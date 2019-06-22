الصحف العالمية تشيد بافتتاح كان 2019

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص

افتتاح كأس الأمم الإفريقية

سلطت الصحف العالمية الضوء على حفل الافتتاح المبهر لكأس الأمم الإفريقية أمس على استاد القاهرة، الذي سبق المباراة الافتتاحية التي تغلب خلالها المنتخب الوطني على نظيره زيمبابوي بهدف نظيف سجله محمود حسن تريزيجيه، وأشادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بالحضور الجماهيري الكثيف الذي وصل إلى قرابة الـ75 ألف متفرج، كما أشادت بحفل الافتتاح الذي تميز بالأجواء الفرعونية من خلال وجود الأهرامات العملاقة في أرض الملعب، إلى جانب الإشادة بالألعاب النارية التي أضفت أجواء مبهرة على الحفل.

ومن جانبها أشادت صحيفة "الجارديان" البريطانية بحفل الافتتاح الذي وصفته بالمذهل تحت السماء المظلمة، حيث أضفى ضوء الليزر الأحمر والإضاءة الخاصة بالمشجعين في المدرجات بريقا للحفل بوجود الأهرامات في أرض الملعب. أما صحيفة "ميرور" البريطانية فسلطت الضوء على محمود حس تريزيجيه باعتباره قائد انتصار الفراعنة