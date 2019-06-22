زانكس في الأحذية| ضربة جديدة من الداخلية لتجار الكيف

متهم حاول تهريب شحنة قدرها 100 ألف قرص من المخدر عبر ميناء الدخيلة.. عثر بحوزته على كمية من الكوكايين خلال عملية ضبطه.. العناصر الإجرامية تستخدم الموانئ في التهريب
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضرباتها الأمنية لتجار الكيف، وتمكنت من إحباط جلب 100 ألف قرص مخدر، حاول عاطل إدخالها مصر عبر ميناء الدخيلة بالإسكندرية، داخل حاوية آتية من إحدى الدول الأجنبية، إلا أن يقظة ضباط المخدرات أسهمت في إفشال المخطط. وردت معلومات إلى ضباط مكافحة المخدرات باعتزام شخص تهريب كمية من مخدر الزانكس داخل حاوية وصلت بالفعل وموجودة داخل ساحة الحاويات، ضمن مشمول رسالة أحذية مختلفة، فتم إخطار النيابة العامة والتنسيق مع باقي الأجهزة المختصة.
وبالتعاون مع سلطات الجمارك، تم تشكيل لجنة لفحص ما تضمنته الرسالة داخل الحاوية المُبلغ عنها، وتبين أنها تحوي قرابة 100 ألف قرص لعقار "الزانكس" المخدر، وبتتبع صاحب الرسالة تبين أنه عاطل يقطن بمنطقة العطارين، بالإسكندرية.
باستهداف المتهم عثر بحوزته على 150 جرام كوكايين، فتمت إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال
وبالتعاون مع سلطات الجمارك، تم تشكيل لجنة لفحص ما تضمنته الرسالة داخل الحاوية المُبلغ عنها، وتبين أنها تحوي قرابة 100 ألف قرص لعقار "الزانكس" المخدر، وبتتبع صاحب الرسالة تبين أنه عاطل يقطن بمنطقة العطارين، بالإسكندرية.
باستهداف المتهم عثر بحوزته على 150 جرام كوكايين، فتمت إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال باقي التحقيقات.
الواقعة ليست الأولى في شهر يونيو، إذ سبقتها ضربة قوية، وجهتها الداخلية لمهربي المخدرات، فنجحت مكافحة المخدرات في ضبط شحنة مخدرات وزنت 2 طن من مخدر الحشيش و8 ملايين قرص مخدر لعقار الكبتاجون آتية من إحدى الدول العربية عبر ميناء بورسعيد، وذلك بعدما أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اعتزام أحد التشكيلات العصابية الدولية من المهربين المصريين وآخرين "يحملون جنسية إحدى الدول العربية" جلب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش وأقراص الكبتاجون.
وتبين أن المتهمين سعوا لإدخال الشحنة فى البلاد بإخفائها داخل حاويات لتمريرها عبر المنافذ الشرعية وترويجها لحساب عناصر التشكيل، وأمكن رصدهم والوقوف على نشاطهم وتبين أنهم 8 أشخاص، 6 منهم يحملون جنسية إحدى الدول العربية.
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والسلطات الجمركية، تم ضبط حاويتين بميناء شرق التفريعة ببورسعيد، بداخلهما 9540 طربة من مخدر الحشيش.
شحنة كبتاجون
في اليوم ذاته تم ضبط كمية من عقار الكبتاجون مخبأة داخل شحنة تفاح، حيث تمكن المتهمون بالفعل من إخراجها من الميناء ونقلها إلى مخزن بمدينة العبور، استعدادا لتوزيعها على عملائهم.
وباستئذان النيابة وملاحقة المتهمين، تم ضبط أحدهم داخل سيارة خلال وجوده بمنطقة العبور، وتبين أنه يحمل جنسية دولة عربية، وبحوزته 4 ملايين و400 ألف قرص من مخدر الكبتاجون.
تحصيل المليارات
خلال 6 أشهر فقط مرت من عام 2019، تمكنت وزارة الداخلية من إنعاش خزينة الدولة بمليارات الجنيهات من خلال عمليات الملاحقة للمتهربين من الجمارك، وحصيلة الغرامات، آخرها ما تم الإعلان عنه الثلاثاء الماضي، في المؤتمر الرابع لمكافحة جرائم غسل الأموال، وذلك بنجاح الوزارة في ضبط 61 قضية غسل أموال فى مجال الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة، وبلغت القيمة التقديرية الناجمة عن تلك القضايا، والتى تم حصرها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة خلال تلك الفترة، 3 مليارات و401 مليون جنيه.
حكم تاريخي
في بيان رسمي بتاريخ 30 يناير 2019 قال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث الرسمى باسم الهيئة، إنه فى إطار حرص الهيئة على الاستمرار فى أداء دورها فى الحفاظ على الحق والمال العام، فقد حصلت على حكم قضائى مهم من محكمة جنح مستأنف بورسعيد لصالح الدولة، قضت فيه بتغريم المتهمين مبلغ 697 مليونا و683 ألفا و805 جنيهات، وتحصيل تعويض بمبلغ 176 مليونا و431 ألفا و800 جنيه، فى قضية تهريب الحشيش داخل بضائع، مشيرا إلى أن الهيئة حصلت على الأموال من قيمة الضرائب على المضبوطات المهرب بداخلها الحشيش.