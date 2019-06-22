البيت الأبيض: ترامب يرشح مارك إسبر وزيرا للدفاع

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

مارك إسبر المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - صورة أرشيفية

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترشيح وزير الجيش (سلاح البر) مارك إسبر وزيرا للدفاع، الذي خدم في الجيش وشارك في حرب الخليج قبل أن يعمل في مجموعة رايثيون للصناعات الدفاعية، وذلك خلفا لباتريك شاناهان الذي يشغل المنصب بالوكالة، أعلن ذلك البيت الأبيض، في بيان له، اليوم السبت، قائلا: "أوراق الترشيح ستبعث إلى الكونجرس قريبا لبدء إجراءات المصادقة، وترامب يخطط لترشيح ديفيد نوركويست المراقب العام للبنتاجون نائبا لوزير الدفاع"، وذلك بحسب ما نقلته قناة (الحرة) الأمريكية.

وجاء ترشيح "إسبر" لوزارة الدفاع، قبل مغادرته إلى بروكسل لحضور اجتماع وزراء دفاع الحلف الأطلسي "الناتو" يومي 26 و27 من شهر يونيو الجاري.يذكر أن وزير الدفاع جيم ماتيس، قد استقال من منصبه في ديسمبر الماضي، وخلفه بالوكالة باتريك شاناهان الذي قرر لدواع عائلية، التخلي عن آلية المصادقة على تعيينه وزيرا أصيلا