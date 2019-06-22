أمم إفريقيا 2019.. المنتخب يبدأ الاستعداد للكونغو

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص

مران منتخب مصر

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالمنتخب الوطني، مرانه في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات الجولة الثانية، من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة الإفريقية، وذلك بعدما تمكن الفراعنة من حصد أول 3 نقاط، في مشواره نحو حصد اللقب الثامن في كأس أمم إفريقيا، في نسختها الـ32، والتي تقام على 6 ملاعب مختلفة.

وانتصر منتخب الفراعنة على نظيره الزيمبابوي، في المباراة الافتتاحية التي أقيمت يوم أمس الجمعة، بهدف مقابل لا شيء أحرزه محمود حسن تريزيجيه، لاعب قاسم باشا التركي، في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول. وطلب المكسيكى خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، من لاعبى الفريق نسيان نتيجة مباراة زيمبابوي، وأكد لهم