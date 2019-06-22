انتصار الفراعنة والافتتاح في عيون الصحف التونسية

سجل محمود حسن «تريزيجيه» هدف المنتخب الوطني الوحيد في شباك زيمبابوي في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف التونسية؟

- الشروق التونسية نهائيات أمم إفريقيا 2019: مصر تنتصر في مباراة الافتتاح "سجل محمود حسن تريزيجيه، الجناح الأيسر لمنتخب مصر، أول أهداف بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وذلك في مرمى زيمبابوي بعد مرور 40 دقيقة من المباراة الافتتاحية للنهائيات، بإستاد القاهرة، مساء الجمعة، وبذلك بدأ منتخب الفراعنة النهائيات

- الشروق التونسية

نهائيات أمم إفريقيا 2019: مصر تنتصر في مباراة الافتتاح

"سجل محمود حسن تريزيجيه، الجناح الأيسر لمنتخب مصر، أول أهداف بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وذلك في مرمى زيمبابوي بعد مرور 40 دقيقة من المباراة الافتتاحية للنهائيات، بإستاد القاهرة، مساء الجمعة، وبذلك بدأ منتخب الفراعنة النهائيات بانتصار، ويسعى منتخب مصر لاستعادة لقب أمم إفريقيا بعد غياب 9 أعوام كاملة، حيث كان آخر تتويج له عام 2010".

نهائيات كاس أمم إفريقيا: صادق السالمي حكما للقاء تنزانيا والسنغال

"أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن تعيين التونسي صادق السالمي حكما للمباراة التي ستجمع تنزانيا بالسنغال يوم 23 الجاري بالقاهرة انطلاقا من السابعة مساء بالتوقيت المحلي (السادسة مساء بتوقيت تونس)، وذلك في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ضمن الدور الأول لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، كما تم تعيين أنور هميلة حكما مساعدا أول في هذه المباراة والليبي عطية عيسى حكما مساعدا ثانيا في حين سيكون التونسي هيثم قيراط حكما رابعا".



- إذاعة موزاييك

الرئيس المصري يفتتح كأس أمم إفريقيا 2019

"افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الجمعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم التي تحتضنها مصر حتى 19 جويلية، وشهد استاد القاهرة الدولي، الذي يحتضن المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي، حضور الرئيس السيسي في المقصورة الرئيسية وإلى جانبه السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي (كاف) ورئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي".



وقال الرئيس السيسي في افتتاح البطولة: "بسم الله الرحمن الرحيم، شعب مصر العظيم، أشقاءنا شعوب الدول الإفريقية العريقة، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم جميعا، وبالإخوة الأعزاء من قارتنا الإفريقية الغالية في وطنهم الثاني مصر، متمنيا لكم جميعا التوفيق... على بركة الله، أعلن افتتاح كأس الأمم الإفريقية".

الفراعنة يفتتحون أمم إفريقيا بالفوز على زيمبابوي

"استهل المنتخب المصري مشواره في البطولة الإفريقية لكرة القدم 2019 مساء الجمعة بالفوز أمام نظيره زيمبابوي بهدف دون رد، في المباراة الافتتاحية التي احتضنها استاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، وذلك لحساب الجولة الأولى للمجموعة الأولى من النسخة التي تستضيفها مصر، وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب محمود تريزيجيه في الدقيقة 41، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى".



- إذاعة شمس

ساموال كالو مهاجم المنتخب النيجيري يتعرض لأزمة قلبية

"تعرض صاموئيل كالو نجم منتخب نيجيريا لتوقف في عضلة القلب في أثناء تمارين فريقه، مساء اليوم، استعدادا لمواجهة بوروندى في افتتاح مباريات المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية، وفوجئ لاعبو المنتخب به يسقط مغشيا عليه، مما أدى إلى تدخل اللجنة الطبية المرافقة لبعثة المنتخب، وفي غضون دقائق تم نقل اللاعب إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل، حيث يخضع اللاعب لعملية قسطرة في القلب".



- الصريح

"كان 2019": حفل الافتتاح دام ربع ساعة وأشرف عليه السيسي

أقيم حفل افتتاح نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تدور فعالياتها بمصر بمشاركة 24 بلدا، وقد أشرف على حفل الافتتاح باستاد القاهرة رئيس مصر عبد الفتّاح السيسي علما بأن الحفل دام قرابة ربع الساعة وتمّ خلاله أداء أغنية "متجمّعين" باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وقدّم الأغنية الفنان المصري حكيم وفنّانة نيجيرية وفنّانة سنغالية".

صامويل إيتو: منتخب الفراعنة عانى على مستوى الهجوم والجميع كان يمرر الكرة لمحمد صلاح

"أكد الكاميروني صامويل إيتو مهاجم فريق برشلونة الإسباني السابق، أنه في حال استمرار أداء المنتخب المصري على هذا المستوى، سيتسبب له في المعاناة خلال المباريات المقبلة، وقال إيتو لقناة "تايم سبورت" عقب المباراة: "منتخب مصر عانى على مستوى الهجوم، ولم يظهر محمد صلاح بشكل جيد، لأنه كان بعيدا عن المهاجمين".



وتابع لاعب الكاميرون السابق: "لم يظهر منتخب مصر بالشكل الجماعي، والجميع كان يمرر الكرة إلى محمد صلاح، كما لم يظهر مروان محسن بالمستوى المطلوب، لأنه لم يحصل على الدعم الكافي".



وشدد نجم برشلونة السابق على أن اللعب الجماعي غاب عن منتخب مصر، حيث كان التركيز على محمد صلاح طوال المباراة، وعلى الفراعنة تطوير الأداء قبل المواجهة القادمة يوم الأربعاء أمام الكونغو".



- تونس الرقمية

المنتخب المصري يفتتح مشاركته في كأس أمم إفريقيا بفوز صعب على حساب الزيمبابوي

"افتتح منتخب مصر مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بفوز صعب أمام نظيره زيمبابوي بهدف دون رد، باستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من النسخة التي تستضيفها أرض الفراعنة للمرة الخامسة في تاريخها، سجل هدف المباراة محمود حسن تريزيجيه جناح أيسر منتخب مصر في الدقيقة 41 بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة أصحاب الأرض صدارة المجموعة الأولى انتظاراً لمواجهة أوغندا والكونغو الديمقراطية التي تقام السبت".