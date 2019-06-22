إفصاح ورقابة.. لماذا تعزف الشركات عن القيد بالبورصة؟

تواجه البورصة المصرية مشكلة كبيرة تتمثل في قلة عدد الشركات التي ترغب بالقيد في سوق الأوراق المالية مقابل عدد الشركات التي تتخارج من السوق سنويا.
على الرغم من ارتفاع تكلفة اقتراض الشركات من البنوك التي قد تصل في مجملها إلى 20%، فإن معظم الشركات العاملة في السوق المصرية تفضل اللجوء للتمويلات البنكية في تمويل مشروعاتها الجديدة أو توسعات مشروعاتها القائمة بدلا من طرح أسهمها في البورصة.
ويتوافر أمام الشركات آليتان للحصول على التمويل، الأولى وهى اللجوء إلى التمويل المصرفي، والثانية هى سوق المال.
وحسب خبراء سوق المال فإن المستثمرين يفضلون اللجوء للتمويلات البنكية بدلا من الطرح في البورصة، نظرا لتعقد إجراءات عملية الطرح في البورصة والتخوف من عمليات الإفصاح والرقابة.
الطرح في البورصة يمثل تنازلا عن ملكية الشركة
وعزا محمد سعيد، خبير أسواق المال، عزوف الشركات عن الطرح في البورصة كإحدى الوسائل التمويلية المتاحة في السوق المصرية، إلى أن الطرح في البورصة يجبر المستثمر عن التنازل عن جزء من ملكيته للشركة للطرح في سوق الأسهم.
وأضاف "سعيد" أن عملية طرح جزء من أسهم الشركة
الطرح في البورصة يمثل تنازلا عن ملكية الشركة
وعزا محمد سعيد، خبير أسواق المال، عزوف الشركات عن الطرح في البورصة كإحدى الوسائل التمويلية المتاحة في السوق المصرية، إلى أن الطرح في البورصة يجبر المستثمر عن التنازل عن جزء من ملكيته للشركة للطرح في سوق الأسهم.
وأضاف "سعيد" أن عملية طرح جزء من أسهم الشركة في البورصة، يضع على الشركة التزامات إضافية تتعلق بالإفصاح والشفافية عن كل ما يتعلق بخططها المستقبلية، فضلا عن وضع الشركة دائما تحت المجهر والمراقبة من قبل البورصة وهيئة الرقابة المالية.
إجراءات معقدة وإلزام بالإفصاح
وقال أمير غنام، الخبير المصرفي، إن الشركات تفضل الجهاز المصرفي كوسيلة لتمويل مشروعاتها أكثر من البورصة، حيث تتيح البنوك حجم تمويلات أكبر، بالإضافة إلى صعوبة الإجراءات المطلوبة للطرح في البورصة.
وأضاف أن عملية الطرح بالبورصة تحتاج إلى تقييم من شركات وبنوك الاستثمار وتحديد السعر العادل، والحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية.
وأشار إلى أن عمليات الإفصاح والنزاهة تعد من أبرز التخوفات التي تواجه الشركات التي ترغب في الإدراج في البورصة فضلا عن الرقابة والتي تعد سببًا رئيسيًا في عزوف الشركات عن الإدراج في البورصة.
وطالب غنام بمنح الشركات مزيدا من الحوافز وتخفيف الأعباء المالية لعملية القيد لتشجيعها على طرح أسهمها في سوق الأوراق المالية.
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ضعف السيولة بالبورصة وتوافرها بالبنوك
ويتفق معه في الرأي محمد عسران، خبير أسواق المال، مؤكدا أن ضعف السيولة فى السوق المصرية، وعدم قدرة السوق على توفير السيولة اللازمة للشركات المقيدة، يجبران الشركات على اللجوء إلى التمويل البنكي.
وأشار إلى وجود معوقات أخرى تمنع البورصة من القيام بدورها التمويلي للشركات من بينها إلزام الشركات بالإفصاح عن أخبارها الجوهرية، والإجراءات العقابية التي تفرضها هيئة الرقابة المالية على الشركات فضلا عن ارتفاع مصاريف القيد وفرض ضرائب على عمليات التداول بالبورصة.
كان محمد فريد، رئيس البورصة، أكد في تصريحات سابقة له، أن الشركات تمر بحالة من العزوف عن القيد في البورصات، "وهو ما يأخذنا في منحى الإصلاح كجزء من سلسلة القيمة المضافة"، واعتبر أنه لن تكون هنالك حلول سحرية لعمليات الإصلاح.
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تعديلات جديدة لتحفيز القيد بالبورصة
في فبراير الماضي أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جديدة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، بما يساعد على تحفيز الشركات المصرية والأجنبية للتوجه نحو القيد بالبورصة، تضمنت السماح بمد المهلة الممنوحة للشركات التي قيدت بالبورصة المصرية، ولم تُطرَح لمدة ستة أشهر إضافية لتنتهى في 30 سبتمبر 2019 بدلا من 31 مارس، بالإضافة إلى السماح بقيد الشركات القابضة -المصرية- التي تأسست حديثا بغرض تملك شركات قائمة حال أن توافرت بها الشروط العامة والمعايير المالية للقيد، بالإضافة إلى التيسير وتشجيع الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة سواء بالتقسيم أو الاندماج للقيد بالبورصة شريطة توافر شروط القيد والمعايير المالية بالشركات القاسمة أو المندمجة.
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