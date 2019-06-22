رياضة

انتصار الفراعنة والافتتاح في عيون الصحف التونسية

سجل محمود حسن «تريزيجيه» هدف المنتخب الوطني الوحيد في شباك زيمبابوي في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط
٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص
افتتاح كأس الأمم الإفريقية
افتتاح كأس الأمم الإفريقية
افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف التونسية؟
- الشروق التونسية نهائيات أمم إفريقيا 2019: مصر تنتصر في مباراة الافتتاح "سجل محمود حسن تريزيجيه، الجناح الأيسر لمنتخب مصر، أول أهداف بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وذلك في مرمى زيمبابوي بعد مرور 40 دقيقة من المباراة الافتتاحية للنهائيات، بإستاد القاهرة، مساء الجمعة، وبذلك بدأ منتخب الفراعنة النهائيات
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ليفربول يحتفل بمرور عامين على ضم محمد صلاح

احتفلت صفحة ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمرور عامين على انضمام نجم المنتخب الوطني محمد صلاح لصفوف الريدز آتيًا من روما الإيطالي، حيث كتبت الصفحة: "عامان من التألق بقميص الريدز، 22 يونيو 2017 محمد صلاح يوقع لليفربول"، وأرفقت الصفحة تلك التغريدة بأربع صور لصلاح بقميص ليفربول، الأولى بعد تسجيله الهدف الأول له مع الريدز في الدوري في شباك واتفورد في الموسم قبل الماضي، والثانية بعد أن سجل في شباك ساوثهامبتون الهدف الثاني بعد انطلاقة مميزة من وسط الملعب، والثالثة في أثناء حمله كأس دوري أبطال أوروبا، أما الرابعة ففي أثناء إجراء حوار معه.
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تفاصيل إصابة أحمد حجازي أمام زيمبابوي

أثبتت الأشعة التي أجريت صباح اليوم السبت، على أحمد حجازي، لاعب المنتخب الوطني، إصابته بكسر في الأنف في مباراة منتخب الفراعنة أمام نظيره منتخب زيمبابوي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وفازت بها مصر بهدف دون رد، وقال الدكتور محمد أبو العلا، في تصريحات صحفية، صباح اليوم، إن إصابة اللاعب لن تعيقه عن استكمال المعسكر الحالي والمشاركة في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي بعد اتخاذ التدابير الطبية الواجبة في مثل هذه الحالة.
نيجيريا

إبداع سابق لغينيا في الإسكندرية وذكرى سيئة لنيجيريا

تنطلق اليوم السبت مباريات المجموعة الثانية في النسخة رقم 32 لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، التي تضم منتخبات نيجيريا وبوروندي وغينيا ومدغشقر، تلك المجموعة التي تقام مبارياتها في مدينة الإسكندرية وهي المدينة التي يملك فيها بعض منتخبات تلك المجموعة ذكريات جيدة وأخرى سيئة معها في منافسات الكان السابقة، التي استضافتها مصر وتحديدًا نسخ 2006 و1986 و1974، بعيدًا عن منتخبي بوروندي ومدغشقر، اللذين يشاركان للمرة الأولى في تاريخهما بكأس الأمم الإفريقية.
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كان 2019.. نسور نيجيريا يسعون لافتراس عصافير بوروندي

يلتقي اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً، منتخبا نيجيريا وبوروندي في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية ضمن منافسات الدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وينتظر أن تشهد المباراة مواجهة مثيرة بين الهجوم النيجيري القوي بقيادة أوديون إيجالو وأحمد موسى ومن خلفهما أليكس إيوبي ودفاع بوروندي الذي أثبت كفاءته في التصفيات وفي مباريات الفريق الودية رغم قلة الخبرة، فيما يقود سايدو بيراهينو هجوم بوروندي في مواجهة الدفاع النيجيري الذي ينتظر أن يعتمد بشكل كبير على لاعب الوسط المدافع جون ميكيل إيوبي للتصدي لهجمات العصافير.
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مجموعة مصر.. صدام بين الكونغو الديمقراطية وأوغندا

يبحث منتخبا الكونغو الديمقراطية وأوغندا عن بداية جيدة في مشوارهما ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل، وذلك عندما يلتقيان اليوم السبت، في تمام الساعة الـ4.30 عصرًا، باستاد القاهرة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي مصر وزيمبابوي، وهذه هي المباراة الرسمية الخامسة التي تجرى بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا، لكنها الأولى في بطولات أمم إفريقيا، حيث سبق أن التقيا في أربع مواجهات سابقة، وحقق كل منتخب الانتصار في مناسبتين.
صامويل كالو

كأس الأمم.. نجم نيجيريا جاهز لمواجهة بوروندي

استقرت الحالة الصحية للاعب منتخب نيجيريا صامويل كالو، بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة بعد سقوطه في مران فريقه بسبب توقف عضلة القلب، وذلك حسبما أفاد رئيس اللجنة الطبية التابعة للجنة المنظمة لبطولة إفريقيا لمجموعة الإسكندرية، وقال إن صامويل كالو حالته مستقرة ويمكنه اللعب اليوم السبت، إذ أثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها سلامة الشعيرات الدموية، وأوضح رئيس اللجنة الطبية التابعة للجنة المنظمة لبطولة إفريقيا أن السبب في تلك الإصابة هو فقدان اللاعب كمية كبيرة من السوائل "جفاف" ما أدى إلى إصابته.
منتخب-اوغندا‎ (1)

رئيس أوغندا لمنتخب بلاده: تأكدوا من جلب الكأس معكم

تمنى يوري موسيفيني رئيس أوغندا حظًا طيبًا لمنتخب بلاده لكرة القدم خلال مشاركته في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تفتتح اليوم الجمعة في مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
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