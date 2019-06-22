جريمة

زانكس في الأحذية| ضربة جديدة من الداخلية لتجار الكيف

متهم حاول تهريب شحنة قدرها 100 ألف قرص من المخدر عبر ميناء الدخيلة.. عثر بحوزته على كمية من الكوكايين خلال عملية ضبطه.. العناصر الإجرامية تستخدم الموانئ في التهريب
تحرير:محمد الأشموني ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص
مخدرات داخل الفاكهة
مخدرات داخل الفاكهة
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضرباتها الأمنية لتجار الكيف، وتمكنت من إحباط جلب 100 ألف قرص مخدر، حاول عاطل إدخالها مصر عبر ميناء الدخيلة بالإسكندرية، داخل حاوية آتية من إحدى الدول الأجنبية، إلا أن يقظة ضباط المخدرات أسهمت في إفشال المخطط. وردت معلومات إلى ضباط مكافحة المخدرات باعتزام شخص تهريب كمية من مخدر الزانكس داخل حاوية وصلت بالفعل وموجودة داخل ساحة الحاويات، ضمن مشمول رسالة أحذية مختلفة، فتم إخطار النيابة العامة والتنسيق مع باقي الأجهزة المختصة.
وبالتعاون مع سلطات الجمارك، تم تشكيل لجنة لفحص ما تضمنته الرسالة داخل الحاوية المُبلغ عنها، وتبين أنها تحوي قرابة 100 ألف قرص لعقار "الزانكس" المخدر، وبتتبع صاحب الرسالة تبين أنه عاطل يقطن بمنطقة العطارين، بالإسكندرية. باستهداف المتهم عثر بحوزته على 150 جرام كوكايين، فتمت إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال
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انقلاب-سيارة-شرطة

إصابة ضابط و3 أفراد شرطة في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب ضابط و3 مجندين، اليوم السبت، على أثر انقلاب سيارة شرطة على طريق مصر- إسكندرية الزراعي، أمام كافيتريا الشيخ محمد بدائرة مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى إيتاى البارود العام لتلقى العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة.
اقراص-مخدرة

ضبط سيدة حاولت تهريب أقراص مخدرة لابنها في الحجز

تمكن ضباط مباحث تأمين محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، من ضبط المدعوة "ه.ال.ع"، ربة منزل، في أثناء محاولتها تهريب عدد 30 قرصا من مخدر التامول مخبأة داخل علبة سجائر عقب تفتيشها على بوابة المحكمة. تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء محمد قنطوش مساعد مدير الأمن، يفيد بتمكن رئيس مباحث مجمع محاكم جنايات الإسكندرية من ضبط ربة منزل بحوزتها كمية من مخدر أقراص التامول قبل تهريبها إلى ابنها داخل حجز المحكمة العمومي.
ترامادول

إحباط تهريب 100 ألف قرص مخدر في ميناء الدخيلة

وجهت الأجهزة الأمنية ضربة موجعة لمروجي المواد المخدرة، إذ تمكنت من إحباط تهريب 100 ألف قرص مخدر بميناء الدخيلة، بغرب محافظة الإسكندرية. تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من إدارة شرطة الميناء، بورود معلومات مؤكدة بناء على تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وصول حاوية للبلاد قادمة من إحدى الدول الأجنبية وموجودة بساحة الحاويات بميناء الدخيلة البحرى ومشمولها "أحذية مختلفة الأنواع" ومخبأ ضمن مشمول الرسالة كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والمحظور دخولها البلاد.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (1)

عظمها من زجاج.. مأساة طفلة تعاني من مرض نادر (فيديو)

«جربت جميع أنواع الأدوية ودخلت معظم المستشفيات طوال الـ14 سنة اللى فاتوا ودول بالظبط عمر بنتي "شيماء"، اللى من ساعة ما جت الدنيا وهى تعبانة وماشفتش راحة، وده كله بسبب عظمها الزجاجي اللى بيتكسر وهى نايمة ومن أقل حاجة دراعها يتكسر أو رجلها، وآخرها الكارثة الكبيرة اللى إحنا فيها لما حوض المياه اتكسر، وبقت تعاني من صعوبة دخول الحمام».. هكذا سبقت كلمات والدة الطفلة شيماء دموعها وهي تسرد معاناة ومحنة تستمر معها منذ 14 سنة، لكنها لم تفقد إيمانها في علاج طفلتها، وفي كل صباح تناجي وتدعو وهي موقنة بالإجابة، أو أن هناك من يطرق بابها يوما ليخفف من مصيبتها.
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منطقة-السحر-والجمال (2)

الأمن يلاحق تجار الكيف بمنطقة السحر والجمال

داهمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، منطقة السحر والجمال بالشرقية، وذلك لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من المنطقة مكانا لترويج المواد المخدرة. وأسفر ذلك عن ضبط عاطل وربة منزل خلال استقلالهما سيارة ملاكى بالمجاورة الرابعة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزتهما 60 جراما من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتفان محمولان، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المخدر بقصد الاتجار، وتم تحريز المضبوطات بحوزتهما وإحالتهما إلى النيابة التي قررت حبسهما.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

مباحث أكتوبر تشن حملة تفتيشية على الشقق المفروشة

أعدت قوات الشرطة حملة تفتيشية مكبرة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، شارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والحماية المدنية، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، استهدفت فرض السيطرة الأمنية، وملاحقة تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي السلاح والذخائر غير المرخصة فضلا عن رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

الأمن يحكم قبضته على الجيزة بحملة مكبرة

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
حشيش

حشيش العيد.. ضبط تاجر وبحوزته 450 طربة بالإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ضربة موجعة لتجار المخدرات وبخاصة تجار الحشيش، حيث تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط أحد أكبر تجار المخدرات والحشيش وتم ضبطه متلبساً بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، وبحوزته 450 طربة تزن نحو 45 كيلو من مخدر الحشيش، يعتزم توزيعها على عملائه قبل وقفة عيد الفطر المبارك وتوزيعها على زبائنه خلال أيام العيد مستهدفاً فئة الشباب بمراكز الشباب والأندية والمقاهي وطلاب الجامعات والمدارس، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطه متلبساً.
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