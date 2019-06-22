رياضة

الصحف العالمية تشيد بافتتاح كان 2019

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص
افتتاح كأس الأمم الإفريقية
افتتاح كأس الأمم الإفريقية
سلطت الصحف العالمية الضوء على حفل الافتتاح المبهر لكأس الأمم الإفريقية أمس على استاد القاهرة، الذي سبق المباراة الافتتاحية التي تغلب خلالها المنتخب الوطني على نظيره زيمبابوي بهدف نظيف سجله محمود حسن تريزيجيه، وأشادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بالحضور الجماهيري الكثيف الذي وصل إلى قرابة الـ75 ألف متفرج، كما أشادت بحفل الافتتاح الذي تميز بالأجواء الفرعونية من خلال وجود الأهرامات العملاقة في أرض الملعب، إلى جانب الإشادة بالألعاب النارية التي أضفت أجواء مبهرة على الحفل.
ومن جانبها أشادت صحيفة "الجارديان" البريطانية بحفل الافتتاح الذي وصفته بالمذهل تحت السماء المظلمة، حيث أضفى ضوء الليزر الأحمر والإضاءة الخاصة بالمشجعين في المدرجات بريقا للحفل بوجود الأهرامات في أرض الملعب. أما صحيفة "ميرور" البريطانية فسلطت الضوء على محمود حس تريزيجيه باعتباره قائد انتصار الفراعنة
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محمد-صلاح (3)

ليفربول يحتفل بمرور عامين على ضم محمد صلاح

احتفلت صفحة ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمرور عامين على انضمام نجم المنتخب الوطني محمد صلاح لصفوف الريدز آتيًا من روما الإيطالي، حيث كتبت الصفحة: "عامان من التألق بقميص الريدز، 22 يونيو 2017 محمد صلاح يوقع لليفربول"، وأرفقت الصفحة تلك التغريدة بأربع صور لصلاح بقميص ليفربول، الأولى بعد تسجيله الهدف الأول له مع الريدز في الدوري في شباك واتفورد في الموسم قبل الماضي، والثانية بعد أن سجل في شباك ساوثهامبتون الهدف الثاني بعد انطلاقة مميزة من وسط الملعب، والثالثة في أثناء حمله كأس دوري أبطال أوروبا، أما الرابعة ففي أثناء إجراء حوار معه.
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تفاصيل إصابة أحمد حجازي أمام زيمبابوي

أثبتت الأشعة التي أجريت صباح اليوم السبت، على أحمد حجازي، لاعب المنتخب الوطني، إصابته بكسر في الأنف في مباراة منتخب الفراعنة أمام نظيره منتخب زيمبابوي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وفازت بها مصر بهدف دون رد، وقال الدكتور محمد أبو العلا، في تصريحات صحفية، صباح اليوم، إن إصابة اللاعب لن تعيقه عن استكمال المعسكر الحالي والمشاركة في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي بعد اتخاذ التدابير الطبية الواجبة في مثل هذه الحالة.
نيجيريا

إبداع سابق لغينيا في الإسكندرية وذكرى سيئة لنيجيريا

تنطلق اليوم السبت مباريات المجموعة الثانية في النسخة رقم 32 لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، التي تضم منتخبات نيجيريا وبوروندي وغينيا ومدغشقر، تلك المجموعة التي تقام مبارياتها في مدينة الإسكندرية وهي المدينة التي يملك فيها بعض منتخبات تلك المجموعة ذكريات جيدة وأخرى سيئة معها في منافسات الكان السابقة، التي استضافتها مصر وتحديدًا نسخ 2006 و1986 و1974، بعيدًا عن منتخبي بوروندي ومدغشقر، اللذين يشاركان للمرة الأولى في تاريخهما بكأس الأمم الإفريقية.
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إيتو: ما فعلته مصر إنجاز وصلاح عليه ضغوط كبيرة

أعرب صامويل إيتو نجم منتخب الكاميرون السابق عن سعادته بتنظيم مصر لمنافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، وقال إيتو خلال تحليله للمباراة عبر قناة "تايم سبورت": "تنظيم كأس أمم إفريقيا في الحقيقة شرف كبير لأي دولة وما أراه الآن شيء عظيم جدًا". ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الزيمبابوي في العاشرة من مساء اليوم الجمعة في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر بداية من اليوم الجمعة وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة.
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محمد صلاح يكشف عن حذائه في كأس الأمم الإفريقية

كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني عن حذائه الجديد، الذي من المقرر أن يرتديه في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 من يوليو المقبل، حيث ظهر حذاء نجم ليفربول باللون الأزرق الداكن وعليه 3 علامات صفراء بالإضافة إلى وجود اسمه على الحذاء عند الجزء الخاص بكعب القدم، ونشر صلاح صورة حذائه على الاستوري الخاص بالحساب الشخصي له على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
محمد صلاح

ملك إفريقيا أمل مصر في التتويج بالكان

يتطلع نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية، والتى تعد الحلقة الوحيدة التى تنقص مسيرته المميزة مع المنتخب الوطنى، وقاد صلاح الفراعنة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم الذى أقيم فى روسيا العام الماضى، وذلك للمرة الثالثة فى تاريخ مصر والأولى منذ نسخة إيطاليا 1990، محققًا حينها الحلم الذى طال انتظاره، بل أصبح الهداف التاريخى للفراعنة فى المونديال بتسجيله هدفين مناصفة مع عبد الرحمن فوزى، ويعد صلاح هو الأمل المصري في التتويج بالكان ومصدر الرعب الأساسي لجميع المنتخبات المشاركة، كيف لا وهو ملك إفريقيا في آخر عامين.
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أجيري: صلاح لا يحظى بمعاملة خاصة وهدفنا اللقب الثامن

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، أنه لا فرق بين الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفراعنة، وليفربول الإنجليزي، وباقي اللاعبين، من حيث المعاملة وفرص اللعب، وأضاف أجيري، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، أمام نظيره زيمبابوي، المقرر لها الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي: «من الطبيعي أن كل فرق المجموعة الأولى تسعى للمركز الأول.. شيء جيد أن يكون جميع المنافسين يحاولون تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في البطولة».
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