زانكس في الأحذية| ضربة جديدة من الداخلية لتجار الكيف

متهم حاول تهريب شحنة قدرها 100 ألف قرص من المخدر عبر ميناء الدخيلة.. عثر بحوزته على كمية من الكوكايين خلال عملية ضبطه.. العناصر الإجرامية تستخدم الموانئ في التهريب

تحرير:محمد الأشموني ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص

مخدرات داخل الفاكهة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضرباتها الأمنية لتجار الكيف، وتمكنت من إحباط جلب 100 ألف قرص مخدر، حاول عاطل إدخالها مصر عبر ميناء الدخيلة بالإسكندرية، داخل حاوية آتية من إحدى الدول الأجنبية، إلا أن يقظة ضباط المخدرات أسهمت في إفشال المخطط. وردت معلومات إلى ضباط مكافحة المخدرات باعتزام شخص تهريب كمية من مخدر الزانكس داخل حاوية وصلت بالفعل وموجودة داخل ساحة الحاويات، ضمن مشمول رسالة أحذية مختلفة، فتم إخطار النيابة العامة والتنسيق مع باقي الأجهزة المختصة.

وبالتعاون مع سلطات الجمارك، تم تشكيل لجنة لفحص ما تضمنته الرسالة داخل الحاوية المُبلغ عنها، وتبين أنها تحوي قرابة 100 ألف قرص لعقار "الزانكس" المخدر، وبتتبع صاحب الرسالة تبين أنه عاطل يقطن بمنطقة العطارين، بالإسكندرية. باستهداف المتهم عثر بحوزته على 150 جرام كوكايين، فتمت إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال