة بتشنجات في امتحان الأحياء بكفر الشيخ

تعرضت طالبة تدعى "شيماء. ا. ا"، اليوم الإثنين، للإصابة بتشنجات بشكل مفاجئ في أثناء أداء امتحان مادة الأحياء بشعبة علمي علوم، داخل اللجنة بمدرسة التجارة الثانوية بنات بدسوق في محافظة كفر الشيخ، وعلى الفور تم إبلاغ غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم وديوان عام المحافظة، وتم نقل الطالبة إلى مستشفى دسوق العام، لتلقي العلاج اللازم. وانطلقت امتحانات المرحلة الثانوية العامة داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين، و5 بمدرسة النور للمكفوفين، على مستوى المحافظة.
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